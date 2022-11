La ULL reduce su presupuesto para 2023 a pesar del aumento de gastos corrientes

La Universidad de La Laguna (ULL) reducirá su presupuesto para el año 2023 a pesar del aumento notable de los gastos corrientes que tendrá que soportar la institución académica. Así lo avanzó ayer el gerente Juan Manuel Plasencia durante la presentación y debate del Anteproyecto de Presupuesto en la sesión extraordinaria del claustro. Así, la estimación para el próximo año se reducirá un 0,8% con 1.339.400 euros menos, alcanzando la cifra total de 166.360.600 euros.

Este descenso no solo se explica por los 12,5 millones de euros empleados en el pasado ejercicio del remanente líquido de tesorería sino porque además se está produciendo un incremento de costes que afecta a las diferentes facetas de la institución académica. Este incremento está cifrado en diez millones y medio de euros e incluye tanto el incremento retributivo que debe aplicar la ULL y que supone una inversión extraordinaria de ocho millones de euros para el periodo que va desde 2021 a 2023 (un incremento del 8%), como el aumento del coste energético «motivado por el sobrecoste de la energía y esta maldita guerra que afecta a su distribución a nivel mundial», expresó el gerente de la ULL.

De este modo, existe un sobrecoste de 2,5 millones de euros, por lo que se estima que se alcance un gasto de 3,8 millones de euros. Es por ello que la Universidad ya está llevando a cabo medidas que permitan afrontar con mayor holgura esta situación, como la instalación de placas fotovoltaicas en los tejados de diferentes edificios para ahorrar entre el 30 y el 40% en la factura de la luz. «También pondremos en marcha campañas de sensibilización e implantaremos medidas técnicas que esperamos que den sus frutos, aunque no tendrán repercusión a corto plazo», avanzó Plasencia. Además, aventuró que «esperamos que el precio de la energía vaya bajando y que los dos millones y medio de euros previstos inicialmente no sean necesarios del todo».

Juan Manuel Plasencia reconoció que «cuando incrementamos los gatos esperamos incrementar los ingresos en el mismo porcentaje pero eso no ha sucedido en el caso de la financiación propuesta por la Comunidad Autónoma». Así, recordó que, para 2023, ambas universidades públicas canarias recibirán un incremento del 2,95% para cada una, con lo cual no se cubren las necesidades, ya que se quedan 6,9 millones sin cobertura financiera por parte del Ejecutivo regional. «Nos preocupa muchísimo cómo vamos a financiar los costes estructurales. Las universidades estamos pidiendo al menos 20 millones más, y nos hemos quedado en cinco. Por tanto, si tenemos un incremento de costes de 10,5 millones y recibimos 3,6, tenemos un problema que se llama 6,9 millones», explicó Plasencia. Aunque reconoció que «agradecemos la financiación extra establecida por la Consejería de Educación para la mejora de nuestras infraestructuras», recordó que se trata de una partida finalista que no se puede emplear para ninguna otra acción.

Así pues, concluyó que «la curva de costes está por encima de la de ingresos» y explicó que la ULL, junto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), está realizando un trabajo «para dar a conocer nuestra situación y sensibilizar al Gobierno de Canarias para que nos financien adecuadamente». En este sentido, avanzó que «la Consejería de Hacienda ha sido sensible con nuestras necesidades» y ha permitido la inclusión de una enmienda a los presupuestos de Canarias para ampliar en tres millones de euros la financiación a cada universidad pública de Canarias. Con esta cantidad, explicó Plasencia, esperan poder autofinanciar parte de la actividad estructural de la institución y emplear los remanentes para gastos sobrevenidos e imprevistos. «Entendemos que el gasto energético es sobrevenido porque no es algo que nosotros podamos controlar», explicó el gerente.

Asimismo, habló de la reducción del 40% de la política universitaria del actual equipo rectoral, que permitirá armar este presupuesto de 166.360.600 euros. Desglosado por capítulos, en el apartado de ingresos, se prevé un 12,36% en tasas y precios públicos; un 80,97% de las transferencias corrientes del Gobierno de Canarias; un 0,51% que proviene de ingresos patrimoniales; un 2,44% de transferencias de capital; y un 3,70% por activos financieros. En cuanto al apartado de gastos, el 80,27% corresponde a gastos de personal; en bienes corrientes y servicios se prevé un 13,64 menos; los gastos financieros alcanzan un 0,06% y bajan así más de un 40%; en cuanto a transferencias corrientes se prevé un 0,49%, con un aumento del 16,78%; los activos financieros suponen un 0,36%; un fondo de contingencia, que se ha creado nuevo, y que se ha dotado con 100.000 euros; en inversiones reales se prevé una caída del 22%, alcanzando el 4,81%; los activos financieros permanecen en un 0,36% y en pasivos financieros se mantiene el 0,34%.