En España, solo un 4% de los móviles vuelven a ser vendidos para poder darle una segunda vida, lo que es muy perjudicial para el medio ambiente y para el bolsillo de la población. Sin embargo, en lugares como Estados Unidos, Francia o Alemania - entre otros-, esta cifra es muy superior. La empresa ReWare y la plataforma Aliqindoi tienen el objetivo de cambiar esta situación a través de la reventa y de los dispositivos reacondicionados.

Félix Martín Aguilar -cofundador de ReWare y de Aliqindoi- es un malagueño que pretende solucionar con tecnología el problema que se ha creado en el mundo a causa de fabricar dispositivos móviles en cantidades tan elevadas. Martín Aguilar tiene su equipo en Málaga (alrededor de 10 personas), pero trabajan sobre todo en África. Sin embargo, tiene el objetivo de que su propósito no tenga límites geográficos, ya que se ha dado cuenta de que en Europa el reacondicionado no es tan popular pero sí está en aumento.

La empresa ReWare nació en 2015 con el objetivo de reacondicionar, crear, arreglar y vender dispositivos móviles como si fuesen nuevos a partir de otros ya utilizados. Además, estos tienen una garantía de 2 años.

El problema existente en España es la confianza, ya que la población española prefiere vender sus dispositivos a particulares, pero el momento de la compra es algo en lo que hay que depositar confianza sin saber cómo va a llegar el producto. Aliqindoi, es una plataforma que lanza Félix Martín Aguilar y que tiene el objetivo de ofrecer tanto a los compradores como a los vendedores una alternativa diferente a la popular.

Aliqindoi nació en noviembre de 2021 y pretende “que no te engañen” a la hora de comprar un dispositivo de segunda mano o reacondicionado, asegura Félix. Esta plataforma -que actualmente se encuentra en revisión para poder encontrarla en Google Play- analiza el móvil de forma remota e indica al cliente el precio por el que se aconseja venderlo. Además, también ofrece comprárselo directamente al interesado para poder reacondicionarlo y, en caso de que el cliente no acepte, podrá venderlo a otro particular. Por lo tanto, ejerce dos funciones: la de reventa -tienda de segunda mano- y de la de reacondicionado -crear dispositivos nuevos a partir de móviles antiguos-.

Sin embargo, no todo son ventajas. Aliqindoi cuenta con dos inconvenientes difíciles de combatir: que los dispositivos -o piezas concretas- no sean originales o que estas sean robadas. Para ello trabajan con una base de datos que les permite intentar evitar estos problemas.

En cuanto a recomendaciones de compra y uso, Martín Aguilar afirma que comprar un dispositivo de este tipo es igual que comprar uno nuevo. Por lo tanto, asegura que no hay que tener especial cuidado ni un trato diferente al que se le daría a un teléfono comprado totalmente nuevo.