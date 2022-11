El aumento de denuncias no acaba con la violencia en Canarias

La pandemia ha sido un punto de inflexión para la violencia machista. Desde 2020 las llamadas al 016 y las usuarias que acceden al servicio telefónico de Atención y Protección a las víctimas de violencia de género (Atenpro) han ido aumentando progresivamente, hasta el punto que hoy en día son el doble de las que eran antes de que estallara la crisis del coronavirus. Las expertas consideran que este incremento de las peticiones de información o puesta en conocimiento de las actitudes machistas tiene relación con la mayor concienciación de las mujeres, que hoy en día conocen mejor los signos de la violencia machista. Sin embargo, los asesinatos que se siguen produciendo –7 en los últimos tres años– son una cruel muestra de que aún hay algo en el sistema que falla.

«Llevamos años de movilizaciones y cada 25 de noviembre repetimos las mismas consignas, no queremos que ninguna mujer más pierda su vida por el machismo», resalta Elisa Pérez, una de las portavoces del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife. Y es que el número de atenciones se haya incrementado, el de asesinatos a mujeres no parece mermar por muchas acciones institucionales que se lleven a cabo. «El aumento de las llamadas son un aspecto positivo, pero también hay que poner el foco en aquellas que no se atreven a informar de su situación, que quieren salir y no saben cómo hacerlo por miedo al agresor», insiste Pérez.

Dos víctimas mortales de violencia de género en 2022: Clotilde y Abigail.

Desde el año en el que estalló la crisis de la covid, han sido asesinadas en Canarias cinco mujeres y dos niñas a manos de hombres que entendían que sus cuerpos y su aliento eran de su propiedad. Encarnación, Carolina y Ramona en 2020, las pequeñas Anna y Olivia en 2021, y Clotilde y Abigail en 2022 han sido las víctimas de una violencia ejercida por hombres y de un sistema que aún no sabe cómo responder de manera contundente a esta lacra. Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desde 2003, 78 mujeres han sido asesinadas en las Islas ya sea a manos de sus exparejas (22) o de sus parejas (48).

Cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar maltratos. Hasta julio se han interpuesto 4.531 denuncias, 6% más que en el mismo periodo del año anterior. Desde 2003, se han presentado casi 58.000 denuncias en toda Canarias. Por su parte, el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género ha reportado en las Islas 38.128 casos de víctimas de la violencia de género, de las que 20.436 han contado o cuentan con protección judicial. Solo este año se ha empezado a vigilar a 4.885 mujeres más. Pese a las tantas denuncias –algunas interpuestas al mismo agresor– que se tramitan en Canarias, son solo 31.435 las mujeres que han pedido protección. De ellas, 62% la han conseguido, el 36% se deniega y el resto se encuentra en trámite.

Dos de las mujeres que han sido asesinadas en los últimos tres años tenían denuncias interpuestas y una de ellas incluso tenía una orden de alejamiento. Es el caso de Encarnación, que a sus 78 años había presentado dos denuncias hacia su marido Juan. P.A. Sin embargo, al no querer la mujer continuar con el procedimiento judicial, no se tomaron medidas de protección. Al inicio de la cuarta semana del estado de alarma por coronavirus, fue asesinada a puñaladas en la vivienda que compartían en Las Palmas de Gran Canaria.

Las denuncias aumentan un 6% y las llamadas al 016 un 5% en un año

Carolina, de 43 años, no solo había denunciado y perseverado en ello, sino que además había conseguido una orden de alejamiento para mantener a su expareja lejos de su vida. Ocurrió después de que la agrediera en plena calle –motivo que además le llevó a romper la relación sentimental que mantenían–. Ni así fue suficiente. La Guardia Civil encontró su cuerpo sin vida en una fosa séptica en el interior de una vivienda de Santa Úrsula (Tenerife). Su expareja la había estrangulado en poco minutos hasta dejarla sin vida.

«Lamentablemente las órdenes de alejamiento y las medidas cautelares no suponen una protección total y esto conlleva a una pérdida de confianza en el sistema», argumenta Pérez. Para la portavoz de esta asociación, el sistema «necesita hacer autocrítica porque sabemos que está fallando». Las medidas que se han implementado a nivel político durante las últimas décadas, según ella, han sido «erráticas» y solo han estado dirigidas a resolver el problema más inmediato, sin pensar en el futuro. «Se siguen llevando a cabo acciones puntuales que no tienen impacto; si queremos una transformación social en la que no hayan víctimas, necesitamos abordar la prevención», insiste.

Para Pérez las medidas deben comenzar en el ámbito educativo y ser transversales a todo el sistema. «La prevención es el pilar fundamental para construir los cambios sociales», insiste y recuerda que en los últimos años se ha producido un incremento de la violencia entre los jóvenes. Asimismo remarca que el sistema se equivoca al enfocar la violencia pues la mujer, la víctima, es la que tiene más responsabilidades: denunciar, huir de su vivienda o abandonar su entorno. «Hay que buscar alternativas para que la mujer se sienta realmente protegida», insiste, porque como destaca «muchas veces, simplemente, no es factible».