Las chaquetas oversize son una prenda asegurada en los armarios de toda influencer que se precie. Combinarlas parece muy sencillo. Bien sirve un pantalón vaquero, un pitillo ceñido o incluso unos jooger de chándal. Pero no cualquiera se atreve con las tendencias, por eso es de agradecer que sean éstas mujeres las que, a través de sus redes sociales, muestren a las más dudosas cómo conjuntar y llevar esa ropa a la venta en las grandes marcas de moda. Y es que combinar estas chaquetas con según qué partes bajas puede resultar para algunas un quebradero de cabeza y por eso siempre acaban recurriendo a la misma alternativa. Para algunas es impensable alternar lo sport con lo elegante, pero nada más lejos de la realidad. No hay más que echar un ojo alrededor para darse cuenta de que la tendencia ‘sporty’ está en auge, y que cada vez son más las influencers y famosas que apuestan por mezclar ropa cómoda con algo más elegante, clásico o formal. Así es como se logra dar un toque desenfadado pero distinguido al look final.

La perdición de las famosas Amelia Bono es una de las que se ha atrevido a lucir unos pantalones jooger junto con la americana de Zara. La empresaria ha usado un sencillo pantalón de chándal en color marrón; de tiro alto y pierna ancha, y cintura elástica ajustable con cordones, y una blazer amplia de cuello y solapa con manga larga y hombros marcados. Además lo ha combinado con un bolso de tipo cesta en color marrón. El resto del conjunto lo ha mantenido en clave ‘sporty’ ya que ha lucido ‘sneakers’ y camiseta básica blanca. Estas americanas son una tendencia que puede encontrarse actualmente en cualquier forma. Hay muchas opciones, con distintos cortes y a muy variados precios. En la web de Zara las opciones van desde los 39,95 euros hasta los 59,95 de la maxi blazer protagonista de este texto.