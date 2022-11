Que los hosteleros tienen que lidiar en muchas ocasiones con clientes un poco "especialitos" no es ninguna novedad. Y a la inversa igual. El planeta está lleno de un sinfín de personajes, y muchos de ellos dejan huella allí por donde pasan, algunos de forma positiva y otros no tanto. Por suerte, la era digital permite en la actualidad dejar constancia de algunos de estos seres "extraordinarios" y de sus particulares proezas. Así lo pensó uno de los empleados del restaurante tinerfeño María Tapas, ubicado en Las Galletas, quien tras recoger el plato de camarones que uno de sus clientes había degustado, quiso retratar la estampa, que a su vez fue recogida y publicada por la página de Facebook de Guachinches Modernos de Tenerife:

Cliente de un bar en el Sur de Tenerife, después de pedir camarones y comérselos, devolvió el plato así. ¿Qué Arte tiene la gente no? 𝐆𝐮𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐨𝐬 𝐃𝐞 𝐓𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐟𝐞 🍲🍷🥩 Posted by Guachinches Modernos de Tenerife on Tuesday, July 5, 2022

¿Qué se veía en la foto? En concreto se ve un pequeño plato de camarones de tonalidad rojiza todos colocados de forma perfecta. Las cabezas por un lado todas juntas, luego las colas y en medio la cascara del abdomen del marisco. Algo propio de las personas más perfeccionistas que no pueden ver los objetos colocados de forma aleatoria. La instantánea tiene ya más de 600 reacciones en la red social y más de 100 comentarios. Muchos de ellos de lo más ingeniosos: "Ese es neurocirujano", "Y yo que hasta con cáscara me los como por no tener el estrés y la paciencia de pelarlos....." , "Maníaco compulsivo o genio de la estética con mucha paciencia?" o "Ese es mecánico de la NASA y de los buenos..." son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

De lo que no cabe duda es de que paciencia hay que tener, y mucha, para dejar las sobras del plato tan perfectamente apiladas. La pregunta que le surge a uno después de ver el plato es, ¿Cómo tendrá ordenados los armarios de su casa este misterioso cliente?