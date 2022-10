Ganar un sorteo es cosa de mucha suerte y más si es en el sorteo del Euromillones, donde son precisamente millones las personas que juegan cada martes y cada viernes en toda Europa. Pero hacerlo dos veces en apenas 24 meses es que te ha sonreído la Diosa Fortuna en toda la cara. Y esto es lo que le pasado a un ciudadano francés, que en apenas dos años ha ganado El Millón del Euromillones, el sorteo extra que hay en todos los boletos de las apuestas principales con un código aleatorio generado automáticamente.

En la primera ocasión que este hombre ganó el premio actuó como todo el mundo, con sorpresa y discreción.

Este hombre asegura en una entrevista a 'Le Dauphiné Libéré' que abrió su correo y tenía un e-mail que le decía que había ganado mucho dinero y que se pusiese en contacto con la Française des Jeux (el organismo que controla la lotería en Francia). "Lo miré en internet y vi que había ganado el 'My Million'. No me lo creía al principio", asegura.

El mismo día de su boda

La segunda vez que lo ganó fue muy diferente, y casi más surrealista: fue el día de su segunda boda con su esposa. "La ceremonia tuvo lugar por la mañana y la fiesta, por la noche. Entre medias, mientras paseaba al perro, fui a comprobar mis apuestas de Euromillones, y ahí me di cuenta de que había ganado por segunda vez", comenta.

Aunque ya se da por satisfecho, y tiene muy claro que es muy improbable que le vuelva a tocar, no va a dejar de jugar. "No hay dos sin tres", señala. Sin embargo, y pese a que no ha dejado de trabajar, sí le ha relajado mucho la vida.

Con el primer millón le compró un piso a uno de sus hijos, se fue de vacaciones, preparó la boda y llegó a ahorrar. "Hasta ahora no he hecho nada con el segundo premio. Me compraré un piso, pero no tengo prisa", confiesa.