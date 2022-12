Fundación para la Diversidad ha entregado los VIII Premios Fundación Diversidad a Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), Admiral Seguros, Fundación Resilis, RTVE y Universidade da Coruña, referentes por sus políticas de gestión de la diversidad de personas. MAC es la única entidad canaria que ha logrado este galardón desde que fueron instaurados estos premios. La entrega de los premios se desarrolló en All in one (CaixaBank), edificio diseñado por Norman Foster en la madrileña Plaza de Colón.

Dentro de la categoría “institución pública” la organización ganadora fue Universidade da Coruña. Por su parte, Admiral Seguros se llevó el primer premio como “gran empresa”, mientras que Mutua de Accidentes de Canarias ganó como mejor “pyme”. Dentro de la sección “Mejor práctica en la cultura o deporte”, la ganadora fue Fundación Resilis. Además, recibió una “Mención especial por el mejor proyecto en materia de D&I” por toda su apuesta por la diversidad. En total se presentaron más de 100 candidaturas. El jurado valoró las políticas de Diversidad e Inclusión de cada una de las organizaciones. En concreto, el conjunto de acciones relacionadas con la diversidad: las estrategias o planes de diversidad, el código de buenas prácticas, la existencia de procesos de selección inclusivos, la realización de campañas de marketing inclusivas, la creación de grupos de interés y networking, la apuesta por el lenguaje inclusivo, la formación a managers sobre sesgos inconscientes, los resultados alcanzados, así como los mecanismos puestos en marcha para dar seguimiento a las políticas y acciones en la materia, entre otras medidas. María Eugenia Girón, presidenta de Fundación Diversidad, comentó que «desde 2009, Fundación Diversidad promueve, con el apoyo de las instituciones europeas, la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral desde el punto de vista más amplio posible: igualdad de género, mismas oportunidades para personas con discapacidad y para el colectivo LGTBI+. También para migrantes o que proceden de otras culturas, etnias o religiones; impulsamos el talento senior y el joven, y ayudamos a empresas e instituciones a ser cada día más diversas, respetuosas e inclusivas.