El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) organiza hoy y mañana miércoles tres congresos simultáneos para debatir sobre el estado actual y los retos a futuro a los que se enfrenta el sector del ocio nocturno. El 8th International Nightlife Congress, el III Congreso Nacional de Ocio Nocturno y el II Congreso Canario de Ocio serán los tres eventos que servirán de encuentro para que los expertos del sector puedan trabajar en la misma dirección.

La excelencia en el sector será uno de los principales temas que se abordarán en el 8th International Nightlife Congress, donde se reivindicará la necesidad de que todos los empresarios trabajen por conseguir el triple distintivo internacional de excelencia, denominado Triple Excellence in Nightlife. Un sello que recoge aspectos como la seguridad, especialmente para prevenir agresiones sexuales, la calidad acústica y la excelencia en el servicio.

En palabras del presidente del CEST, Roberto Ucelay, «reconocimientos como el Triple Excellence in Nightlife hacen que el sector trabaje unido para dar a los clientes la mejor experiencia en su local. Sentirse seguro y bien atendido es clave, por lo que implantar iniciativas de seguridad marcan la diferencia en el sector, haciéndonos mejores».

El programa incluye también el análisis del protocolo para prevenir agresiones sexuales

Como parte del programa, hoy se celebrará una mesa redonda bajo el título La seguridad y la calidad como pilares del sector del ocio nocturno. En ella, el presidente de la Federación de Entidades de Discotecas de la República de Argentina (LATAM), Rodolfo di Pinto; el secretario general de Nightlife International, Joaquim Boadas de Quintana, y el presidente de la Asociación Europea de Nightlife (Europe), Maurizio Pasca, debatirán sobre las diferentes medidas que los locales están implantando para operar bajo unos estándares seguros.

En lo que respecta a la seguridad, uno de los puntos que contempla la Triple Excellence in Nightlife y que se analizará en el congreso es el protocolo para prevenir agresiones sexuales. Nacida en Reino Unido en 2016, la iniciativa Ask for Angela (Pregunta por Ángela) contempla que toda mujer que lo necesite pueda acercarse al personal del establecimiento y, mediante la formulación de dicha pregunta, se pueda activar el protocolo para evitar posibles agresiones sexuales. Esta medida ha sido incorporada en los locales que cuentan con la triple excelencia.

En Tenerife, siete son los locales que ya cuentan con el distintivo Triple Excellence in Nightlife: Roca Negra Sunset Club, Bar Harry’s Cocktail, Le Club Playa Fañabé, Calma Cocktail Bar & Mirador, Monkey Beach Club, Legendary Magic Café y Marina Bay.