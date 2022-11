La concesión de la cafetería del HUC lleva más de ocho años caducada

La cafetería del Hospital Universitario de Canarias (HUC) lleva ocho años sin renovar la concesión de sus cafeterías. Este servicio - que cuenta con dos instalaciones, una ubicada en el edificio de hospitalización y otra en el de consultas - está en manos de una sociedad que lleva desde 2014 encargándose "provisionalmente" del trabajo. Ocho años después y con el pliego del nuevo concurso ya redactado pero sin ejecutarse desde julio, el responsable actual de ambas cafeterías insiste en la necesidad de acelerar los procesos de licitación pública, dado que muchas de las instalaciones necesitan acometer reformas de manera urgente.

Así lo ha indicado el responsable actual de las cafeterías, Francisco Merino, que insiste que él no ha acometido estas necesarias reformas porque no sabe si será o no el próximo concesionario. "No he hecho inversiones importantes porque no pensaba estar tanto tiempo", relata Merino. En 2014, la Consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, extinguió el contrato administrativo para la explotación de cafeterías del HUC por haberse cumplido el plazo legal, asumiendo que era necesario propiciar una "cobertura jurídica y económica" más estable. En un documento posterior también se solicitaba a la empresa, Gestión Integral de Empresas de Hostelería y Turismo, que prorrogara de manera "extraordinaria" el contrato de referencia con las mismas condiciones económicas - precios y canon- vigente en el momento, hasta que se produjera la formalización del nuevo contrato.

El HUC asegura que pliego del nuevo concurso está redactado y pendiente de sacar a concurso

En 2016 el HUC trató de poner en marcha el nuevo concurso, pero quedó desierto en 2019. "Hasta diez empresas acudieron a las instalaciones en ese tiempo", relata Merino. Se llegaron a presentar dos empresas. Una de ellas retiró su propuesta en 2018 y la otra, la empresa actual, mostró una propuesta que no se aceptó por un defecto de forma y la sociedad decidió no recurrir porque el contrato en sí "tenía muchos errores". Merino considera que el resultado de este concurso tuvo que ver con que las condiciones que solicitaba el contrato eran "inasumibles". "El contrato solicitaba comidas gratis para los médicos de guardia, un 30% de descuento para el personal - hoy es del 20%- , una bajada general de los precios y, además, acometer una reforma completa de la cafetería que se encuentra en el área de hospitalización (la más antigua)", explica Merino. Además, en el caso de que sea otra empresa la que coja el testigo y se encargue del servicio, tendría que comprar todo el mobiliario de la cafetería de consultas externas. "Calculo que la reforma y las compras necesarias podrían ascender a unos 400.000 euros de inversión".

Fuentes oficiales del HUC han explicado que el pliego de condiciones del próximo contrato ya está redactado, listo para sacarlo a concurso. Sin embargo, se encuentra en estado de tramitación. "En julio ya me dijeron que era inminente; han pasado casi cinco meses y seguimos en la misma situación", explica Merino.

Durante estos ocho años Merino ha pensado más de una vez en abandonar el servicio, pero no está dispuesto a abandonar a la plantilla a su suerte. "Somos 25, muchos llevan trabajando conmigo 24 años, alguno incluso más", explica. Si renuncia a la concesión "provisional" tendría que prescindir de todos sus empleados, pero al encontrarse en una situación "alegal", no podría despedirlos con todas las garantías que merecerían. "No tendrían derecho ni a paro ni a indemnización", explica e insiste que, en ese caso, "tendría que ser la justicia la que dirimiera responsabilidades después de que ellos denunciaran".

Además de los problemas de la infraestructura de la cafetería, el profesional tiene un problema adicional, y es que desde hace un año no está explotando la cafetería del área de Consultas Externas. "Se ha reconfigurado para la vacunación, cosa que entendemos y apoyamos, pero no deja de ser un perjuicio para nosotros", explica.

En 2020 el servicio de cafetería estuvo contra las cuerdas. El descenso de visitantes por la covid-19 fue un obstáculo más para la empresa, que aseguró que estaba cerca de entrar en "concurso de acreedores".