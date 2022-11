Sabe que en los últimos años ha sumado una notoriedad pública que él no busca. «Mi pelea es para reivindicar nuestro mestizaje y la herencia española que se ensancha en el Camino Real de Tierra Adentro –una ruta de unos 2.500 kilómetros que va de Ciudad de México a Santa Fe (Nuevo México - EEUU– para revitalizar su riqueza patrimonial», destaca Borrego sobre la riqueza indígena que existe en una zona estrangulada por Estados Unidos. «Ahora mismo me interesa más dignificar a los indios que presumir de una herencia que trato de normalizar». Eso sí, en varias fases de la conversación destaca que «esta es una huella familiar sin lujos, una herencia para seguir batallando en una parte del planeta en la que aún se dan situaciones que son incomprensibles en pleno siglo XXI... Un conocido de Aguascalientes (Nuevo México) me suele decir que sus antepasados hubieran preferido ser balaceado por los ingleses, que no estar sometidos por los españoles. Mi respuesta está clara: si eso hubiera ocurrido, tú no estarías aquí», concluye.