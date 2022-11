Ha ganado cerca de 10 millones de euros en la Lotería y está soltero. La noticia así no tendría demasiado interés porque casi todas las semanas convivimos con un nuevo rico que es agraciado con un premio de la Lotería, el Euromillones o la Quiniela entre otros múltiples sorteos. Pero el afortunado que ha ganado esta suculenta cantidad de dinero no es un agraciado más porque resulta que ha copado las portadas de los periódicos de Alemania porque no solo ha revelado que está soltero, sino porque ha asegurado que le gustaría encontrar una pareja con la que poder compartir el premio.

Kursat Yildirim es el protagonista de esta noticia. Tiene 41 años y nació en Dortmund, ciudad situada al noreste de Alemania y trabajaba en una fábrica de acero hasta que el pasado 24 de septiembre se dio cuenta de que había ganado 9.927.511 euros jugando a la lotería. Un solo ganador en EEUU se lleva 2.040 millones de dólares en la lotería Busca novia Nada más conocer que había conseguido el premio, Yildirim decidió dejar su trabajo y se compró varios caprichos como un Ferrari 448 Pista de 376.000 euros, un Porsche Turbo S Cabriolet, por 249.000 euros y también se autoregaló un reloj de lujo. Durante este mes y medio en el que ha visto aumentar su cuenta bancaria de forma considerable, Kursat Yildirim sin embargo se ha sentido más solo que nunca. Por eso, ha concedido una entrevista al periódico alemán Bild en la que ha lanzado una petición que no ha tardado en recibir decenas de respuestas. El millonario ha asegurado que quiere tener una novia con la que compartir sus millones. Sobre sus gustos, Kursat Yildirim no tiene preferencias: legustan "rubias o morenas, no me importa", asegura. "Solo quiero enamorarme. Busco una mujer a la que le encante viajar y que esté lista para formar una familia conmigo. Necesito una mujer en la que pueda confiar sin importar lo que pase", redunda. El periódico alemán ha abierto un correo electrónico para recibir las solicitudes de las interesadas por conocer a Kursat Yildirim y apenas unos días se ha llenado de mensajes de mujeres que se ofrecen para conocer a este nuevo rico. ¿Ha compartido el premio? En la misma entrevista, Kursat Yildirim explica por qué se había comprado dos coches de lujo con el dinero que había recibido por su premio: "Solo los compré para los que odian. Para todas las personas envidiosas". No obstante, ha querido dejar claro que no se ha quedado todo el premio para él solo ya que lo ha compartido con parte de sus familiares. "Lo mejor de esto es que puedes hacer feliz a tanta gente... Inmediatamente transferí dinero a mis padres y mis hermanos", resalta Yildirim. Oculta a su familia que ganó 30 millones de euros en la lotería Y tiene algunas ideas en las que gastarse el dinero que le queda: "Me encantaría ir a África a cavar pozos y dar regalos a los niños allí. He rezado a Dios por la oportunidad de hacer algunas cosas buenas. Eso es lo que voy a hacer ahora". El afortunado ha confesado que, una vez que se hizo público que había ganado el premio, recibió decenas de llamadas de personas con la que ya no se hablaba pero ahora, de pronto, todos querían renovar su amistad de tantos años. "De repente todo el mundo es tu amigo. Personas de las que no he tenido noticias desde hace mucho tiempo comienzan a llamarme".