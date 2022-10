Shanti De Corte, una joven belga de tan solo 23 años de edad, falleció tras pedir la eutanasia alegando un intenso sufrimiento psicológico durante los últimos años de su vida. Su familia así se lo comunicó este pasado jueves a varios medios belgas pese a que murió en mayo de este año.

La joven De Corte fue una de las supervivientes a los atentados terroristas en Bruselas en el año 2016 donde murieron 16 personas. Ella fue una de las que sobrevivió pero su vida cambiaría para siempre ya que quedó fuertemente marcada por ese suceso hasta el punto en el que fue hospitalizada en un centro psiquiátrico.

Víctima de un abuso sexual

En el año 2020 recibió fuertes antidepresivos e intentó suicidarse y en 2018 sufrió otro episodio psicológico muy duro: fue víctima de una agresión sexual por parte de otro paciente.

Pidió a los médicos que accedieran a su petición de suicidio asistido y así se hizo en mayo de este año: "Reí y lloré hasta el último día. Amé y me permitió sentir lo que era el verdadero amor. Ahora me iré en paz, sepan que ya los extraño", escribió De Corte en su página de Facebook.

Yves de Locht, médico de cabecera, habló sobre el caso: "Estuvo hospitalizada varias veces, tomó decenas de medicamentos. Pasan los meses, los años, no notamos ninguna mejoría, hablaba, si no me equivoco de mi parte, de suicidarse. No aguantó más, su la vida se convirtió en un infierno para ella. Los psiquiatras, después de múltiples consultas, se decían a sí mismos que estaban al final de sus posibilidades y que ella era incurable".

Bélgica registró 2.700 eutanasias

En 2021, Bélgica registró 2.700 eutanasias, lo que supuso el 2,4% del total de muertes. En el país la eutanasia está autorizada desde el 28 de mayo de 2002 si es "voluntaria, considerada, repetida" y "sin presión externa".