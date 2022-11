Más del 15% de los chicos jóvenes españoles, más del 8% en el caso de las chicas, apoyan el negacionismo de la violencia de género, según la investigación 'La caja de la masculinidad. Construcción, actitudes e impacto en la juventud española' presentado este jueves por Fundación FAD Juventud.

En concreto, el 11,7% de los jóvenes españoles (15,3% hombres y 8,2% mujeres) considera que la violencia de género no existe y es un invento ideológico; el 13,9% (17,7% hombres y 10% mujeres) dice que solo perfiles específicos de mujeres pueden llegar a ser víctimas de violencia de género; y el 11,2% (15,3 hombres y 6,8% mujeres) cree que, si es de poca intensidad, la violencia no es un problema para la relación de pareja.

No obstante, el 74,2% de los jóvenes afirma que la violencia de género es un problema social muy grave (67,1% hombres y 81,7% mujeres). Además, el 51,4% señala que la violencia de las mujeres hacia los hombres no se tiene en cuenta lo suficiente, porcentaje que es similar entre hombres y mujeres; y el 41,8% apunta que los hombres están desprotegidos ante las denuncias falsas por violencia de género (47,2% hombres y 36,7% mujeres).

La investigación ha sido realizada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD Juventud, consultando a 1.700 jóvenes de 15 a 29 años residentes en España y gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El estudio revela que, para ser "un hombre de verdad", el 13,5% de los jóvenes piensa que no se debe llorar en público; el 15,8% jugar con muñecas; el 11,3% tener amigos homosexuales. Además, el 11,7% afirma que el hombre debe tener la última palabra sobre decisiones en su relación o matrimonio (11,7%); el 12,7% justifica que los hombres usen la violencia para obtener respeto si es necesario; y el 18,6% están de acuerdo con recurrir a la prostitución para tener sexo.

La masculinidad hegemónica tradicional

El informe sitúa dentro de una metafórica caja de masculinidad tradicional a uno de cada diez jóvenes españoles, pero en el borde de la caja hay un 32,2% que son más conscientes de que los mandatos de la masculinidad hegemónica tradicional no se ajustan a su realidad pero sin una respuesta clara ante este resquebrajamiento.

Su objetivo ha sido analizar qué porcentaje de jóvenes están dentro de la 'caja de la masculinidad', un constructo teórico que sirve para explicar el grado de cercanía que tienen las personas jóvenes en relación a la visión más tradicional y conservadora de la masculinidad, y cómo estar dentro, fuera o al borde de esta caja afecta a la vida de los jóvenes.

Fuera de la caja, viviendo la masculinidad con ideas y actitudes que cuestionan el modelo hegemónico tradicional, se encuentran el 58% de los jóvenes españoles. "Las personas que están dentro de esa caja son más infelices, sienten una mayor presión social y ejercen más violencia", ha afirmado la directora general de FAD, Beatriz Martín Padura.

"En esa caja, los atributos que le ponemos a la masculinidad hegemónica tradicional, es lo que se ha transmitido que es un hombre de verdad, que no puede llorar en publico, que no es afeminado, que no puede tener relaciones sexuales o que justifica la violencia para conseguir un cierto respeto", ha subrayado Martín Padura.

Desagregado por género, un 74,9% de mujeres jóvenes se sitúan fuera de la caja frente al 41,3% de hombres. A su vez, el porcentaje de hombres dentro de la caja es más del doble que el de las mujeres (14% en hombres y 5,8% en mujeres).

En cuanto a la salud mental, el estudio refleja que los hombres que están dentro de la caja declaran malestares con mayor frecuencia (63,8% frente al 46,5% de quienes se encuentran fuera de la misma). Lo mismo se observa con la presión social, ya que los chicos dentro de la caja de la masculinidad hegemónica tradicional suben la media y se sienten más presionados que sus homólogos al borde o fuera de la caja.

Los jóvenes ejercen más violencia que las mujeres

Poniendo el foco sobre la violencia ejercida en los últimos seis meses, los hombres jóvenes declaran que ejercen más violencia que las mujeres: un 53,2% de hombres (41,9% de mujeres) se burló de otras personas; un 30,1% (18% de mujeres) insultó, amenazó o publicó fotos para avergonzar; y un 37,5% (20,7% de mujeres) ejerció violencia física.

En este sentido, la investigación resalta que hay una mayor tendencia a ejercer violencia entre los hombres jóvenes dentro de la caja. Precisamente, un 21,1% no ha ejercido violencia física en los últimos meses, mientras que este porcentaje asciende al 82,6% en los hombres fuera de la caja.

Respecto a la violencia de género, el 83% de los hombres jóvenes fuera de la caja cree en la gravedad social del problema, frente a menos de la mitad de dentro de la caja (43%).

Por otro lado, los jóvenes hacen referencia a que en su entorno se ha utilizado de forma habitual la expresión 'ser un hombre de verdad' (66,9%) o 'ser una mujer de verdad' (65,6%). Este supuesto modelo de socialización ideal de comportamiento masculino o femenino lo refieren en mayor medida los hombres que están dentro de la caja de la masculinidad, que han escuchado este tipo de formulaciones aproximadamente 20 puntos porcentuales más que los que están fuera de la misma.

Los hombres jóvenes se ven trabajadores, responsables y sensibles

El estudio también indica que los hombres jóvenes se ven trabajadores (50,6%), responsables (44,2%), sensibles (36,2%), empáticos (35%) e independientes (34,7%), mientras que creen que la sociedad les ve como agresivos (41,3%), trabajadores (37,5%), líderes (35%) e inmaduros (31,9%).

Al ser preguntados sobre si creen ajustarse a lo que la sociedad espera de ellos como hombres, el porcentaje global de chicos jóvenes que se consideran muy ajustados a esta construcción es del 31,4% mientras que el de los que se ajustan muy poco es del 26,2%. Los que están al borde de la caja son quienes se sienten más próximos a lo que la sociedad espera de ellos (37,8%), seguidos por quienes están dentro de la caja (35,4%) y en menor medida quienes están fuera (23,1%).

Ante esta realidad, Fundación FAD Juventud ha puesto en marcha una campaña digital dirigida a adolescentes y jóvenes cuyo objetivo es prevenir la violencia de género tratando de hacerles conscientes de que esta violencia es "una realidad presente" en la actualidad, una "problemática grave que afecta a muchas adolescentes y jóvenes y ante la que no cabe indiferencia".

La campaña muestra situaciones que muchos jóvenes no acaban de identificar como violencia de género: controlar el móvil, con quién se relaciona o humillar verbalmente, entre otras muchas.