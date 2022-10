Miguel Planas es un joven grancanario de 29 años de edad que lleva casi tres años en el Hospital Insular de Gran Canaria postrado en una cama tras sufrir una lesión practicando una acrobacia en un gimnasio. Esto le ha provocado una tetraplejia que le impide abandonar la planta para enfermos medulares y regresar a casa son los pocos recursos económicos que tiene su familia.

En las últimas horas, Planas ha publicado un vídeo que busca la participación solidaria de "todo el que quiere colaborar para el día 4 de enero pasemos un día increíble en el edificio Miller".

"No puedo mover ningún músculo debajo de mi cuello y además necesito respiración asistida, porque no soy capaz de respirar por mi mismo", expone.

"Aquí viviendo en el hospital, porque mi familia no tiene recursos para que puede salir de esta situación, buscar una casa adaptada y contar con cuidadores...", añade Planas que ha hecho un llamamiento a artistas, grupos musicales, empresas patrocinadoras para organizar un evento solidario en los primeros días de este 2023.

Artisas isleños como el cómico Jorge Bolaños, Kike Pérez u Omayra Cazorla, entre otros, han anunciado a través de las redes sociales su disposición a ayudar a Planas.

Accidente

"Caí con la cabeza en la colchoneta y automáticamente me quedé paralizado del cuello para abajo. Pasé de un segundo a otro a verme con mi total movimiento y mis sueños y aspiraciones a tener que empezar una vida totalmente nueva", relató Planas explicando el momento que sufrió el accidente que ha cambiado su vida.

Según ha relatado estos años atrás, los mil euros que recibe de su pensión de invalidez no le alcanzan para pagar el alquiler y adaptar su domicilio y, por eso, pide ayuda a todo aquel que pueda colaborar. Necesita no sólo equipos médicos y cuidadores, también una grúa, una cama adaptada y medicación....

"Lo único que quiero es vivir en una casa con unas comodidades como cualquier otra persona; aunque esté totalmente limitado, aún tengo ambiciones de seguir trabajando y aportando valor a la sociedad o inspirando a otros", agrega.

"He pasado momentos muy oscuros, he llegado a pensar que una vida en esta situación no tiene sentido pero, gracias a la ayuda y consejos de personas a mi alrededor y mucha fortaleza mental, he conseguido darle la vuelta a la tortilla", ha contado esperanzado de que la ayuda de la gente surja efecto.