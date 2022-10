Un embrollo burocrático manda al paro a una investigadora canaria

Un embrollo burocrático ha mandado al paro a una joven investigadora canaria adscrita a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULGPC). La investigadora Adriana Rodríguez, beneficiaria de un contrato postdoctoral Juan de la Cierva (ahora reconvertidos en Ramón y Cajal) –los más prestigiosos de España–, denuncia que la ULPGC no ha actuado con «la responsabilidad que le compete» para recuperar su contrato postdoctoral, al que había renunciado de manera unilateral por no encontrarle un encaje legal en la nueva Ley de Ciencia.

Este contrato trae de cabeza a la investigadora desde hace varios meses. Los problemas comenzaron poco después de que el Ministerio de Ciencia publicara la resolución definitiva de la convocatoria de contratos postdoctorales Ramón y Cajal. Aunque tanto ella como la universidad sabían que la investigadora iba a ser beneficiaria de este contrato de excelencia, pocos días antes de que finalizara el plazo de formalización del contrato, la ULPGC «renunció unilateralmente» al contrato.

Como resaltó en aquel momento la universidad, en declaraciones a este periódico, habían encontrado un escollo en la nueva Ley de la Ciencia para poder contratarla. Esta normativa limita a cinco los años en los que los investigadores pueden desarrollar su etapa postdoctoral. Rodríguez, según la ULPGC había «gastado» dos años y medio de ese cómputo. El contrato Juan de la Cierva que le habían concedido tenía que formalizarse por un mínimo de tres. Por tanto, según el departamento jurídico de recursos humanos, aquel contrato no se podía llevar a término.

La investigadora en aquel entonces denunció la mala praxis de la universidad y señalaba que había otras muchas instituciones que permitían realizar tal contratación en las mismas circunstancias en las que a ella se le había negado. «Es un agravio comparativo», sentenció Rodríguez.

Tras acudir a los medios de comunicación, entre ellos EL DÍA, distintos foros de investigadores postdoctorales, otras universidades (como la Universidad de La Laguna) y la Agencia Estatal de Investigación, Rodríguez consiguió una respuesta que parecía beneficiosa. Desde la Agencia Canaria de Investigación (Asicii) y la ULPGC se comprometieron a buscar una fórmula para contratarla y permitirle desarrollar su carrera en la universidad grancanaria. Tan solo un trámite separaba a la científica de comenzar su próximo proyecto de investigación como Juan de la Cierva. La ULPGC tenía que recuperar ese contrato que habían rechazado mediante un recurso de reposición. Sin embargo, no presentó los documentos en tiempo y forma.

«Me organicé porque me aseguraron que estaba todo arreglado», denuncia la afectada, que hoy se encuentra por esta razón en un «limbo» y en paro. «No me busqué otra cosa porque pensaba que esto ya estaría solucionado en septiembre», lamenta. «Cuando recibí la noticia fue todo un golpe, no me lo creía», relata la afectada, que insiste en que se deben depurar «responsabilidades» por los problemas que le ha ocasionado todo este lío administrativo.

La vicerrectora de investigación admite que perder un contrato es una gran «frustración»

En busca de alternativas

Mientras, la ULPGC, a través de su Vicerrectorado de Investigación, está tratando de resolver el entuerto «tocando todas las puertas» posibles. «Para mí es una prioridad absoluta la captación de recursos humanos de excelencia en investigación», asevera la vicerrectora de investigación de la ULPGC, Marisol Izquierdo, quien asegura que «cada contrato competitivo de investigadores postdoctorales como Juan de la Cierva o Ramón y Cajal es una gran alegría y un éxito para esta universidad». De ahí que admita que, cuando existe el peligro de perder alguno, «es una gran frustración» y desde la universidad «se trata de buscar soluciones a todos los niveles».

La administración de la universidad tiene costumbre de realizar la contratación de los investigadores conforme a la norma que establece la Ley de la Ciencia vigente de acuerdo con el itinerario previsto en ese momento para la consolidación y estabilización de los investigadores. Según reclaman desde la universidad, «existe un vacío legal» donde el Ministerio de Ciencia no se pronuncia. Y es que la nueva Ley de Ciencia no aclara si, en casos extraordinarios como el de Rodríguez, se podría formalizar el contrato a través del Estatuto de Trabajadores. Un método que algunas universidades utilizan para contratar pero que la ULPGC se negaba a llevar a cabo al considerarlo un «subterfugio».

La ULPGC está tratando de contactar con el Ministerio de Ciencia para buscar una solución

«Adriana sabe que siempre he tratado por todos los medios posibles dar un solución a este problema y sigo buscando soluciones», insiste Izquierdo. En este momento, la vicerrectora está tratando de contactar personalmente con el Ministerio de Ciencia para buscar una solución alternativa al problema de esta investigadora postdoctoral.

Pero mientras el embrollo administrativo se intenta esclarecer, Adriana Rodríguez teme que la renuncia unilateral suponga una mancha en su historial como investigadora. «Las convocatorias de contratos postdoctorales Ramón y Cajal deja claro que quien renuncia al contrato antes de empezar a disfrutar de él no puede volver a presentarse de nuevo a esta convocatoria de excelencia», resalta la investigadora. «Tendré que batallar porque la decisión no ha salido de mí», explica, que lamenta que la universidad haya dejado pasar esta oportunidad de contar en sus filas con una investigadora con un contrato competitivo como es un Juan de la Cierva.

Directa al paro

«De momento, me voy al paro», sentencia. Pero la científica no se rinde. Adriana Rodríguez volverá a presentarse a otras convocatorias, como la Viera y Clavijo, para poder acabar su periodo postdoctoral de manera satisfactoria y seguir investigando en Canarias. Y es que hasta el momento tan solo ha estado un año y medio en la ULPGC con un contrato propio de la universidad y otro año en la Universidad de La Laguna (ULL). «Los investigadores seguimos expuestos a una continua desprotección, peligrando nuestros derechos y nuestros futuros profesionales», lamenta Rodríguez, quien critica que este tipo de situaciones sigan sucediendo pese a las mejoras de contratación incluidas en la Ley de la Ciencia. «Mi caso particular parece una pesadilla, y todo lo acontecido no se puede definir de otra forma sino como una incompetencia», resalta.

La vicerrectora admite que «la ULPGC ha perdido una oportunidad de oro de tenerla como investigadora», pero resalta que el «trabajo y honradez» de Adriana «se verán recompensados y conseguirá estabilizarse como investigadora». «Haré todo lo posible para ayudarla; la puerta de mi despacho siempre está abierta para ella y para los demás investigadores», concluye Marisol Izquierdo.