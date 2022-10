Antes de que sea demasiado tarde

La Fundación Lo que de verdad importa (Lqdvi) recala mañana en La Gomera para ofrecer otro de sus encuentros para divulgar valores vitales, sobre todo entre menores, personas jóvenes y familias. Esta es la primera vez que esta experiencia se lleva a cabo en el Archipiélago canario. Se trata de un proyecto que nació hace 17 años gracias al impulso de María Franco y Carolina Barrantes. Como muchas acciones que tienen un amplio recorrido, el proyecto nació por una casualidad. Franco y Barrantes poseían en aquella época una pequeña empresa de carácter social, que se dedicaba a ofrecer ayuda a ongs y fundaciones para que pudieran sacar adelante sus iniciativas orientadas a la sociedad. Un día llegó a sus manos una obra que les dio que pensar.

Se trataba de un libro de un emprendedor estadounidense llamado Nicholas Forstmann, que llevaba una vida «casi perfecta», según los estándares del mundo occidental. Sin embargo, de la noche a la mañana, a este empresario le diagnosticaron un cáncer terminal. Los médicos le dijeron que le quedaban pocos meses de vida.

Un diario

Ante esa terrible noticia que desestabiliza a cualquiera, Forstmann decidió dedicar buena parte del tiempo a escribir un diario dirigido a sus hijos. El objetivo consistió en que, cuando él ya no estuviera, sus descendientes pudieran valorar las cosas que realmente son importantes en la vida.

Una vez que se produjo el fallecimiento de dicho emprendedor norteamericano, su viuda decidió dar un paso más en ese camino y publicar unos pocos ejemplares, que fueron dirigidos a otros familiares y amigos.

Las promotoras aseguran que en sus actos no existen connotaciones políticas ni religiosas

Y uno de tales libros llegó a las manos de María Franco y Carolina Barrantes, a través de una amiga de la primera de ellas. Según señala Carolina a EL DÍA, «cuando lo leímos, las dos pensamos: ¿por qué tienes que esperar a que la vida te golpee para aprender a valorar lo que de verdad importa?». De esa manera, ambas mujeres se lanzaron a crear un proyecto con el que hacer llegar este mensaje a los jóvenes, con el objetivo de que intentaran aprovechar mejor su tiempo y su relación con los demás.

Población juvenil

Este fue el germen de los congresos para población juvenil, en los que se exponen «los valores humanos; lo que de verdad importa en la vida».

Carolina Barrantes comenta que existen «cosas que damos por hecho y que no valoramos de manera adecuada; el luchar por lo que queremos conseguir en la vida, aportar nuestro grano de arena, ser solidarios, tolerantes; valores que no se suelen enseñar en los colegios, que no se tienen en cuenta cuando uno es joven, porque se está pendiente de otras cosas», señala esta organizadora del congreso.

En más de 50 ciudades

En este tiempo, este proyecto se ha desarrollado en más de 50 ciudades y en siete países diferentes: España, México, Ecuador, Portugal, Francia, Austria y Jordania, indica la portavoz de la referida fundación. Y, por primera vez en la comunidad autónoma Canaria, se llevará a cabo un congreso en el Auditorio Insular de La Gomera.

«El proyecto crece gracias a personas que apuestan por los jóvenes y los valores humanos, como es el caso de Casimiro Curbelo», presidente del Cabildo de La Gomera y diputado autonómico, apunta Barrantes. Sobre la acogida por parte de Curbelo, indica esta promotora que, «desde que conoció la idea, no dudó en llevarla a La Gomera y ofrecerla a jóvenes para fomentar en ellos los tan necesarios valores humanos».

Las entradas para el acto que se desarrollará en el Auditorio Insular son gratuitas y se pueden obtener en la página web de la entidad: www.loquedeverdadimporta.org, según dicha impulsora de la Fundación.

La intención es ofrecer historias de vidas que puedan servir de ejemplo a los participantes

Ante la gran aceptación que ha tenido la propuesta, la ong ha decidido organizar un segundo evento en la tarde del 20 de octubre. Consistirá en un taller impartido por el deportista paralímpico grancanario Enhamed Enhamed. Este nadador y corredor discapacitado visual se dirigirá a jóvenes y educadores, con el objetivo de aportar diferentes herramientas para gestionar la ansiedad y la depresión entre la población juvenil y adolescente.

En directo

En cualquier caso, para aquellas personas que no puedan asistir en directo, la entidad organizadora retransmitirá el congreso en directo a través de la web www.loquedeverdadimporta.org.

A juicio de Carolina Barrantes, la atención de los adolescentes y jóvenes se centra en la actualidad en las diferentes redes sociales, las televisiones y las plataformas de contenidos audiovisuales, o en la música. La portavoz de la Fundación promotora de los eventos considera que, como es evidente, los valores se deben enseñar, en primer lugar y de manera fundamental, en casa y, después, en los centros educativos.

«Lo que hacemos es poner el foco en el lado más positivo y humano de las personas», indica. Y, para contrarrestar los elementos citados con anterioridad, «lo que intentamos es contar historias de vida que puedan servir de ejemplo a nuestros jóvenes», relata.

Sin prejuicios

Algunas personas piensan que los valores están relacionados con cierta connotación política (conservadora) o religiosa, “pero nada más lejos de la verdad”.

Barrantes manifiesta que no hay nada más universal que los valores humanos, «que nos unen a todos los seres humanos por el hecho de serlo».

En esa línea, matiza que «nuestros congresos son totalmente apolíticos y aconfesionales». Además, señala que «son una bonita oportunidad para centrarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa».