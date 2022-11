El maltrato machista continuado en el tiempo acaba con la autoestima y la salud mental de las víctimas, hasta tal punto que algunas de ellas, desesperadas, sólo ven el suicidio como vía de salida de la violencia. Las conductas suicidas en las mujeres maltratadas preocupan al Ministerio del Interior, que investiga el asunto para poder detectar el riesgo y ayudar a estas víctimas antes de que sea demasiado tarde.

"Ahora mismo estamos haciendo una investigación, que no está terminada todavía, sobre el suicidio de mujeres víctimas de violencia de género. Tenemos muchas esperanzas de que podamos sacar información interesante. Queremos hacer algo más porque nos preocupa mucho este tema", explica en una entrevista con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, la responsable de Área contra la Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior y comisaria María Jesús Cantos.

La comisaria indica que el riesgo de suicidio se suele presentar en mujeres que "llevan muchísimos años sufriendo violencia de género". Interior conoce los casos de víctimas que estaban en el sistema de seguimiento policial VioGén que murieron por suicidio y quiere ir más allá en la protección que ofrece a las mujeres: no sólo protegerlas para evitar una nueva agresión del maltratador, sino ayudarlas en caso de riesgo de conducta suicida.

Cantos sostiene que en VioGén "ya hay algún indicador" para predecir este riesgo y que, cuando se detecta, se envía una diligencia automática al juez en la que se sugiere que se haga una valoración forense del riesgo que presenta la mujer maltratada.

La comisaria no puede olvidar un caso concreto en que se cruzaron el maltrato y el suicidio. "Esta mujer era víctima de violencia de género desde hacía muchos años. Hubo dudas sobre si se había suicidado o alguien la había empujado a las vías del tren, porque sufría violencia de género. Las denuncias que teníamos en el sistema VioGén las habían presentado los vecinos, que llamaban, pero ella seguía diciendo que no, que no quería denunciar, que había sido una discusión puntual. En la investigación no se sabía si alguien la había empujado, era muy difícil comprobar esto, pero luego había una nota para su hijo de ocho años pidiéndole perdón y diciendo que no podía soportar la situación. Entonces era verdad que ella, en principio y teniendo en cuenta esta nota, se había suicidado. Esa es la realidad, ¿pero qué la llevó a ello?", se pregunta Cantos.

La responsable del sistema de seguimiento de casos de violencia de género del Ministerio del Interior reconoce que se está trabajando en esta realidad para que la cifra de víctimas mortales por suicidio no continúe creciendo.

"Aquí en violencia de género no solamente nos dedicamos a gestionar el sistema, sino a evolucionarlo y mejorar todos los procedimientos. Estamos investigando continuamente con los mejores equipos de universidades españolas e incluso extranjeras. Son dos aspectos: la gestión de que funcione todo bien e ir investigando con todos los datos que tenemos en el sistema para mejorar la situación de las mujeres víctimas", precisa.

Un nuevo VioGén

En paralelo a la investigación sobre el riesgo de suicidio (y a otras, por ejemplo de violencia sexual), la Secretaría de Estado de Seguridad lleva meses trabajando en la evolución del sistema VioGén. Este sistema policial, con datos eminentemente de los casos en los que constan denuncias por maltrato, permite a los cuerpos policiales calcular el riesgo de reincidencia de un agresor y la potencial letalidad de esa agresión. También si los hijos e hijas de la víctima se encuentran en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de la violencia o en riesgo de ser agredidos por el maltratador de sus madres.

A fecha 30 de octubre de 2022, había 74.684 casos activos: 12 de ellos se correspondían con un riesgo extremo, 748 con uno alto y 10.495 con uno no apreciado.

La comisaria celebra que el número de denuncias por violencia de género aumente de forma progresiva cada año --a excepción del lapso de la pandemia, cuando los números decrecieron. Esto indica, según Cantos, que hay más confianza en las instituciones y que las víctimas ven que se va respondiendo a sus necesidades. Sin embargo, insiste en que aún hay una gran cifra de violencia oculta. El 70% de los casos no se denuncian.

Desde la puesta en marcha de VioGén en 2007, se ha intervenido en más de 717.000 casos y se ha elaborado un plan de seguridad para 630.000 víctimas, según cifras hechas públicas hace unos días por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La nueva versión de VioGén, subrayaba el titular de Interior, integrará nuevas bases de datos para disponer de más información de cada caso abierto. Contará con información policial del registro de extranjeros, de las medidas alternativas a la prisión, del sistema Siraj de Justicia y de servicios sociales. Se trata de "mejorar la foto fija de cada caso abierto" y completar al máximo la información de cada víctima y cada agresor para "impedir que éste se convierta en un asesino".

Cantos destaca, en conversación con El Periódico de España, que la nueva versión de VioGén está "muy avanzada" y se podrá empezar a poner en marcha "en el primer semestre del próximo año".

"Es un aplicativo nuevo", resume, "mucho más rápido, eficaz, con un lenguaje informático nuevo que va a facilitar mucho la tarea policial". Traerá cambios internos y también externos.

Se va a integrar con Justicia, va a disponer de información de distintas instituciones, para que la información sea "mucho más fluida y rápida".

En cuanto a la parte interna, va a permitir a los agentes una forma de trabajar más rápida, lo que repercutirá en el tiempo que una víctima pasa en comisaría cuando va a interponer una denuncia por maltrato. Se tomará la denuncia directamente sobre el sistema, cuando hasta ahora había que trasladar la información, lo que hace que la mujer tenga que pasar varias horas en dependencias policiales en un momento de gran estrés emocional para ella.