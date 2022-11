Un eclipse total de luna no es tan frecuente ni está al alcance de toda la población. La propia situación del planeta dentro de su órbita limita las opciones de una determinada localización pueda disfrutar de este espectáculo astronómico. Canarias, acostumbrada a maravillarse por el cielo, esta vez no tuvo suerte y se tiene que conformar con ver el eclipse de la pasada madrugada a través de fotos. Lo malo: no habrá otro evento igual hasta 2025.

