Cuando Mari Carmen Rodríguez tocó fondo olvidó qué era aquello de vivir. El nefasto ambiente laboral de uno de sus últimos trabajos desencadenó un síndrome del burnout –o del trabajador quemado– que acabó con sus esperanzas, sus sueños y hasta su autoestima. Hoy, tras cuatro años sumida en una espiral depresiva y otros siete de recuperación, gracias al apoyo de la Asociación AFES y el programa de inserción laboral Incorpora de Fundación ‘la Caixa’, vuelve a sentirse plena y a retomar su vida en un punto mucho más sano y feliz.

Crecer cerca del mar y dedicar parte de su vida a pasear por las calles de El Médano le despertó la curiosidad por el turismo, por lo que pronto empezó a dedicarse a la hostelería. Le iba bien. Era feliz y estaba implicada con su trabajo. Pero todo cambió cuando aterrizó en las dependencias de un lujoso hotel de cuatro estrellas situado en medio del pinar. Aquel enclave idílico le llevó a imaginarse años trabajando allí, disfrutando del canto de los pájaros y de los espectaculares amaneceres. «Cuando entré por primera vez pensé que era el sitio ideal para desarrollar mi carrera, años después descubriría lo equivocada que estaba», relata Rodríguez.

Fue en 2011 cuando se dio cuenta de que su mundo se estaba desmoronando. «Me empezaron a encargar trabajos que requerían mucha responsabilidad, asumí tareas de todos los departamentos y acabé colapsando», relata. Un mes antes de que su cabeza se rompiera del todo, la ingente cantidad de tareas que asumió le obligó trabajar sin descanso durante todo un mes. La ansiedad no la abandonaba en ningún instante y se había acostumbrado a que las lágrimas le inundaran los ojos al final de cada jornada laboral.

Hernández pide a las empresas dar más «oportunidades» a las personas con discapacidad

Aguantó en aquel lugar hasta que su cabeza le rogó que lo dejara. «No daba pie con bola y me cogí una baja», relata. Los siguientes cuatro años los pasó encerrada en su casa, sumida en una depresión que le hurtó cualquier esperanza de seguir adelante. «No podía hacer cosas básicas porque no me concentraba ni pensaba con claridad», rememora. De aquellos oscuros días solo recuerda salir a caminar por el paseo Nuestra Señora de las Mercedes Roja, a la orilla de la playa del Médano, desde donde contemplaba la Montaña Roja. Un lugar que le hacía rememorar una vida más fácil y, que a día de hoy, sigue siendo uno de sus paisajes favoritos de la isla.

Durante ese impasse acudió a decenas de psiquiatras para ver si alguno daba con el botón que devolviera su cabeza a un estado menos desordenado. «No encontraban una medicación que funcionara y acabé saltando a lo loco de un profesional a otro», explica. De pronto, un día, sin previo aviso, la medicación empezó a funcionar. «Se dieron cuenta de que no segregaba bien serotonina», asegura. Este neurotransmisor es indispensable para retransmitir mensajes de un área del cerebro a otra e influye en las células relacionadas con el estado de ánimo, el deseo, el apetito, el sueño, la memoria y el aprendizaje. «Se dieron cuenta porque la memoria me fallaba mucho y no pensaba con claridad», resalta.

En su caso, aunque su espiral depresiva estuvo generada por una exposición continua a una situación de estrés, tiene predisposición a sufrir este tipo de problemas de salud mental. Lo que padece Mari Carmen, concretamente es una depresión endógena, con origen biológico y hereditario. Por eso no es necesario que ocurra nada especial en su vida para que pueda volver a ese momento. «A mí, por ejemplo, me afectan mucho los cambios de clima», resalta.

‘Incorpora’ atendió en 2021 a 380 personas con problemas de salud mental en Canarias

Con un diagnóstico y la medicación correcta, Rodríguez se sentía con fuerza para volver a retomar su forma de vida y un nuevo trabajo. Encontró una oportunidad en el sector comercial, pero pronto volvió a sentir aquello que le había apartado del turismo.

Desesperada por no encontrar algo que se ajustara a sus necesidades pidió consejo a su asistente social que le recomendó que, por su historial, presentara la documentación para ver si le reconocían un grado de discapacidad. Así fue. En menos de un año, la Consejería de Asuntos Sociales admitió que su enfermedad mental le generaba un 65% de discapacidad. Fue entonces cuando decidió apoyarse en las asociaciones canarias que contribuyen a la inserción laboral de personas con discapacidad en busca de una nueva oportunidad que rompiera con todo aquello que había vivido hasta el momento. «Mis únicos requisitos eran que quería trabajar a media jornada y en algo que no tuviera nada que ver con turismo», relata Hernández. Tras «tocar en varias puertas», en 2015 se topó con el personal de AFES Salud Mental gracias a la recomendación de un familiar. Siete años después, la Asociación ha resultado ser su salvación y una oportunidad para volver a «sentirme realizada».

Una vez allí le entrevistaron para conocer sus aptitudes y la formaron en una nueva profesión: auxiliar administrativo. En ese momento comenzó un largo periplo para reencontrarse a sí misma a través de un empleo que le hiciera sentirse plena. «Estaba muy ilusionada por empezar, por fin me estaba recuperando y tenía ganas de retomar la rutina y sentirme útil», rememora. El programa Incorpora de Fundación ‘la Caixa’, en el que se integran 13 entidades canarias – entre ellas AFES Salud Mental–, era perfecto para ella dadas su altas capacidades y cualificación.

El programa Incorpora tiene como objetivo acompañar y capacitar a las personas vulnerables reconociendo sus potencialidades y preparándolas para entrar en el mercado laboral. Con dicho objetivo, impulsa el trabajo en red de las entidades sociales y el compromiso y la responsabilidad social de las empresas para que incluyan la diversidad en sus plantillas. El programa desarrolla distintas líneas de trabajo, siendo una de ellas la de salud mental, que este año cumple 10 años desde su arranque. En este tiempo ha logrado más de 17.000 inserciones laborales. En 2021 en Canarias se atendió a 380 personas con problemas de salud mental y, se lograron 156 inserciones laborales.

Hoy Mari Carmen Rodríguez puede decir que es una persona nueva capaz de disfrutar del plano laboral. Sin embargo, en este tiempo también se ha percatado del estigma y el tabú que aún sufren las personas que padecen una enfermedad de salud mental. «Esta discapacidad es invisible y parece por ello que es menos importante», relata. Asimismo, Hernández defiende la capacidad del colectivo para «integrarse» en cualquier empresa y desempeñar su trabajo tan bien como cualquier otro compañero. «Solo nos tienen que dar la oportunidad para poder demostrarlo».