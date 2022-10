La fiscal solicita siete años de prisión para un hombre acusado de abusos sexuales a una joven cuando esta se hallaba ebria en el interior de una vivienda en el municipio del Puerto de la Cruz. El acusado admitió en el juicio que besó a la denunciante, que «hubo química» entre ellos y que cambiaron de habitación, pero negó que llegaran a tener relaciones sexuales completas, ya que él había bebido durante todo el día y no tuvo una erección. Además, aclaró que fue la mujer quien tomó la iniciativa.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 29 de noviembre del 2020. Dos grupos de amigos, con conocidos en común, empezaron a beber en la plaza V Centenario, en La Orotava. Y, a raíz de las limitaciones horarias del toque de queda implantadas en aquella época para frenar la expansión del covid-19, más de diez personas decidieron continuar «la fiesta» en el piso de una tía del acusado en el Puerto de la Cruz.

La denunciante y varios testigos coincidieron en que la joven estaba muy afectada por el consumo de bebidas alcohólicas, tanto en la plaza orotavense como en la vivienda portuense.

Según la joven, consumió cervezas y varios chupitos en dicho recinto público de La Orotava. En ese espacio se hallaba el ahora acusado, con quien no recuerda hablar en aquel momento. Tampoco se acordaba cuándo se fue al Puerto de la Cruz, cómo ni con quién.

A la mañana siguiente, cuando se despertó, tuvo una serie de «flashes» en los que recordaba, de manera fugaz, algunas situaciones que vivió la noche anterior. Esos episodios fueron caerse y levantarse de forma repetida, un zarandeo, así como la cara del implicado cuando le entregó su ropa interior. También atribuye al acusado que, una y otra vez, le dijo «esto queda aquí» o «esto queda entre tú y yo».

La denunciante indicó que, tras despertarse, se sentía desorientada, con la idea de que se había pasado de copas y que «había estado con quien no quería». Ante los magistrados, la fiscal, su abogado y la letrada de la defensa, la mujer admitió que le preguntó a varias personas qué había ocurrido durante la madrugada, siempre a través de whatsapp. Entre ellas, figuraba el acusado, a quien, hasta esa madrugada, «solo conocía de vista».

En base al recuerdo de varios testigos, la joven estaba «muy borracha», tenía mucho sueño y, cuando estaba sentada en el balcón, llegó a caerse al suelo. A partir de ese momento, un amigo y una amiga de la denunciante la llevaron a una habitación, la acostaron, la taparon con una manta y le apagaron la luz para que descansara.

Cuando despertó, según la joven, estaba sin ropa interior y sin medias. También apreció la cara de preocupación de una amiga al verla de esa manera y fue esta quien le preguntó si estaba bien o si le había pasado algo.

La afectada decidió acudir a un centro sanitario, para «que me quitaran las dudas». Sin embargo, después decidió presentar denuncia dos días después de los hechos. Tras recabar varios testimonios, a la denunciante no le coincidían las versiones de sus amigos con las explicaciones del acusado sobre lo que había pasado. La joven indicó que no estaba en la habitación en la que la dejaron. Y el acusado le dijo que entre ellos solo hubo «besos y poco más». En un mensaje, la denunciante le dejó claro que, si hubiera estado sobria, no hubiera accedido a tener ningún tipo de relación con él.

Hasta tres testigos, todos hombres y uno de ellos hermano del acusado, afirmaron en el juicio que vieron a la denunciante y al denunciado cuando estaban sentados y hablaban en la cama de una habitación diferente a la que fue elegida en primer lugar para que ella descansara.

El denunciado es amigo de un hermano de la víctima y esta dijo que no quería tener relaciones sexuales con quienes tuvieran amistad con dicho familiar.

A juicio del acusado y de varios testigos de su grupo de amistades, la denunciante no estaba más afectada por el consumo de alcohol que el resto de visitantes en la casa del Puerto de la Cruz; es decir, que no se hallaba excesivamente ebria.

Según el joven, «al final de la noche», entró en el cuarto donde estaba la mujer y encendió la luz. Tras dirigirse a la chica en broma sobre los daños que había causado y que la iban a tener que echar de allí por tal motivo, el hoy acusado se sentó en la cama y animó a la joven a que se uniera al grupo que estaba en la sala y que grababa vídeos de humor.

Ante las partes y los magistrados, el denunciado aseguró que la joven lo agarró del brazo y le dejó clara su negativa, a la vez que le pidió que se quedara allí. En su opinión, hubo «química» y ambos se besaron. Después, fue el individuo quien le propuso a la denunciante cambiar de habitación, ya que aquella era la de sus tíos y no quería que hubiera más desperfectos en la misma.

En el otro cuarto, también siguieron los besos. Allí, siempre según la versión del acusado, ella le desabrochó el botón del pantalón. Y, a partir de ahí, el acusado dice que la víctima lo masturbó y le hizo una felación. Después, fue la joven quien, a juicio del denunciado, se puso encima y se rozó con él, pero que no pudo tener una erección ni relaciones sexuales completas, ya que había bebido todo el día. Y que fue él quien dijo a la denunciante que no quería seguir en esa situación. Es decir, que fue ella quien tomó la iniciativa. Además, comentó que la joven le pidió que no divulgara lo que había pasado en el dormitorio y que, en caso contrario, se lo diría a un hermano para que le diera una paliza.