El Diputado del Común, Rafael Yanes, visitó la Fundación Canaria Aldis, que se dedica a mejorar la calidad de vida de menores con diversidad funcional, en la que fue recibido por su presidenta, Ofelia Tabares, y por parte del equipo que conforma la Asociación, quienes informaron sobre la crítica situación en la que se encuentra la Entidad tras habérsele sido denegada la subvención destinada a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, después de habérsele sido concedida provisionalmente en julio y denegada en octubre.

La presidenta de Aldis aseguró que «nuestra finalidad es atender a los niños, no perseguir los trámites burocráticos. A estas alturas de año ya no podemos solicitar ninguna otra ayuda. ¿Qué le decimos a las 70 familias que no van a poder venir a traer a sus hijos a terapia?». Tabares pidió la colaboración del Diputado del Común para poder acceder a subvenciones directas que les ayude a salvar la Entidad y a todas las familias que dependen de ellos. Yanes hará las gestiones ante el Gobierno de Canarias para intentar solucionar esta situación.

La Asociación Aldis se fundó en el año 2006 por familiares de menores con enfermedades raras. Facilitan a las familias herramientas para lograr un desarrollo óptimo de las personas con Diversidad Funcional. El objetivo de su fundación fue mejorar la calidad de vida de estos menores y promover sus derechos a través de la búsqueda de tratamientos y terapias que contribuyan a prevenir y sanar este tipo de enfermedades o síndromes infantiles.