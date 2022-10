No es un fenómeno nuevo. El desabastecimiento de medicamentos es una constante desde hace mucho tiempo. Con momentos de subidas y bajadas. Según los últimos datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), los problemas de suministro mantienen la tendencia al alza en los últimos tres años. El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, ha recabado las consideraciones del sector -la patronal de la industria farmacéutica, los distribuidores o los farmacéuticos- para saber qué está sucediendo y si hay que preocuparse porque esos fármacos no lleguen a los pacientes.

"El sector está lógicamente preocupado", admiten desde la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), aunque, contextualizan desde Farmaindustria, es un problema que se arrastra de lejos y, ahora más, propio de un mundo globalizado. Un problema de suministro, describe la AEMPS, es una situación en la que las unidades disponibles de un medicamento en el canal farmacéutico son inferiores a las necesidades de consumo nacional. Suele deberse a incidencias en la fabricación o distribución. La Agencia es el organismo encargado de adoptar las medidas necesarias para que, cuando se producen estas tensiones, ningún paciente vea interrumpido su tratamiento. Si un laboratorio (titular de la autorización de comercialización del medicamento) cree que puede producirse cualquier restricción anormal, está obligado a informar con antelación a este organismo.

En el primer semestre de 2022, los problemas de suministro experimentaron un incremento del 31% respecto al semestre anterior

En el primer semestre de 2022, los incidentes experimentaron un incremento del 31% respecto al semestre anterior (es el último informe de la AEMPS, publicado el 5 de septiembre). Sin embargo, esas tensiones continúan suponiendo un porcentaje muy pequeño del total de medicamentos disponibles: un 3,42%, es decir, 1.105 de 32.299 presentaciones de fármacos, correspondientes a 14.901 autorizados, advierte este organismo. La proporción de las presentaciones con problemas de suministro de impacto asistencial mayor -es decir, las que más afectan a los pacientes- representan sólo el 0,20% del total de las autorizadas, como en el periodo anterior.

El grupo terapéutico más afectado sigue siendo el del sistema nervioso, según la AEMPS

Entre las causas de estas tensiones, apunta la AEMPS, están los problemas de fabricación no derivados de problemas de calidad, con el 25,3% del total de las notificaciones; los de capacidad de la planta (el 24,6%); el aumento de la demanda, con el 22%; y los problemas con el suministro de principios activos, con el 8%. El grupo terapéutico más afectado sigue siendo el del sistema nervioso. Pero estos son sólo los casos reportados por los laboratorios a la AEMPS. Se produce escasez a menudo de productos que no son notificados y, por tanto, no forman parte de esta estadística, advierte la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR).

"Los ha habido, los hay y los habrá"

En conversación con este diario Emili Esteve, director del Departamento Técnico de la patronal Farmaindustria, comienza advirtiendo: "Nunca veremos cero resultados de problemas de suministro. Los ha habido, los hay y los habrá". Se remite a los últimos datos disponibles en la web de la AEMPS. A fecha 6 de octubre eran 554 las presentaciones de medicamentos con incidencias. Es una cifra que mueve en la media, explica Esteve. Lo importante, añade el portavoz de la patronal farmacéutica, es que en la mayoría de los casos, existen otros medicamentos con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. Lo que, añade, contextualiza la situación. Es decir, no es mucho peor que antes.

Pero, ¿por qué se producen esas incidencias? Emili Esteve responde: "porque las cadenas de suministro son cada vez más complicadas, porque te puede fallar la distribución, una planta, el cartonaje...Habrá épocas mejores -en las que falten 300 o 400 fármacos, precisa-, pero lo relevante es si hay otras alternativas o sin son medicamentos de trascendencia baja".

Para evitar problemas de suministro y garantizar el acceso de los pacientes, ha concedido autorizaciones de comercialización o de fabricación excepcional

En el primer semestre de 2022 la AEMPS, para evitar problemas de suministro y garantizar el acceso de los pacientes, ha concedido autorizaciones de comercialización o de fabricación excepcional o ha llevado a cabo paradas de exportación de algunos fármacos a terceros países. Además, este mismo septiembre, ha emitido un listado de 508 fármacos -que contienen 264 principios activos- que se consideran estratégicos. Se trata, precisamente, de blindar su suministro.

El problema de la globalización

"La amenaza principal viene derivada de los problemas mundiales. No se pueden lanzar campanas al vuelo con el mundo que tenemos. La situación se está empezando a complicar. Producir medicamentos se ha encarecido porque también hay una subida de precios del transporte y la logística. Es un sector complicado", resume Esteve.

"Cuando las farmacias no disponen de productos suficientes, es considerado como un fracaso de la cadena de suministro", dicen los distribuidores

En la misma línea se pronuncia FEDIFAR. Contribuyen los problemas logísticos globales, como pueden ser cierres de fronteras o, por ejemplo, el que se produjo en 2021 del canal de Suez, indican. "El sector está lógicamente preocupado. Los asociados tienen como razón de ser el asegurar un adecuado abastecimiento a las farmacias para que estas, a su vez, pongan a disposición de los ciudadanos los tratamientos que puedan necesitar en condiciones de equidad, calidad y seguridad. Cuando no disponen de productos suficientes y se produce un problema en el abastecimiento, es considerado por la distribución como un fracaso de la cadena de suministro", señalan desde esta entidad.

Apuntan a la importancia de crear sistemas de información que permitan a las autoridades gestionar adecuadamente los fallos en el suministro. ¿Un ejemplo?. FEDIFAR cita el Sistema de Información Temprana (SIT) puesto en marcha por las empresas de distribución asociadas que anticipa, al menos dos semanas, posibles problemas en las farmacias. Además, destacan como importante reforzar los stocks de medicamentos para poder atender los picos de demanda (como algunos productos durante la pandemia), o abastecer el mercado en situaciones inusuales (citan nuevamente el bloqueo del canal de Suez de marzo de 2021).

Incidencias puntuales

¿Cómo viven los farmacéuticos estas incidencias? Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), habla de desabastecimientos "mayoritariamente puntuales". Una gran parte, señala, tiene que ver con problemas en el suministro o controles de calidad del principio activo farmacéutico (API, por sus siglas en inglés) que, explica, son "los graneles de las moléculas sintéticas que se suelen fabricar en India y China sobre todo, y que permite tener precios tan bajos -porque fabricarlos en Europa implica costes mayores en materia de no contaminación, energía, o condiciones laborales, precisa-, desde los que luego se fabrica el medicamento final".

Esta dependencia por globalización, ha agravado la falta de suministro puntuales, abunda. Además, indica el presidente de FEFE, con el sistema de máximo ajuste de precios intervenidos, la industria "apura la fabricación para máxima rotación, y, cuando pueden -apunta a muchos condicionantes que lo limitan-, también la exportación hacia países que pagan mejor esos medicamentos". Por eso, explica, un pico de demanda en España, puede provocar el "desabastecimiento puntual, "aunque no haya factor geopolítico".

Lo que pretende el sector es que todas estas circunstancias "se puedan discutir conjuntamente" con el Ministerio de Sanidad, señala el presidente de FEFE

Luis de Palacio dice que lo que pretende el sector es que todas estas circunstancias "se puedan discutir conjuntamente" con el Ministerio de Sanidad para alcanzar soluciones de "sostenibilidad mutua -señala al Sistema Nacional de Salud y a la cadena del medicamento- y garantía de suministro, y que, aunque no sean al 100%, todas las partes tengamos claro hasta dónde se va a llegar".

Para el presidente de FEFE la idea de generar un catálogo de medicamentos esenciales "es buena en sí misma, y lo deseable es que luego se actúe en consecuencia con lo que se pretende. Tener reservas estratégicas tiene un coste, y seguro que se optimiza si se involucra a toda la cadena logística del medicamento", afirma en alusión a ese listado de fármacos estratégicos elaborado por la AEMPS.

Medicamentos de precio bajo

Desde un extremo contrario, entidades como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), apuntan a la industria farmacéutica como la "culpable" de generar esos desabastecimientos. Y enumeran tres razones: su "desinterés en producir medicamentos de precio bajo" cuya rentabilidad es menor de los amplios márgenes que acostumbra la industria; la existencia de alternativas terapéuticas más recientes y de mayor coste aunque no de mayor eficacia; y la existencia de exportaciones paralelas hacia países donde es mayor el precio. En todos los casos, asegura esta federación, se produce ante "la inexistencia de una actuación decidida de las autoridades sanitarias para controlar esta situación".

Para la FADSP la mejor solución -que lleva una década exponiendo, precisan- es la puesta en funcionamiento de una "industria farmacéutica pública que garantice el abastecimiento de los medicamentos necesarios para la salud de la población", lo que se vio todavía más necesario durante la pandemia. Se quejan de que, sin embargo, no se han realizado las actuaciones necesaria. Por eso, piden "una rectificación de una política farmacéutica pensada para favorecer los beneficios empresariales a costa de la salud de la ciudadanía".

Crear una industria farmacéutica pública para abaratar los precios de los medicamentos, señalan los empresarios de farmacia, sería "un fracaso"

La propuesta de esta entidad de crear laboratorios y manufacturas públicas tiene contestación por parte de los empresarios de farmacias. "Para nosotros tiene tintes ideológicos evidentes. Si se pretende competir en igualdad de condiciones que el resto de fabricantes, la sensación es que sería o un fracaso, o un fraude a la competencia. Esa fabricación nunca sería gratis, porque se estaría pagando por detrás con presupuestos públicos. Dudo que fuera más competitiva por renunciar al beneficio", asegura el presidente de FEFE. "No lo vemos realista. Creemos que los agentes privados, coordinados por la autoridad sanitaria, son los que mejor pueden gestionar estos problemas", añade FEDIFAR.

Exportaciones paralelas

Entre los motivos que expone la FADSP para justificar los problemas de suministro de medicamentos, se cita la existencia de exportaciones paralelas hacia países donde el precio es más alto. La patronal de los distribuidores precisa que, según el último informe de la AEMPS, sólo el 0,2% de las notificaciones recibidas en el primer semestre de 2022 tenía como causa la esa distribución paralela que, por otro lado, recuerdan "es una actividad completamente legal".

Es un porcentaje "insignificante", insisten, y, si un medicamento está en riesgo de desabastecimiento, no se realizan exportaciones del mismo. Prueba de esto, añaden desde FEDIFAR, es que, en los hospitales, cuyo suministro es básicamente directo de los laboratorios, los problemas están a niveles parecidos o peores a los que se dan en el canal de oficina de farmacia. "Este reproche a la distribución farmacéutica no se sostiene en España", concluyen.