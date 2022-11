En busca de pistas contra reloj

La familia de Antonio Correa lleva 20 años sin tener respuestas claras y definitivas sobre quién asesinó a este joven de San Isidro, en Granadilla de Abona. El próximo 5 de enero se cumplirán dos décadas de la muerte violenta. Pero el cadáver de Toño fue encontrado en la mañana del Día de Reyes en la cantera de extracción de áridos en la que trabajaba. Desde ese momento empezó el calvario para sus seres queridos. Dentro de dos meses, si no aparecen novedades relevantes para la instrucción, la jueza archivará el caso de manera definitiva por haber prescrito el crimen. Tras una larga noche de fiesta, tanto en una verbena en San Isidro como en la zona de ocio nocturno de Verónicas, en Playa de las Américas, alguien se citó con el afectado en la empresa donde tenía su puesto laboral. Y allí recibió una brutal paliza.

Sus familiares continúan a la espera de que profesionales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Canarias aporten los resultados de los análisis de ADN mitocondrial de unos fragmentos de pelos encontrados en el cuerpo y ropas de la víctima.

Hace algún tiempo que el criminólogo tinerfeño Félix Ríos representa a los hermanos de Toño para encontrar alguna pista fiable sobre quién o quiénes fueron los autores del asesinato. Ríos explica que se trata de dos pelos encontrados en las manos de la víctima, así como más de treinta fragmentos de pelo obtenidos durante la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife.

Dicho investigador forense apunta que, hace casi dos décadas, «se analizó solo una muestra y era de ADN nuclear», es decir, aquel que se hereda de ambos progenitores. Apunta Félix Ríos que en aquella época «aún no se trabajaba mucho el ADN mitocondrial», que es aquel que se hereda de la madre y el que se analiza en pelos sin raíz, es decir, de los fragmentos capilares localizados.

Hasta ahora, en la mayoría de las informaciones que han trascendido, se había expuesto que a Toño Correa le dieron numerosos golpes. Pero hubo más. En base a las indagaciones efectuadas, la víctima fue arrollada con un vehículo. Respecto al tipo de automóvil utilizado, el mencionado criminólogo piensa que «podía tener un perfil alto»; es decir, una especie de todoterreno alto o un furgón, por ejemplo.

En base a la reconstrucción efectuada hasta el momento de cómo sucedió el hecho, Toño pudo forcejear con uno o varios hombres con los que se encontró en la cantera de áridos. Tras unas lesiones iniciales, el afectado fue golpeado contra el eje de un vehículo pesado que estaba desmontado a la entrada de la piconera.

A continuación, intentó escapar por un lateral, pero sin éxito. Todo apunta a que alguien lo alcanzó y el joven trabajador cayó sobre una montaña de áridos. En ese punto, según la hipótesis barajada por la representación de la familia, volvió a ser golpeado. A partir de ese momento, según las mismas fuentes, se incorporó o se puso de rodillas y, en estado de aturdimiento, fue arrollado por el mencionado vehículo.

Los familiares de Antonio Correa y Félix Ríos coinciden en que la víctima fue atacada por varios hombres. ¿Qué les lleva a pensar eso? Uno de los motivos es que Toño tenía una buena forma física e, incluso, poseía algunos conocimientos básicos de artes marciales.

Además, en base a un estudio forense efectuado al cadáver, al menos uno de los agresores tenía conocimientos de boxeo u otra arte marcial, pues muchas de las lesions se concentraron en puntos en los que se suele golpear en esas disciplinas deportivas.

Para Félix Ríos, también resulta importante conocer a qué posible local de alterne o prostíbulo pertenecía el número de teléfono 652.031.869, de tarjeta prepago, desde el que la víctima recibió numerosas llamadas en los días previos a su asesinato.

Los implicados en la muerte violenta de este joven granadillero también le sustrajeron en el lugar de los hechos su móvil, su reloj y una importante cantidad de dinero. Según señala el criminólogo, ese dinero procedía de la venta de la lotería del Día de Reyes de una empresa.

En las horas posteriores al asesinato, el teléfono de Antonio Correa quedó en poder de alguien. Cuando uno de los familiares de Toño intenta hablar con él para localizarlo durante el 5 de enero (todavía desconocían que ya estaba muerto), una mujer descolgó el terminal de la víctima y, de forma rápida, un hombre le dijo que colgara, tras llamarla Alicia, y la animó a que se fuera a acostar. La citada comunicación se produjo sobre las 12:00 horas del mediodía, indica el criminólogo.

Ríos afirma que, «por ahora, no nos consta que la Guardia Civil haya investigado una línea de trabajo que señalaron los propios agentes hace meses y que, a pesar de que no la vemos como prioritaria, la familia no ve correcto que no se haya explorado la misma hasta el momento».

La cadena que cerraba el acceso a la cantera apareció el 6 de enero cerrada con el candado hacia arriba; es decir, tal y como solía cerrarlo Antonio Correa.

En algunas conversaciones con amigos, supuestamente Toño les había dicho que a la piconera solía acudir para mantener «encuentros íntimos».

En cualquier caso, tras el análisis de las comunicaciones en los días y horas previas, los investigadores tienen claro que «por teléfono no quedó con nadie ese día» para acudir a la cantera de áridos. A juicio de Ríos, esa noche o de madrugada se citó con alguien a quien vio en persona; e, incluso, piensa que esa cita pudo haberse concertado días antes. Sin embargo, lo que Toño se encontró fue una trampa mortal aquella mañana de domingo.