La voz libre de los presos

Radio Realidad es el medio por el que numerosos reclusos de la prisión Tenerife II han recibido formación, a la vez que han aprendido a escuchar y respetar a los demás. Pero, sobre todo, les sirve de vía para expresar emociones. En los últimos años, sus actuales valedores han encontrado en las ondas un canal de gran utilidad para llegar a los presos que apuestan por aprender. Y los internos disponen de un espacio para hablar en libertad. Hace pocos días, el proyecto logró el primer premio del concurso nacional de centros penitenciarios 2022, con un podcast del programa Palabras Prisioneras. La experiencia comenzó hace 14 años gracias al periodista Cipriano García, especializado en el automovilismo deportivo, y al entonces educador Valentín Reinoso. Esa experiencia tiene en la actualidad una mayor dimensión y es un vértice de proyección de esperanza para quienes están privados de libertad. Pero los responsables educativos consultados resaltan lo que los presos les aportan desde el punto de vista humano.

El jefe de Estudios del Centro de Educación de Personas Adultas Farola del Mar recuerda que Radio Realidad se reactivó a partir del 2016 para desarrollar mejor un taller de publicidad dentro de las clases de Lengua. Este profesor comenta que así «descubrimos la impresionante herramienta educativa que es la radio y lo que les gusta a los internos participar en ella».

En el proyecto están implicados 14 profesores y más de 500 alumnos a lo largo de todo el curso escolar. Durante los peores momentos de la pandemia, la Consejería de Educación decidió impartir clases por internet. Pero a los módulos de reclusos no llega la red. Y el equipo educativo decidió elaborar grabaciones con las clases, las tareas y los ejercicios, así como emitirlas por Radio Realidad. Y a los internos se les daban libretas y bolígrafos para que siguieran las asignaturas desde sus celdas.

En el medio de comunicación se realizan cuatro programas fijos a la semana y por los mismos pasan casi un centenar de personas. Los lunes se emite Los vecinos del quinto; los martes, Crónicas marciales, y los jueves, El Módulo 2. En las tardes de los jueves también se desarrolla el taller de radio de Cipriano García, que sigue en dicho medio como voluntario de Cruz Roja.

Sonia Jiménez Luque, docente, opina que «la reinserción empieza y acaba en la radio»

En algunos programas intervienen presos que les gusta escribir y leen sus textos, así como personas que tocan un instrumento musical o cantan. El jefe de Estudios destaca la labor que realiza el interno Andrés Hernández Pedreira, pues «realiza un trabajo impresionante, ayuda a los profesores y anima a muchos reclusos a acudir a las clases». En la mesa de mezclas colaboran hombres como Jaime, Francisco y Jonay. Hay lista de espera para intervenir en los programas, comenta el jefe de Estudios, porque el salón de actos y la radio son «espacios de libertad en la cárcel». El primer premio de este año no es un hecho aislado. Radio Realidad logró el segundo puesto en el 2018 y el tercero en el 2021, lo que evidencia que lleva a cabo un trabajo continuado.

María cumple condena de dos años y medio de prisión y ahora está en libertad condicional. Cuando entró, consideró que en el módulo de mujeres había pocas actividades y puso mucho empeño para apuntarse a teatro, donde conoció al jefe de Estudios, que le habló de la radio, donde estuvo dos años. La tarde en la que tomaba parte en un programa «era importante» y preparaba su intervención durante los días anteriores. Del jefe de Estudios dice que «es un encanto, un profesor vocacional, de ayudarnos, alentarnos, de marcarnos el camino». Según María, «en la radio hay bastante libertad». Ella estudió Psicología y en su programa hablaba de la ansiedad, la depresión o los estados de ánimo, entre otros asuntos.

«No tener acceso a las nuevas tecnologías lo llevé mejor de lo que te imaginas; te desconecta, lees mucho y usas otros recursos que parecen antiguos», señala. Cree que en la cárcel «es mejor estar callada, no despertar antipatías». La estancia en prisión también le enseñó a quitarse prejuicios: «hay más gente formada en las celdas de lo que piensas, pues cualquier persona puede verse envuelta en unas circunstancias que la conducen a cometer un error, por muy honrado o moral que se considere; no es algo solo de quinquis y lajas». «Ahora no me atrevo a juzgar a nadie», añade. Para María, «la vida es como tú la enfoques; yo en la cárcel me encargué de hacer todo lo que no puedo hacer en la vida cotidiana: leí lo que nunca había leído, hice deporte, descansé, empecé otra carrera universitaria; guardo un buen recuerdo de mi paso por Tenerife II».

Sonia Jiménez Luque es docente y cree que Radio Realidad es una experiencia maravillosa, pues «ellos están encantados y nosotros aprendemos de ellos, ya que ves sus emociones, abren sus almas». «Todo se para si un alumno se pone a llorar; empezamos a hablar: la voz y la libertad asoma, se ayudan y se apoyan unos a otros», comenta con entusiasmo esta profesora. Al igual que María, explica que «hay que dejar atrás muchos prejuicios, no juzgamos, tenemos alumnos, compañeros que se sientan en la radio». Y, para Jiménez Luque, los reclusos aprenden a «escuchar, a valorar a los demás, a respetar». Está convencida de que «la reinserción empieza y acaba en la radio». Muchos presos tienen la autoestima muy baja, «algunos no saben ni leer ni escribir». Y piensa que la radio es el mejor medio para transmitir y motivarlos a aprender. Recuerda el caso de una madre que, durante ocho años, se inventó la historia de que trabajaba fuera de la Isla para que su hija pequeña no supiera dónde se hallaba de verdad. También conoció a un niño fuera de prisión que le mostró la carta donde su padre le contaba cómo vivía en la cárcel y la pulsera de hilos que hizo para él en Tenerife II.