El paso de un cohete chino que ha sobrevolado el espacio aéreo de varias zonas de España ha provocado el cierre del espacio aéreo en Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y partes de Castilla y León, y en consecuencia el retraso de múltiples vuelos. Pero algunos pasajeros, ya subidos al avión que debía de llevarles a otro destino, se quedaron sorprendidos al escuchar a sus comandantes que no podían despegar por un motivo muy sorprendente.

Por fortuna, después de unas horas de alerta y tras provocar el caos en el sur de Europa, Enaire decidió levantar las restricciones en la franja del espacio aéreo español antes citada tras el paso del cohete chino CZ-5B. Sin embargo, la congestión de los vuelos retrasados se prolongó durante buena parte del día hasta que progresivamente se fue recuperando la normalidad.

Grabación inaudita

Esta situación tan anómala como inesperada e insólita fue vivida por pasajeros ya subidos en sus aviones. Y ejemplo de ello es lo que ha grabado y publicado la tiktoker @tiamismellis2019, que recoge el momento en el que un piloto de Vueling comunica por qué el vuelo se está retrasando: "por culpa del cohete chino".

"Momento en el que el piloto comunica a los pasajeros que no pueden despegar porque el cohete chino está pasando por encima de sus cabezas", señala esta usuaria en la red social sobreimpresionado sobre el vídeo y añade en otro titulillo "Nada ya me asombra a estas alturas".

El piloto afirma por la megafonía de la aeronave que "hoy se da un caso bastante especial. Llevo 22 años volando y esto no lo había visto nunca. Es normal que tengamos regulaciones de salida por tema de tráfico aéreo, congestión etcétera, pero el caso es que hoy tenemos que permanecer 20 minutos más debido a que el espacio aéreo está cerrado en el norte de España porque nos está cruzando por encima de nuestras cabezas ahora mismo un cohete chino", comunica.

El comandante añade que "el cohete está reentrando en la atmósfera de manera descontrolada y se espera que colisione en el mar Mediterráneo. No saben exactamente el punto y por seguridad todas las aeronaves están en tierra", refiere para añadir segundos más tarde que "Me parecía algo asombroso, no me lo creía muy bien, pero ya aparece en todas las noticias".

Al final, el espacio aéreo se ha reabierto y poco a poco los aeropuertos han recobrado la normalidad.