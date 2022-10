UGT convoca paros del profesorado por el proceso de estabilización de interinos

UGT-SP Canarias convoca una huelga parcial en los centros educativos públicos no universitarios como respuesta a la propuesta de estabilización del personal docente hecha por el Gobierno de Canarias. Las fechas elegidas por el sector son los lunes de noviembre (días 14, 21 y 28) y diciembre (días 5, 12 y 19), en horario de 12:00 a 14:00 horas; de 18:00 a 20:00 horas; y de 21:00 a 23:00 horas. La organización toma esta decisión tras la consulta realizada a más de 1.600 docentes de centros públicos durante las últimas semanas para conocer cuál era el sentir del colectivo ante la postura planteada por el Ejecutivo canario sobre la convocatoria del concurso de méritos para estabilizar al personal docente que se realizará no solo en las Islas sino en toda España. Comisiones Obreras (CCOO) es el único sindicato que por el momento estudia secundar este paro en Canarias ya que el resto de organizaciones lo dieron ayer por descartado.

Este proceso de estabilización afectará en Canarias a unas 4.000 plazas que han de estabilizarse a instancias del Real Decreto establecido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para cumplir con las exigencias de la Unión Europea (UE) y de la ley estatal aprobada el pasado año. Desde que se dieron a conocer los detalles de este Real Decreto, muchos sindicatos educativos en Canarias mostraron su desacuerdo con diferentes puntos del texto. El cambio sustancial de esta nueva norma en cuanto al concurso de méritos está en los aspectos a tener en cuenta para alcanzar el máximo de puntuación con la que hacerse con una plaza.

Con la nueva norma, se obtendrá un máximo de siete puntos para una antigüedad en la plaza de máximo diez años, tres puntos serán destinados a la formación y el resto de méritos podrán alcanzar un máximo de cinco puntos. En este sentido, los sindicatos y el Gobierno autonómico proponían darle más puntuación a los docentes canarios que se presentaran a esta convocatoria por el mayor número de años trabajados en las Islas, primándose así la antigüedad y modificándose en esa línea el Real Decreto. El objetivo era evitar el efecto llamada tan temido por los sindicatos.

Sin embargo, a pesar de que la Consejería de Educación solicitó al Ministerio introducir algunos cambios en esta puntuación, finalmente no logró su objetivo. Más allá de la opinión de la Consejería, los sindicatos reclamaron ante el Ejecutivo canario el cambio de fecha de las convocatorias para que se retrasase lo máximo posible el concurso de méritos y de esta manera tratar de contribuir a la estabilización del personal docente que ha ejercido desde hace años en las Islas. También solicitaron la revisión de las 4.000 plazas ofertadas y que se atendiera, en general, a las singularidades canarias, sobre todo al hecho de que no haya habido nunca oposiciones, por ejemplo, para los conservatorios de música en las Islas y sí en el resto del país, por lo que no se puede perjudicar a estos profesores del Archipiélago –que no obtendrían 2,5 puntos del total de 10–, algo que se da, a su vez, en algunos ámbitos de la FP.

Ante la imposibilidad de introducir cambios en la convocatoria que está supeditada al Real Decreto del Ministerio de Educación ya aprobado, la Consejería de Educación calcula poder publicar la convocatoria del concurso de méritos en diciembre, de cara al proceso que tendrá lugar el próximo año.

El secretario general de UGT-SP Canarias, Francisco Bautista, indica que es clave que Canarias salga de la mesa de coordinación del proceso de estabilización y que se establezcan unas bases propias, como han hecho ya otras comunidades autónomas, y poder así establecer un baremo propio de puntuación. El sindicato adelanta que en las próximas semanas volverá a consultar al profesorado sobre el seguimiento de los paros y no descarta convocar una huelga indefinida y concentraciones ante la Consejería de Educación.