El Constitucional avala vacunar del covid a quienes no pueden consentir

El Tribunal Constitucional ha avalado, en un reciente auto que se dio a conocer la semana pasada, la vacunación contra la covid-19 a aquellas personas que, por su enfermedad, no puedan consentir. Lo hizo por unanimidad del pleno tras desestimar un recurso de amparo interpuesto por la familia de una mujer que padece Alzhéimer del municipio grancanario de Telde. El demandante de amparo pedía que no se le inoculara la dosis porque podía suponer un riesgo para la salud y se trataba de una «intervención corporal coactiva practicada al margen de la voluntad del ciudadano».

Según el auto, al que ha tenido acceso este periódico, la demanda de amparo «se limita a interesar la suspensión cautelar de la autorización judicial de vacunación contra el covid-19», pero sin aportar ningún tipo de razonamiento que justifique por qué ha de tomarse esta medida. Algo en lo que se apoyó el Ministerio fiscal para interesar que el recurso fuera desestimado.

En el escrito de alegaciones, el demandante apoya su pretensión de suspender la autorización judicial para vacunar a esta mujer que no tiene capacidad de consentir en que ello supondría «una intervención corporal coactiva que puede provocar perjuicios ciertos y efectivos, que pueden resultar irreparables o de difícil reparación». Algo que el pleno del Constitucional no acogió, ya que esos supuestos problemas no opacan los «mayores beneficios que la medida comporta para la afectada, teniendo en cuenta sus circunstancias personales».

Asimismo, el Alto Tribunal entiende que, de otorgarse la suspensión interesada por la parte demandante, se podrían «perturbar gravemente los derechos fundamentales» de la mujer que padece la enfermedad. Y es que, recuerda el Constitucional, que el hecho de no estar vacunada contra el coronavirus deja en «una situación de semiaislamiento» a la mujer, «con el consiguiente deterioro que esta medida supone para su indemnidad física y mental», tal y como recogen las resoluciones judiciales impugnadas, tanto la del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Telde como de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Igualmente, trae a colación el auto que el interés general «opera como factor determinante» para la aplicación restrictiva de la suspensión, «pues se asocia a la efectividad de las decisiones de los poderes públicos».

Por todo ello, el pleno del Constitucional acordó denegar la suspensión solicitada por esta familia teldense y, en consecuencia, da la razón a los órganos judiciales previos por los que ha pasado este asunto.

Con el presidente del Alto Tribunal, el magistrado Pedro González-Trevijano, como ponente, el auto también entiende que las razones esgrimidas «han de ser valoradas» en sentencia.