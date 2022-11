El Estado reparte 7,3 millones para ejecutar ciencia canaria de excelencia

La ciencia canaria de excelencia ha captado este año 7,3 millones de euros del Plan de Generación de Conocimiento de 2021 - el extinto Plan Nacional de I+D- con los que podrá llevar a cabo hasta 56 proyectos de investigación en el Archipiélago. Se trata de la atracción de fondos más importante desde la pandemia. Un montante que incluso supera al que se logró en la convocatoria de 2018.

El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ha publicado la resolución definitiva de esta convocatoria -la más esperada por los investigadores por sus altas cuantías- con la que ha concedido 449,2 millones de euros a 3.101 proyectos de investigación de toda España a través de esta convocatoria competitiva, a la que se han presentado 143 investigadores de Canarias. De la cuantía total, 311,4 millones de euros se concederán en forma de subvención y 137,8 millones corresponden a ayudas de fondos FEDER.

Los datos de la resolución definitiva de la convocatoria de Proyectos para Generación de Conocimiento son un reflejo de las mejoras que han acometido los centros de investigación canarios para ayudar a los investigadores a concurrir en este tipo de convocatorias competitivas. Casi cuatro de cada diez proyectos presentados desde o para acometer investigación en el Archipiélago (39,16%) han logrado financiación para los próximos 3 o 4 años. Esto significa que Canarias ha captado el 1,8% de la financiación estatal íntegra. Con estos datos, el Archipiélago se coloca por encima de otras ocho comunidades, "incluso cuando es una de las comunidades que menos presupuesto destina a la I+D", como resalta la vicerrectora de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Marisol Izquierdo.

No obstante, como el presupuesto no está repartido por ningún tipo de cuota autonómica, sino por la excelencia de las propuestas científicas, Canarias aún tiene margen de mejora.

El IAC repite como el centro de investigación que más fondos capta para Canarias, el 34% del total

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) repite como el centro de investigación que más fondos capta para las Islas en esta convocatoria - el 34% del total-. Durante los tres próximos años contará con 2,5 millones de euros adicionales para ejecutar un total de 15 proyectos de investigación, la mayoría de la rama de astronomía y astrofísica pero también de la de investigación espacial. El IAC, es asimismo la institución con mayor tasa de éxito al solicitar estas convocatorias, dado que más de la mitad de sus proyectos (60%) logran acceder a esta financiación que premia a las mejores investigaciones del país.

La Universidad de La Laguna (ULL) es la segunda institución científica que más presupuesto estatal capta, un total de 2,1 millones de euros. También es la que ha logrado que más grupos de investigación disfruten de estos fondos nacionales durante los próximos tres años, que ascienden a 19. La tasa de éxito es del 38,7%, una cifra, no obstante, similar a la de los últimos años. Estos resultados, a ojos del vicerrector de investigación de la ULL, Ernesto Pereda, demuestran que la universidad está aún lejos de cumplir con sus objetivos. "No acabamos de despegar, tenemos que dar un salto de calidad", afirma Pereda que insiste que el objetivo es lograr "un 50% de ratio de éxito y al menos 25 proyectos concedidos", lo que supondría un incremento del 25% con respecto a la situación actual.

La universidad se encuentra en una situación delicada con respecto a su potencial investigador. En los últimos tres años se ha jubilado el 14% de la plantilla de personal docente e investigador (PDI), a un ritmo de 70 científicos al año. Además, en el momento que se jubilan no pueden ejecutar esos fondos porque su contrato debe quedarse congelado hasta que otro investigador sea promocionado a su puesto. Como el presupuesto de la universidad está muy limitado, esto conlleva a que pase un tiempo - de seis meses a un año- sin que se cubran las bajas y, en ese periodo, los docentes que quedan tengan que decidir entre investigar en sus ratos libres o no hacerlo.

De forma paralela, la universidad está intentando conceder contratos honorarios para prorrogar la estancia en la universidad a aquellos científicos que están en edad de jubilarse, en un intento para preservar la capacidad investigadora durante esta crisis. Dos de los 19 proyectos están liderados por estos científicos, lo que a ojos de Pereda "significa que no nos hemos equivocado" a la hora de ejecutar esta medida. No obstante, Pereda es consciente de los problemas e insiste en que la prioridad del centro es "renovar la plantilla con vistas a mantener la capacidad investigadora". Para ello, la ULL ha solicitado ayuda al Ejecutivo canario que podría acelerar la renovación de plantilla a través de una línea de financiación complementaria. Esto no obstante, por el momento, esta petición no tiene visos de hacerse realidad. A nivel administrativo, la universidad también ha reforzado la formación para pedir proyectos y refuerzo de los servicios de investigación.

Canarias contratará a 13 jóvenes investigadores a cargo de estos proyectos

Las propuestas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), por su parte, han logrado captar 1,6 millones de euros (el 21,88% del total) con los que ejecutarán 15 proyectos de investigación en áreas tan diversas como ciencias marinas, geografía, ganadería, biodiversidad, lingüística o economía. Pese a que se trata de un ligero descenso con respecto al rendimiento que tuvo el año anterior, desde hace dos años la ULPGC ha mejorado tanto en la presentación de proyectos como en su porcentaje de éxito. El año pasado, tras poner en marcha un servicio de gestoría para ayudar a los investigadores a presentar el ingente papeleo que esta convocatoria obliga a presentar, logró ser el centro que más se benefició de estas convocatorias en Canarias. Este año, la tasa de éxito se sitúa cerca del 30% (de los 51 proyectos presentados se han concedido 15) y la financiación ha disminuido un 23%, dado que en la convocatoria de 2020 logró 2,1 millones de euros.

En menor medida también ha conseguido financiación el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) que podrá ejecutar 5 proyectos a través de estos fondos. El centro de investigación se embolsará más de medio millón de euros (670.340 euros). La Agencia Estatal de Investigación también ha aceptado la propuesta presentada a través de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias con un proyecto de biomedicina que llevará a cabo el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) logra, además, casi 300.000 euros para investigar los sistemas hidrotermales submarinos de Canarias. Canarias también contratará a 13 jóvenes investigadores con este dinero.

Proyectos desestimados

A esta jugosa convocatoria de ayudas a la investigación nacional se presentaron 10 entidades distintas con 143 proyectos científicos de distintos ámbitos. Del total, 88 proyectos presentados desde Canarias se desestimaron. 36 eran de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 30 de la Universidad de La Laguna, 10 del Instituto de Astrofísica de Canarias, cinco del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología. No obstante, estos centros, son los que más concurren a este tipo de ayudas.

También se han presentado pero no han obtenido el éxito esperado dos proyectos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), uno de la Asociación Astrofísica para la promoción de la investigación y su desarrollo, uno del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y otro del Museo Canario.