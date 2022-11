El madrileño Auditorio Beatriz ha sido el lugar elegido para acoger desde primera hora de la mañana el evento ‘eWoman Business Powered By Womenalia’ de la mano de Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia: “Estamos aquí para dar voz a todas las mujeres profesionales y todo lo que tratemos hoy gira en torno al concepto de ‘Inspiración’”. Esta cita precisamente trata de inspirar esa reinvención de las mujeres profesionales hablando sobre aspectos tan importantes como el desarrollo de la marca personal o el talento femenino, cómo encontrarlo y, lo más importante, cómo retenerlo dentro de las organizaciones. Una jornada para avanzar con grandes expertos en tendencias laborales, invitados de lujo que nos han permitido mirar hacia el futuro con optimismo.

Mayka Sánchez, Directora de Woman Madame Figaró y encargada de la apertura ha comenzado poniendo en valor la capacidad de cada uno de luchar hasta alcanzar sus sueños. “La resiliencia y la capacidad de no rendirnos ha sido especialmente valiosa en estos momentos y ha servido para darnos cuenta de que nunca es tarde para perseguir un sueño, para empezar o para aprender”.



La directora de la prestigiosa publicación de moda y estilo de vida le ha pasado el testigo a Nadia Calviño, Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a cuyo cargo ha corrido la apertura institucional y que pese a que no ha podido estar en el acto ha querido dejarnos un mensaje sobre la transformación digital. “Para crecer de forma sostenible tenemos que crecer todos, las mujeres jugamos un papel clave en la transformación digital y es fundamental aprovechar el talento femenino. Tenemos que estar en los órganos de decisión e impulsar el acceso de las niñas al ámbito de la tecnología”.

Inmediatamente después ha tenido lugar la ponencia magistral impartida por Mario Alonso Puig, uno de los conferenciantes españoles con más dimensión internacional, médico cirujano general y de aparato digestivo y autor de varias publicaciones de éxito. “Hemos de ser ambiciosos para ver y descubrir hasta cuánto puedes transformar. En un mundo donde hay mucho elemento de oscuridad lo único que transforma es la luz y por eso es tan importante llevar la tuya allá donde estés. Esta es una responsabilidad que todos tenemos. Y todas las luces son importantes, las grandes y las pequeñitas”, ha explicado. ¿Su principal mensaje? La necesidad de transformar las cosas. Acompañado de una auténtica dosis de motivación y de herramientas para avanzar y creer en nosotras mismas por muy duro que sea el camino.

El papel de empresas y autónomos en la agenda 2030

En primera mesa redonda de la jornada “Economía, sostenibilidad y ODS” asistimos a un debate sobre la situación económica actual del país, los retos a los que nos enfrentamos y las posibles vías de transformación para adaptarnos a lo que viene. Moderada por Hildur Eir Jónsdóttir, Socia Directora de Assurance de EY España, en la charla hemos escuchados introducción: “Asistimos a un momento de desaceleración económica, estamos viendo como suben los precios con la inflación desbocada, una situación que conjuga con una visión a más largo plazo con la ambición para liderar la transición hacia una economía más sostenible. Parecen contradictorios y vamos a ver si es compatible mejorar la economía y ser más sostenibles”.

Martí Saballs Pons, Director de Información Económica del grupo Prensa Ibérica, ha lanzado el mensaje de que “debemos confiar que esta es una situación temporal de la que saldremos adelante. Hay que ser optimista y la inflación está atemperándose. No debemos perder el ánimo”.



Danos voz a las empresas productoras, Macarena Gutierrez, Directora General de Atlantic Cooper, ha querido explicar que llevan mucho tiempo “intentando concienciar de la importancia que las materias primas tiene en todo. Se daba por hecho. Ahora nos damos cuenta de que de la economía real forman parte todos los productos que consumimos. El cobre, el acero, el aluminio, el cemento… todo esto se ha dado por hecho y lo mismo con la energía. Europa lleva años apostando por las energías renovables, algo imprescindible de cara a disminuir la dependencia que tenemos del exterior. Es importante tener en cuenta que no hay desarrollo sostenible si no hay materias primas.

En Europa no tenemos ni un plan de desarrollo de minería ni alianzas con terceros países para poder suministrarnos”. Para Silvia Agulló, Directora de Negocio Responsable en DKV, “no se puede solucionar temas del cambio climático sin ver el impacto que tiene en temas sociales. En DKV vemos claramente la relación entre cómo hacen daño los temas ambientales a la salud de las personas. La misión de nuestra compañía de seguros es ayudarnos entre todos y por eso hemos establecido alianzas que revisamos trimestralmente con nuestros equipos para ver qué se está haciendo y qué se está cumpliendo. La clave de todo es el propósito” .

¿Existe una escasez de talento real?

Luis Miguel Olivas Torrijos, Director de empleabilidad e innovación educativa de Fundación Telefónica, ha moderado el segundo coloquio de la mañana “Escasez de talento ¿mito o realidad?”. Con el objetivo de explicar qué medidas están tomando las empresas para atraer, fidelizar e identificar el talento digital en un entorno cada vez más competitivo, hemos escuchado primero su contextualización del tema: “vamos a hablar del futuro y qué está pasando con el talento femenino, algo por lo que tenemos que apostar mucho más”.

Kathy Contramaestre, Managing Director en Keyrus, “desde le punto de vista tecnológico es una clara realidad la falta de talento, lo notamos a diario, y los perfiles más demandados son los que menos se encuentran. El mundo educativo y la empresa no están bien conectados. Sin embargo, para Nerea de la Fuente, Directora de Suscripción de Hiscox, esto es un mito. “Nosotros vemos una realidad diferente, sabiendo muy bien qué clase de talento estamos buscando, nosotros lo encontramos. El reto es intentar motivarlo, desarrollarlo e intentar que se quede con nosotros”.

Paula Otero, Managing Director de Designit, coincide con Nerea: “De lo poco bueno que tenemos que agradecer al COVID fue la posibilidad de trabajar en remoto, en ese momento nosotros detectamos que el talento español es reconocido cuando se poner a trabajar en mercados internacionales. Existe una arma de doble filo, los equipos han seguido demandando flexibilidad, les ayuda a conciliar, pero, lógicamente, si no se diseña bien esa manera nueva de trabaja tiene un impacto directo sobre la cultura y valores de la compañía. Nuestro mantra es ‘better together’, imagina que de la noche a la mañana todos y todas estamos en casa ‘separados’. Hemos visto además que, aunque tiene la flexibilidad, el empleado se resiente, hasta el liderazgo se resiente si está trabajando desde casa”.

Pilar Fernández Sánchez, Directora de Personas Nedgia, Grupo Naturgy, también en la mesa, cree que “el talento existe, lo tenemos en las empresas, universidad y escuelas, lo único que está por impulsar. En concreto el talento femenino. ¿Qué perfiles demandan las empresas? Son tecnológicos, data y STEM. Si nos vamos a la representación que tenemos a nivel de genero en esas áreas, menos de un 25% son mujeres. El reto es hacer crecer este porcentaje y para ello las empresas tenemos que innovar en soluciones”.

Por último, Mamen Lledó, Iberian People & Culture Director en JTI, ha dado las claves para retener ese talento: “nosotros nos hemos tenido que reinventar y nuestra clave es tener una oferta brutal de valor al empleado. Trabajo híbrido, hemos eliminado el horario, una compensación brutal y moderna, catálogo de beneficios, oferta formativa… Queremos fidelidad y queremos retener”.

Personal branding como impulso del talento femenino

Tras una pausa ha llegado el turno de Arancha Ruiz, especialista en marca personal, y de su taller “La importancia de la marca personal”. ¿El objetivo? Descubrir de qué manera la marca personal impulsa la carrera profesional, mejora nuestra influencia y liderazgo para generar más riqueza en nuestros entornos. “Nuestro talento está dando respuesta a las necesidades de nuestro tiempo. Y esas necesidades han cambiado. Ahora las personas necesitamos poder distinguirnos para explicar cuál es nuestro talento o, mejor dicho, cuáles son nuestras competencias hoy. Si no sabemos definirlas se produce el gap y podemos no conectar con las empresas que nos están buscando. Y esto es la marca personal”, ha dicho, algo muy importante para hacerse con buenos aliados, para que los equipos progresen. Y es que, según ha explicado, la marca personal no va del nosotros, es vital para que el resto entienda nuestra realidad.

La última mesa redonda del evento “Reinventarse para seguir adelante”, ha contado con Angel Niño, Concejal Delegado del Ayuntamiento de Madrid, como moderador y con Esther Cerdán,CEO de Laura Bernal, Amuda Goueli, CEO de DESTINIA y Lula Ballarino, Directora general de Womenalia, como ponentes.

Niño ha iniciado el espacio comentando que “en el tiempo en el que vivimos reinventarse es una de las opciones más difíciles que tenemos que tomar” y explicando que en Madrid Emprende buscan “apoyar a los emprendedores del todo el mundo que quieran invertir en la capital”. En su área han descubierto que las empresas lideradas por mujeres emprendedoras tienen una tasa de mortalidad inferior a las de los emprendedores masculinos (por debajo del 30% frente a más de un 50%).



Para Cerdán, que cambió su vida para hacer realidad su sueño de tener una marca de moda, “si algo tiene un emprendedor es pasión y, aunque la vida me llevó por otros caminos, observé que las mujeres no terminan de encontrar su sitio. EN 2008 había grandes mujeres profesionales que trabajaban en un mundo de hombres. No encontraban su estilo y querían sentirse cómodas. Me di cuenta de que tenían una necesidad y vi la oportunidad de cumplir mi sueño montando una firma de moda que construyera una identidad de la mujer profesional. La pandemia lo cambió todo, el proyecto se paró. Rendirse no era una opción y nos adaptamos al cambio fabricando mascarillas”.

Goueli, por su parte, ha contado que su historia de transformación ha ido por etapas y que aprender de cada una ha sido lo más importante; “el crecimiento te hace más fuerte. Sufrí al fundar mi empresa pero luego descubrí que esa etapa fue una de las mejores de mi vida. Fundamos DESTINIA tres semanas antes de lo que ocurrió en las Torres Gemelas. Imagínate. Siempre hay que luchar, la vida está llena de desafíos”.

“Siempre pensé que mi vocación estaba en trabajar en una gran corporación. Yo sabía que quería usar la tecnología para cambiar el mundo y fue en esas cuando me uní a la CEO de Womenalia para llevar su proyecto de lucha por la igualdad de oportunidades. Amo la causa de Womenalia y por eso tomé la decisión de emprender en un proyecto de otro. Hay muchas maneras de emprender”, ha apuntado Ballarino.

“Todo depende de ti” ha sido el cierre motivador que María Gómez del Pozuelo ha elegido para ponerle el broche de oro a una agenda de lujo que, como no podía ser de otra manera, hemos cerrado con mucho networking y un brindis por la próxima edición. Y es que nada como ser conscientes de que estando unidas tendremos muchas más posibilidades de crecer.

Una alianza que funciona

Esta jornada además ha contado con el apoyo de Naturgy, Fundación Telefónica, Madrid Emprende, JTI, DKV, EY, Keyrus, Hiscox, Designit, Vermut Lustau y Miniplanta como patrocinadores, que han hecho posible poner en común una serie de inquietudes y compartir ideas y proyectos, inspirando a otras mujeres y organizaciones, debatiendo el papel de la mujer en la empresa y en la sociedad, su liderazgo y la necesidad de seguir trabajando en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

eWoman Business Powered By Womenalia tiene la intención de ser un referente y punto de encuentro para quienes quieren alcanzar sus objetivos profesionales a través de herramientas clave. También pretende ayudar a conseguir la conciliación laboral y profesional de toda la sociedad.

Para lograrlo, el evento se nutre de la experiencia de Prensa Ibérica en la organización de eventos, con la profundidad del conocimiento de Womenalia sobre los principales asuntos que ocupan y preocupan a las mujeres. Todo ello se complementa con la colaboración de la revista Woman, que se encarga de visibilizar y amplificar la iniciativa y contribuye a la difusión y visibilidad de las mujeres de referencia en los distintos sectores empresariales a través de sus plataformas.