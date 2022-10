La saturación en urgencias se cronifica en los hospitales de Canarias

Son las 4.30 de la madrugada, Natalia (nombre ficticio para preservar su intimidad) lleva ya ocho horas de turno de guardia en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y aún le quedan otras nueve. El cerebro no le da para más y le pesan las piernas. Cada vez que mira a su alrededor no puede evitar sentirse abrumada y culpable: los pasillos están llenos de personas que aguardan un diagnóstico médico, cada hora se agolpan una decena de nuevos pacientes en la puerta y es casi imposible conseguir una cama en planta para aliviar la presión del servicio. Tras el paso de la pandemia esta escena se repite –en mayor o menor medida– en todos los servicios de urgencias de Canarias. Lo que antes era una situación extraordinaria, fruto de gripes invernales, a ojos de los sanitarios, se ha cronificado y hoy se asume como lo «normal».

Así resume el problema Catalina Darias, coordinadora de Intersindical Canaria, que denuncia que esta situación de saturación es, desde hace meses, «sostenida en el tiempo». «Antes igual esto ocurría un día muy puntual, debido a un pico asistencial como el de la gripe, pero de un tiempo a esta parte ocurre día sí y día también», advierte una de las médicos del servicio de urgencias del HUC que ha preferido no revelar su identidad.

Los centros hospitalarios soportan una presión inusual para la época. Según datos del propio HUC, el lunes se atendieron 294 urgencias, el martes 267 y el miércoles 268. Lo normal son 220. Esta situación también se repite en la provincia oriental donde el Hospital Universitario Doctor Negrín ha atendido entre 320 y 310 pacientes este lunes y martes, cuando lo normal está en 250. «Hemos normalizado atender a más de 200 urgencias por hospital cada día», argumenta Leopoldo Cejas, secretario general del sindicato de enfermería Satse. Los hospitales de La Candelaria y el Materno Infantil se mantienen en números «generales» aunque expectantes. Los trabajadores del HUC narran que en las últimas tres jornadas ha habido pacientes esperando hasta 12 horas en los pasillos, «sin ser vistos por ningún profesional», otros más urgentes que han estado hasta siete horas en la zona de triaje y, mientras, las ambulancias se han ido acumulando en la entrada por no disponer de una cama donde dejar al paciente que han recogido. En el Hospital Doctor Negrín algunos pacientes han llegado a permanecer hasta tres días en urgencias a la espera de una cama.

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha relacionado estos datos con un «pico» asistencial, pero no todos los sanitarios están de acuerdo con esta suposición. Intersindical Canaria critica que la puerta de entrada al hospital se ha convertido en un «embudo» de pacientes debido a «la falta de recursos, de camas y la escasez de derivaciones». Entre los especialistas de urgencias del HUC se apunta hacia un «problema estructural». «Las camas en planta no dan a basto y no podemos drenar», reclama una médico de este servicio. Como explica, en urgencias ni el 20% de las camas están ocupadas por pacientes urgentes; el resto está esperando una cama de ingreso.

No obstante, Cejas justifica el aumento de pacientes que se ha producido a principios de esta semana con la consecución de «algunos episodios de calima». Y en el Hospital Doctor Negrín hay especialistas que sugieren que puede estar motivado por un nuevo pico de covid. Sin embargo, resulta difícil encontrar una única razón que esté causando esta sobresaturación cada vez menos esporádica. La mayoría de los sanitarios consultados coincide en señalar a la falta de camas de ingreso como principal problema. «El sistema de ingresos está colapsado, en urgencias tenemos pacientes que se quedan entre tres y diez días en urgencias esperando el traslado a planta», narra la profesional de urgencias del HUC.

Pero no es solo la cola para acceder a la asistencia en una habitación lo que atasca la asistencia. Como recuerda Darias otro grave problema está en las personas que ocupan una cama que no les corresponde. «El escaso desarrollo de los recursos sociosanitarios, obliga a muchos dependientes a estar cautivos en los hospitales de tercer nivel», reclama Darias. Aunque el número varía, según Sanidad son unos 330 los mayores que se encuentran en esta situación en Canarias, lo que supone «una peor asistencia para ellos» y «el bloqueo de un recurso» para la atención urgente. Todo ello se adereza con una Atención Primaria al borde del colapso y las dificultades para atender a todos los pacientes en lista de espera.

La pandemia no ha hecho más que acentuar este tipo de déficits que la sanidad canaria arrastra desde hace años. «Ahora nos estamos encontrando con muchas patologías crónicas no controladas, como diabetes o patología coronaria», explica Darias, que asegura que son estos pacientes los que están ayudando a alimentar la «ola invisible de incremento de las urgencias». De hecho, según fuentes del HUC, este incremento de la demanda asistencial se está produciendo no solo en Canarias, sino también en el resto de España.

En este contexto, los profesionales no esconden su temor a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas, cuando los expertos estiman que se produzca el pico de la gripe y, posiblemente, de covid. «Lo peor está por venir», resume Darias. El epidemiólogo del Gobierno de Canarias, Amos García Rojas, atendiendo a lo que ha ocurrido en el hemisferio sur, asume que el pico de la gripe se alcance entre finales de noviembre y principios de diciembre. Es decir, un mes y medio antes de lo que acostumbra.

«Todo el mundo prevé un mal invierno», explica Leopoldo Cejas que insiste en que «la gripe está al caer» y todo el mundo está «a verlas venir». El último informe de la gripe, publicado a principios de octubre, ya destacaba un ligero repunte en la incidencia de los síndromes gripales (SARS-CoV-2, gripe y VRS), con una incidencia semanal de 20,8 casos por cada 100.000 habitantes en Canarias. No obstante, en lo que se refiere a la covid, la incidencia a 14 días vista publicada el pasado 21 de octubre por el Ministerio de Sanidad muestra una tendencia sostenida y ligeramente a la baja en el Archipiélago.