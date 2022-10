Asturias pagará 94.000 euros por una muerte tras una caída en un hospital

El Principado de Asturias debe pagar 94.000 euros a la familia de un paciente que cayó tras ser golpeado por una puerta corredera en un hospital de Gijón, en septiembre de 2020. El hombre, de 76 años de edad, falleció cinco meses después como consecuencia de un ictus y después de no haberse recuperado de las secuelas que le quedaron de ese accidente. El Consejo Consultivo del Principado ha estimado parcialmente la reclamación presentada por la familia de la víctima, al entender que existe "nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el fallecimiento".

El accidente inicial se produjo el 25 de septiembre cuando el hombre "fue golpeado por la puerta corredera existente en la salida de un hospital de Gijón" porque, según los reclamantes, "la puerta no funcionó de forma correcta, de modo que (...) tirándole al suelo, le causó lesiones por las que tras ser atendido fue trasladado en UVI móvil" a otro centro sanitario, donde quedó hospitalizado.

La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico grave. Un TAC craneal realizado posteriormente reveló la existencia de "múltiples áreas o focos de contusión cortical hemorrágica, que conllevaron un grave deterioro cognitivo y neurológico" con secuelas como "la desorientación temporoespacial y alteración de la memoria a corto plazo".

El paciente falleció el 28 de febrero de 2021 a consecuencia de "un ictus cerebral masivo, posiblemente secundario a hemorragia cerebral, tras haber precisado hospitalización y asistencia en tres centros sanitarios. En ese intervalo de cinco meses, desde que se produjo el accidente hasta que sobrevino el fallecimiento, la familia de la víctima contactó con el centro hospitalario donde se produjo la caída para formulas la correspondiente reclamación y solicitar la grabación de las imágenes donde podía apreciarse la citada caída. Tras la muerte del paciente, que en ese momento ya había cumplido los 77 años, su familia presentó una reclamación al Principado en la que solicitaba una indemnización de 93.936 euros, que se desglosaba en los siguientes capítulos: 67.500 euros por los daños morales y físicos que padeció la víctima hasta su fallecimiento; 16.274 euros por los días de hospitalización y 10.162 euros por las facturas de los distintos centros sanitario donde permaneció ingresado. La familia también reclamaba otros 302.000 euros "por los daños y perjuicios morales sufridos a causa de la pérdida de un familiar directo".

El servicio de Inspección de Servicios y Centros Sanitarios emitió una propuesta en la que desestimó la reclamación con el argumento de que "no se detectó ninguna anomalía en el funcionamiento de la puerta" y señalaba que el paciente "con movilidad disminuida y usando una muleta con el brazo izquierdo, se acerca de forma muy lateral a la puerta, no haciéndolo frontalmente, por lo que el sensor no detecta su presencia y la puerta se cierra, golpeándolo". También consideraba "discutible" que el ictus tuviera relación alguna con el accidente previo.

El Consejo Consultivo "no comparte" los razonamientos exculpatorios de la Inspección sanitaria. "El hecho de confiar la integridad de los usuarios al funcionamiento de un sistema automático de apertura y cierre que presenta alguna carencia en su concepción o diseño (...) supone la creación de una situación de peligro objetivo, de cuyas consecuencias dañosas debe responder la Administración", establece el Consultivo, que finalmente establece una compensación de total de 94.000 euros: 50.000 euros a la viuda y 12.000 a cada una de las hijas y 20.000 euros por los daños personales y perjuicios del difunto.