Los médicos de Cantabria han acordado este lunes en asamblea seguir la huelga convocada en Atención Primaria desde hace ocho días, porque no aceptan el preacuerdo que alcanzaron con la Consejería de Sanidad el viernes.

El principal escollo son las agendas, ya que, aunque en el borrador de preacuerdo se recoge un limite de 35 pacientes, quieren garantías de que no van a ser responsables del numero 36 y se niegan a que no se les permita citar.

El Sindicato Médico planteará estas demandas en una nueva reunión que mantendrá esta tarde a las 17.00 horas con Sanidad y ha convocado a los profesionales a nueva asamblea mañana, martes, a las 11.00 horas.

Su vicepresidente, Santiago Raba, ha dicho a los periodistas que las dos demandas sobre las agendas que llevarán a la reunión son "esenciales" para los profesionales.

Los médicos consideran que no es "tolerable" que no se les permita citar a sus propios pacientes y quieren garantías de que el paciente 36 "no va a acabar en su agenda o a la puerta de su consulta".

Según Raba, este era el primero de los "flecos" pendientes sobre los que se discutió "largo y tendido" el viernes pasado en la mesa de negociación, mientras que el segundo es la garantía que tanto los pacientes como los médicos van a notar los cambios y "no se iba a pasar de 35 pacientes a lo largo de las próximas semanas".

El Sindicato Médico preveía antes de la asamblea como escenario más probable la decisión de un aplazamiento de la huelga, que no una desconvocatoria, lo que hubiera supuesto la vuelta a las consultas este mismo martes mientras seguía negociando hasta cerrar los flecos pendientes.

Sin embargo, la asamblea ha acordado por mayoría mantener el paro tras debatir el borrador del preacuerdo durante casi dos horas.

Para absorber el exceso de demanda los pacientes serán citados también por las tardes, aunque atender esas consultas es voluntario.

Los responsables del Sindicato Médico han destacado que se va a multiplicar por cuatro el dinero que destina Sanidad a pagar las horas extra por la tardes, y en 2023 habrá en los presupuestos una partida de dos millones para ese fin.

Los profesionales han respaldado también el acuerdo sobre los médicos de continuidad, que pasarán a estar adscritos a los equipos de Atención Primaria o de urgencias, los SUAP.

Serán en total 74 y la conversión de sus contratos será inmediata, han explicado los negociadores.

Medidas de seguridad

Además de los agendas, una de las principales reivindicaciones de los médicos es la seguridad tras las agresiones que han sufrido en los últimos meses.

Según ha explicado el Sindicato Médico en la asamblea, se ha conseguido que la Consejería de Sanidad garantice que se a abrir expediente sancionador en todos los casos.

También se ha acordado que sea el agredido el que decide si quiere actuar contra el agresor por la vía administrativa o por la penal.

Se instalarán 64 cámaras de seguridad y habrá personal de seguridad, por el momento, en un centro de salud y en los cuatro que atienden urgencias.

Precisamente, cerca de un centenar de médicos se han concentrado este lunes frente al centro de salud de Los Castros de Santander, donde el pasado mes de mayo un facultativo fue agredido, para pedir que la Justicia actúe con "más contundencia" ante las agresiones a facultativos.