Tres hombres en el timón de proa de un barco, justo bajo la quilla, rumbo a un puerto de Canarias. Es la desgarradora imagen que ha recorrido el mundo en las últimas 24 horas. Esta muestra tan impactante de la migración hacia el Archipiélago se convirtió rápidamente en viral en España a través de las redes sociales pero es que además los medios internacionales más relevantes también se han hecho eco de esta historia.

Así, cabeceras como The guardian o The Washington Post han publicado en sus ediciones digitales una amplia información de este drama, con noticias en las que destacan que los tres polizones vijaron en esas condiciones durante unos once días.

La información del periódico estadounidense refleja que "en una foto compartida por la guardia costera española en Twitter, los tres hombres se sientan en la astilla del timón del barco que sobresale del agua, con la espalda encorvada contra el casco del barco", mientras que la cabecera británica informa también de que "los hombres fueron llevados al puerto y atendidos por los servicios de salud por deshidratación e hipotermia".

Además, al igual que ocurre con otros medios internacionales, esta historia ha servido para poner de manifiesto las cifras de migrantes arrivados a las costas de las Islas, incluyendo además gráficos acerca del recorrido que deben hacer para llegar hasta Canarias, en este caso desde Nigeria.

La historia

Los tres polizones fueron descubiertos tras navegar unas 2.700 millas náuticas hasta fondear en el Puerto de Las Palmas. La Policía Nacional confirmó que se trata de tres africanos de origen nigeriano, que tras pasar por la consulta de los médicos para evaluar su estado de salud, fueron entregados a la consignataria del buque para que se hagan cargo de ellos.

Una vez fueron rescatados por Salvamar Nunki, se les trasladó hasta las instalaciones portuarias de Gran Canaria, donde recibieron una primera asistencia antes de ser trasladados a un centro hospitalario. Por el momento, serán devueltos a su país de origen a bordo del mismo barco, el petrolero Alithini II que navega bajo bandera de Malta.

En redes sociales

La imptactante imagen fue el germen que logró convertir este frecuente fenómeno en Canarias en un noticia mundial. Parte de responsabilidad tienen las redes sociales, en las que no solo se convirtió en tendencia rápidamente sino que además se mantiene entre las noticias con más menciones aún dos días después.

Como muestra, una de las cuentas en Twitter que se hace eco de las noticias que se convierten en Trending Topics, #PorQuéTT, destacó también la imagen en una publicación que acumula más de 9.300 reutuits así como cerca de un millar de comentarios.