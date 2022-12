El Gobierno de Canarias promete la apertura de nuevos conservatorios

Después de varios días de revuelo, varios representantes de los profesores interinos del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife (CPM) y del Conservatorio Superior de Música de Canarias (CSMS) se reunieron ayer con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y con la Consejera de Educación, Manuela Armas, para tratar de buscar una solución a la demanda histórica de estos profesionales tras 20 años sin oposiciones y la reciente publicación del concurso de méritos en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), el pasado 29 de noviembre, que perjudica a los profesores canarios de estas entidades.

«En la reunión hemos expuesto nuestro desacuerdo respecto al procedimiento, como siempre, porque no nos permite participar en igualdad de condiciones, puesto que los baremos no contemplan apartados de los que nos podamos beneficiar, como las oposiciones aprobadas sin plazas que puntúan hasta cinco puntos, a las cuales nosotros no podemos optar porque nunca hemos tenido oposiciones», explicaba Salvador Vizcaíno, representante de los Conservatorios Profesionales de Música. «Por ello, dentro de las posibles soluciones hemos planteado sacar a los conservatorios de este procedimiento».

Ante esta primera solución planteada, desde el Gobierno canario han enunciado que no es una opción viable ya que están obligados por ley a incluir las plazas en el procedimiento. Por esta razón, una de la soluciones que plantea el Ejecutivo es la ampliación de la oferta educativa de los conservatorios con la creación de nuevos centros en zonas más pobladas de la Isla, como es la zona de Vecindario en Gran Canaria o la zona del sur en Tenerife, según puntualizó Vizcaíno, quien añadió que también se estudian posibilidades en Lanzarote y en La Palma.

Esta solución permitiría, en sus palabras, que «los trabajadores que no consigan estabilizar su puesto de trabajo opten a otras opciones laborales». Esta propuesta de abrir más conservatorios profesionales, a pesar de que no estabiliza el puesto ni soluciona el problema de la desigualdad, sí amortigua la situación. «Canarias solo tiene dos conservatorios, uno en cada provincia. La posibilidad de que se amplíe la red de centros amortigua un poco los efectos dañinos de todo este proceso, en el sentido de que quien no consiga estabilizar su plaza, tendrá posibilidad de seguir ocupando un puesto de trabajo. Es un remedio agridulce», apuntó Vizcaíno, que también ha querido agradecer el «buen talante» y las «buenas intenciones» que la Consejería de Educación y el presidente canario mostraron durante la reunión.

Asimismo, abrir más centros es la solución dada a los conservatorios profesionales, pero esta medida no afecta al Conservatorio Superior de Música de Canarias (CSMC). Uno de los docentes de esta entidad ha explicado a este periódico que una de sus demandas principales en la reunión de ayer fue la de retirar las plazas de Catedráticos de Músicas y Artes Escénicas que se convocaron a través del BOC el pasado noviembre.

«El profesorado del Conservatorio Superior debería tener la condición de catedrático, pero la Consejería nunca nos ha tenido ahí por una anomalía. No nos pagan como catedráticos ni nos reconocen como tal. Si eso es así, no pueden estabilizar plazas de catedrático que no están cubiertas», explicaban representantes del CSMC. «La ley estatal dice que las plazas deben estar dotadas presupuestariamente y nuestras plazas no lo están como plazas de catedráticos», han puntualizado, queriendo recalcar los argumentos que ayer exponían al Gobierno canario.

Desde el CSMC también han subrayado el entendimiento mutuo entre las distintas partes: el Gobierno ha asegurado que se pondrá manos a la obra y ha convocado una próxima reunión antes de que termine el año para estudiar las modificaciones normativas que tengan que darse y, por otro lado, concretar el plan de abrir nuevos centros de enseñanzas musicales que, en principio, pretende ponerse en marcha para el próximo curso escolar.