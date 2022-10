Es un hallazgo excepcional para la ciencia y para los amantes de la naturaleza en general: un calamar gigante (Architeuthis dux), un kraken de más de tres metros de longitud y alrededor de unos 90 kilos de peso que fue encontrado flotando a unas tres millas al suroeste de Tenerife, en el canal marino entre esta isla y la de La Gomera. Y lo más sorprendente de todo es que fue hallado muy poco después de que muriera, un encuentro inusual pues la mayoría de estos especímenes cuando llegan a la superficie ya están en avanzado estado de descomposición tras haber muerto en las profundidades del océano. En esta ocasión, "el animal estaba brillante y conservaba los ojos, que son los más grandes del reino animal, del tamaño de un balón de Balonmano", relata Teo Lucas, profesor de Educación Física del Instituto Benito Pérez Armas, quien se encontraba en el puerto de Acantilado de Los Gigantes y recogió el especímen en su embarcación, el Steno, alrededor de las 13:00 horas.

La proliferación de hallazgos de Architeuthis avala la hipótesis que mantienen científicos como el biólogo Alejandro Escánez, de la Universidad de Vigo, de que el canal marino entre las islas de Tenerife y La Gomera es una zona de caza y reproducción de los calamares gigantes, afirmación que estaría apuntalada por el hecho de que la mayoría de los especímenes encontrados son hembras.

Teo Lucas, también fundador de la Asociación Gigante Azul, cuenta que "fue un barco que se dedica a realizar rutas de observación de cetáceos para los turistas quien me dio el aviso del avistamiento de este calamar gigante y muy poco después recibí otro aviso desde otro barco desde el que me dijeron que medía más de dos metros y se encontraba en un estado muy fresco", comenta este profesor amante de la naturaleza que lleva documentando especies marinas desde 1998. "Pedí ayuda a la flota de Los Gigantes y puse rumbo al lugar del hallazgo".

Encontrarse con un calamar gigante es algo muy raro y si además se encontraba tan fresco como le indicaban, el hallazgo sería exepcional, así que este amante de la fauna marina no lo dudó y puso rumbo hacia las coordenadas que le habían indicado, "a unas seis o siete millas del puerto de Los Gigantes, aunque el animal lo encontré a unas dos o tres millas de la costa de Tenerife".

Aunque el profesor de Secundaria ya ha recogido varios especímenes, este es el primero con el que se topaba que tuviera los ojos sin dañar. Y es que además de lo espectacular que es ver unos ojos del tamaño de balones de balonmano, lo cierto es que es muy importante para su posterior estudio científico cuando se le practique la necropsia.

El biólogo marino Alejandro Escánez sostiene que el canal marino que existe entre las islas de Tenerife y La Gomera es una de las zonas más importantes del mundo para los calamares gigantes. "En el sur de Tenerife hemos registrad 47 apariciones de Architeuthis y llevamos ya 47 en veinticuatro años" explicó el investigador del Centro de Ciencias do Mar e do Ambiente en Madeira (MARE-Madeira), en Portugal.

Hasta hace bien poco, en concreto hasta 2007, se pensaba que los calamares gigantes solo formaban parte del menú de los cachalotes, pero ese mismo año se pudo comprobar en Tenerife que también los calderones tropicales se alimentan de estos colosales invertebrados. Y con el hallazgo documentado este mismo sábado por parte de Teo Lucas, la hipótesis podría tener mayor peso pues tal y como él mismo relata "poco antes de llegar al lugar en el que estaba flotando este kraken, avistamos un macho adulto de calderón", un cetáceo que prolifera en este canal entre Tenerife y La Gomera y que es capaz de expulsar a los cachalotes y otras especies de cetáceos competidoras.

Según Escánez, el canal entre ambas islas canarias es uno de los mayores puntos calientes de calamares gigantes, como lo es también la costa de Asturias donde se le conoce comunmente como pelusín. La investigación de Escánez en el Cantábrico y en Canarias conforma un minucioso estudio que pronto verá la luz.

Ha habido ya varios intentos por intentar grabar al calamar gigante en esta parte de Canarias y se ha grabado en una ocasión, en El Hierro.

La estrategia defensiva de estos calamares gigantes frente a sus depredadores varía desde soltar tinta como otros cefalópodos hasta la posibilidad de escapar tras cercenarse sus tentáculos, que le vuelven a crecer con el tiempo. Sin embargo, como relata Teo Lucas, cuando subió este último especímen a su barco, la cubierta "se llenó de tinta".

"Lo avisté, me lancé al agua y no me lo podía creer: medía unos tres metros contando con el tamaños de las dos mazas", comenta. El profesor de Secundaria señala que tras el hallazgo se puso en contacto con Alejandro Escánez y se preparó todo el protocolo en el puerto de Los Gigantes para que miembros del Instituto Español de Oceanografía acudieran al lugar para preservar el animal congelándolo a la espera de que se le pueda realizar la necropsia.

Cuenta el docente del Benito Pérez Armas que la primera vez que se documentó la presencia de un kraken o calamar gigante en Canarias, se produjo en 1896 cuando un buque de la Armada francesa avistó uno frente al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Cuando la tripulación regresó a Francia la noticia del hallazgo de semejante criatura marina corrió como la pólvora y llegó a oídos del mismísimo Julio Verne, lo que le inspiró a escribir Veinte mil leguas de viaje submarino.

.