«Salimos reforzados de la pandemia»

La maltrecha financiación educativa, las crisis que no paramos de encadenar [la económica, la sanitaria y la asociada al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania] y, por supuesto, la escasez de alumnos son algunas de las cuestiones que más dieron que hablar en la primera jornada del XIX Congreso Nacional de Cooperativas de Enseñanza que se celebra en la capital tinerfeña. Horas después de la presentación oficial de las jornadas en la sede santacrucera de Cajasiete, Javier Martínez, presidente de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (U.E.Co.E), y Carlos Sierra, presidente del Colegio Echeyde Sociedad Cooperativa, tomaron el mando de las operaciones para liderar un foro que se alargará hasta la jornada de mañana. «Este modelo ha demostrado tener un elevado espíritu de resiliencia mucho antes de que nos viéramos afectados por la pandemia», avanzó Martínez en relación a un encuentro bianual que ha recuperado el pulso de la mano de Carlos Sierra y su equipo de trabajo, que han sido los artífices a la hora de traer este espacio de debate a la Isla.

28.100

trabajadores en España

Las cooperativas de enseñanza y centros educativos de economía social de España generan más de 28.100 puestos de trabajo y facturan más de 725 millones de euros anuales.

Las jornadas pivotan alrededor de tres claves: el papel que debe jugar la inteligencia artificial en el actual modelo educativo, las emociones que se trabajan en las aulas y el marketing escolar. «Hoy en día, un proyecto empresarial no funciona si detrás no tiene una buena base pedagógica y, a su vez, un modelo educativo no es rentable si no está rodeado y protegido por unas decisiones comerciales que garanticen su viabilidad», destacó Carlos Sierra en referencia a unos problemas de financiación que «son deficitarios desde el minuto cero», remarcó sobre una asignatura pendiente de aprobar en las Islas desde el año 1985.

«Los profesionales se dejaron la piel en unas circunstancias que no eran favorables» Javier Martínez - Presidente de la U.E.Co.E.

Más de 160 profesionales se inscribieron en la primera jornada que se celebró en el Hotel Escuela. Tanto Martínez como Sierra subrayaron que «los gastos de un colegio se han disparado por efecto de las distintas crisis». En ese sentido, el emprendedor tinerfeño aclaró que «el modulo de conciertos se incrementa en base al IPC previsto, no al real», puntualizó el presidente del Echeyde antes de enumerar una serie de gastos que hace unos años no estaban contemplados: «Ahora hay que invertir en seguridad, en ciberseguridad informática, en planes de salud para los profesionales, en pólizas de seguros... Por no hablar de cómo se ha incrementado el recibo de la luz en un centro educativo, que no solo afecta a lo que tiene que ver con el consumo ordinario sino a la adaptación de las instalaciones eléctricas para que estas puedan ser eficientes», expuso en un instante de la conversación en la que abrió una regla de tres basada en la alarmante pérdida de alumnos y la paralización de los conciertos. «Al final son las familias las que tienen que cargar con esos gastos».

«Defender puestos de trabajo»

Este encuentro, que hoy retoma su agenda de trabajo, no solo pretender ser una oportunidad para el «intercambio de experiencias», sino una cita en la que la U.E.Co.E. rinda cuentas de los objetivos logrados y, sobre todo, los planes que se van a abordar a corto plazo. «Queremos salir con las ideas claras».

La financiación, sin duda, es un asunto determinante para Martínez a la hora de trazar un plan estratégico que «sea efectivo en los próximos años».

Conectada a la idea anterior fluye una reflexión de Sierra que hace referencia al hecho de que en una situación llena de incertidumbres y de facturas que deben ser abonadas por las cooperativas, una de sus prioridades es «salvar el mayor número de empleos». Y es que teniendo en cuenta que los centros concertados no tienen ningún concierto de cero a tres años «las dificultades para captar estos alumnos cada vez son mayores... Al final siempre terminamos hablando de unas carencias en materia de financiación que nos sitúan en una situación distinta frente a otros centros educativos», expresó Carlos Sierra.

«No vamos a robotizar a los profesores, pero sí queremos aprovechar todas las tecnologías» Carlos Sierra - Presidente del Colegio Echeyde

Los «sobrecostes» que supone el pago de los servicios que generan los profesionales que no entran en los planes de financiación autonómicos son, de largo, para Javier Martínez una de las cuestiones que alteran los planes financieros de las cooperativas, aunque no es el único campo de batalla que se presentó en el foro de Tenerife. «Sacar el máximo rendimiento posible a la inteligencia artificial es un reto en el que hemos avanzado mucho en los últimos tiempos», matizó antes de ceder el turno de palabra a Carlos Sierra. «Nosotros, por ejemplo, queremos aprovechar el contenido de la Cátedra Cajasiete de Big Data que mantiene abierta con la Universidad de La Laguna (ULL) para optimizar todo lo que es el seguimiento informático del alumnado... No vamos a robotizar a los profesores, pero sí queremos aprovechar todas las tecnologías en beneficio de la comunidad escolar. En el momento en el que nos encontramos sería un error no rentabilizar estas ventajas informáticas».

Para el presidente de la U.E.Co.E el proceso pandémico que se desbordó en la primavera de 2020 fue un gran banco de pruebas para entender que era necesario dar un paso al frente en materia informática. «Los profesores más jóvenes lo tenían grabado en su ADN, pero los que somos un poquito mayor tuvimos que reciclarnos».

160

inscripciones en el congreso

El Hotel Escuela de Santa Cruz acoge hasta mañana un congreso de perfil nacional en el que se han apuntado más de 160 profesionales de cooperativas de enseñanza de todo el país.

Martínez, sin embargo, reconoció que la adaptación fue rápida. «En menos de 15 días conseguimos una adaptación total, aunque debo reconocer el esfuerzo de un colectivo que no dejó de trabajar ni un solo día durante el proceso de adaptación a las clases no presenciales. Sinceramente, creo que salimos reforzados de la pandemia». Esa misma impresión tiene Carlos Sierra, quien respaldó sin añadir ni una sola coma el posicionamiento de su colega. «En el ámbito educativo, al igual que todos los sectores de la sociedad, sufrimos las graves consecuencias de la crisis sanitaria, pero voy a defender siempre a los profesionales que se dejaron la piel en unas circunstancias que no eran las más favorables», agradeció Javier Martínez. «Ese momento de dificultad nos hizo ser más fuertes, en distintos niveles porque no todos los docentes tienen las mismas habilidades con la informática, pero sí, nos tuvimos que poner las pilas», reforzó Sierra.

Competencias en las aulas

Las competencias digitales y tecnológicas emergentes será uno de los temas de debate que está entrelazado con las clases virtuales que se programaron durante el curso 2020-2021. «En Canarias esa materia la tenemos adelantada porque se trabaja desde Primaria», revalorizó Carlos Sierra sin apartar su mirada de «la intensa labor que se ha tenido que realizar en las aulas para recuperar la normalidad tras la anomalía pandémica, y en el caso de los alumnos del Valle de Aridane, por la erupción del Volcán de Tajogaite. «Trabajar con todas esas emociones es muy necesario para asentar los contenidos que reciben los alumnos... Esa es una prioridad a la hora de marcar cómo debe funcionar cada curso», concluyó el presidente del Colegio Echeyde.