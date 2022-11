Los pacientes isleños de cáncer piden más agilidad, mejor salud mental e información

Más información, agilidad a la hora de hacer diagnósticos –especialmente en Atención Primaria–, un acompañamiento mejor e inversión en salud mental en el servicio público. Son las peticiones de los canarios que ya han pasado cáncer o se encuentran atravesando la enfermedad, en un deseo de que aquello que a ellos les supuso un impedimento –y que pudieron suplir gracias a la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer–, no lo vuelva a ser para los futuros pacientes.

Así lo hicieron saber, a través de siete historias reales, siete pacientes de distintas islas durante la inauguración del II Congreso Canario de pacientes con cáncer y familiares, organizado por la propia AECC, en la que también se insistió en la necesidad de lograr que el sistema sea equitativo independientemente del lugar de residencia. «No podemos tener diferencias por el hecho de vivir en un sitio u otro», resaltó Fernando Fraile, presidente de la AECC en la provincia de Las Palmas.

La noticia del cáncer fue arrolladora para Javier Cruz, pero también le abrió los ojos. Cruz es un firme defensor de la necesidad de proporcionar más información al paciente con respecto a su proceso oncológico. «La verdad duele, pero la desinformación paraliza», sentenció. En su periplo, Cruz decidió levantarse de la cama y salir. Mimarse, cuidarse y cumplir su sueño de viajar por todo el mundo.

Ana Galán tuvo que viajar a Tenerife para pedir una cita porque el teléfono del SCS comunicaba

Lo que Cruz ha convertido en una historia más dulce, para Laura Morant ha sido un viaje «terrorífico». La paciente critica la falta de empatía de la Atención Primaria por no haberse dado cuenta de que aquellos síntomas eran cáncer y no un trastorno ansioso depresivo. Y si bien es cierto que su viaje mejoró durante su plan terapéutico oncológico en el que sintió una confianza del 100% en el sistema y sus profesionales, todo volvió a caer cuando acabó. «Me dejaron sola, con la mente y el cuerpo destruida», resalta.

Precisamente sobre salud mental habló Rodrigo Peña, natural de Lanzarote, que insistió en la importancia de recibir este tipo de asistencia cuando se atraviesa una enfermedad con tanto impacto como es el cáncer. «Sentirse abatido es normal, pero no que ese estado anímico sea una constante», remarcó. El acompañamiento es importante, no solo durante el tratamiento, también en el proceso posterior. Más aún cuando te encuentras lejos del hospital de referencia. Así lo destacó Ana Galán, que recordó que, para pedir cita, tuvo que comprar un billete desde El Hierro hasta Tenerife, porque «el teléfono comunicaba todo el rato».

Para Leticia Rocha este aspecto ha sido fundamental. Las psicólogas voluntarias de la AECC no solo le han ayudado a superar el cáncer de cérvix, sino también a asumir la gran pérdida que supuso para ella la aparición del volcán en su isla, apenas cuatro meses después de recuperarse de un cáncer que, de por sí, causó un gran impacto en su vida. «La quimio me dejó durante meses en la cama», narra.

La AECC cuenta con pisos para los pacientes que se deben trasladar a las islas capitalinas

Periplo diferente fue el de la briánica Joanne Robinson, asentada en Fuerteventura desde hace más de 30 años. Cuando le dijeron que tenía cáncer de mama y que no podría completar todo su tratamiento en Fuerteventura el mundo se le cayó a los pies. No conocía Gran Canaria y la información que recibió sobre cómo tratarse en esta isla fue bastante escasa. Pero eso no fue un impedimento para que Robinson decidiera darle la vuelta a la tortilla y concebir esas recurrentes visitas a la isla vecina –sufragados por la sanidad pública– como una oportunidad para recorrer sus calles y conocerla. Cuando su plan de tratamiento radioterápico le obligó a quedarse durante días en la isla, los recursos de la AECC fueron su luz. La asociación la acogió a ella y a su marido en uno de sus pisos, en los que pudieron permanecer en la isla sin gastar más dinero.

Cuando a María Armas le encontraron un tumor en el cuello del útero mostró una fortaleza inesperada incluso para ella. Fue algo que aprendió tras la muerte prematura de su pequeño Iván de 11 años, «tenía que ser fuerte». Pero no por ello dudó menos. «Pensé en abandonar en la primera sesión de radioterapia, mi vejiga estaba ensangrentada y mi intestino hecho un cuadro», recuerda. Pero continuó, le hacía feliz ver que se curaba. Hoy puede decir que está más empoderada que nunca y que «este logro también va por Iván».