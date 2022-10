El Gobierno impulsará lo máximo posible la ayuda a la ULL

En las universidades se puede hablar de ciencia, innovación, calidad educativa, internacionalización y mejoras en el plan de formación. Pero nada de eso se puede concretar si no hay suficiente dinero para garantizar el funcionamiento básico y apostar por las mejoras. Una vez más, la inauguración del curso 2022-2023 en la Universidad de La Laguna (ULL) estuvo marcado por la actual falta de suficiente aportación económica del Gobierno canario para hacer frente a los retos inmediatos. La rectora, Rosa Aguilar, recordó en su discurso que la situación financiera de la institución académica «se torna insostenible». Y el presidente canario, Ángel Víctor Torres, aseguró antes del acto protocolario que «estamos trabajando en los presupuestos del 2023 y queremos aportar lo máximo posible que podamos para ayudar a las universidades, con las mejores dotaciones económicas». Dijo que «tenemos grandes proyectos junto a la Universidad de La Laguna y hemos firmado el Pacto por la Ciencia».

Según Torres, «el compromiso del Gobierno es impulsar el máximo que esté en nuestras posibilidades para aportar fondos para las dos universidades» públicas canarias. «Porque es verdad, la inflación, el precio de la energía..., todo eso está influyendo en lo que son los servicios y la carestía de los mismos», explicó el presidente del Ejecutivo. La rectora de la ULL ha dejado claro que tanto dicha institución como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) necesitan un incremento presupuestario cada una de 20 millones de euros. Sin embargo, Ángel Víctor Torres no aclaró cuánto prevé aumentar la Administración regional su aportación económica para ambas universidades públicas en los presupuestos del Archipiélago para el próximo año. Torres espera que las propuestas que se van a hacer desde el Gobierno canario «las aplaudan los dos rectores y que las apoyen el resto de partidos del Parlamento» autonómico. Aguilar expuso en el escenario del Paraninfo que «los dos rectores de las universidades» públicas «canarias no hemos parado de explicar al Gobierno regional, en distintos foros, cuáles son nuestras necesidades». Para la rectora, «esta región no puede consolidar el salto económico y social al que aspira sin el concurso de las universidades, sin poder en valor el papel de la ciencia, la cualificación de su juventud y la especialización». No obstante, Aguilar admitió que «nos consta la sensibilidad mostrada por el propio presidente, cuestión que le agradezco personalmente, así como por el consejero de Hacienda (...) y del portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, quienes han sabido ver que somos motor del crecimiento de esta región, tractores del talento e impulsores de la economía intensiva en conocimiento».

«La plantilla sigue estando altamente envejecida y sobrecargada» Rosa Aguilar - Rectora de la ULL

Para la rectora, una institución como la ULL debe disponer del mejor personal investigador posible, «profesionales pujantes y competitivos, abiertos al mundo, conectados en red con sus colaboradores, creando conocimiento, generando transferencia al tejido productivo y formando a las generaciones del futuro».

Sin embargo, para lograrlo resulta clave la renovación de la plantilla. Aclaró Aguilar que la ULL ofertó durante el curso 2021-2022 todas las plazas que ha podido «dentro del límite presupuestario». Así, en los últimos doce meses se crearon 51 plazas en las categorías de ayudante doctor, asociado y asociado asistencial. En el marco de la Oferta Pública de Empleo que cada año convoca la Universidad de La Laguna se aprobaron 76 plazas, lo que permitió la promoción de todo el profesorado acreditado de la Universidad de La Laguna en las categorías de catedrático de universidad, titular de universidad y contratado doctor.

Además, «la reciente aprobación de 47 plazas más de nueva contratación dan buena cuenta del compromiso adquirido con el rejuvenecimiento y el crecimiento de nuestra plantilla», aseguró Rosa Aguilar. Además, incidió en la necesidad de una mayor inyección presupuestaria para asegurar la adecuada dotación de la plantilla, que «sigue estando altamente envejecida y enormemente sobrecargada, pese a los esfuerzos llevados a cabo en los últimos años, tanto en la contratación de nuevo profesorado como en la promoción del que ya forma parte de esta casa de estudios».

«Tenemos grandes proyectos junto a la ULL y hemos firmado el Pacto por la Ciencia» Ángel Víctor Torres - Presidente del Gobierno de Canarias

La rectora recordó la situación del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. «A día de hoy este posgrado está completamente colapsado y no puede ni de lejos asumir las miles de peticiones que recibe», según Aguilar. Ante quienes afirman que con aumentar la plantilla de docentes o dar clases en línea (a través de internet) es suficiente, apuntó que no es tan sencillo, en la medida en que los profesores no se consiguen de hoy para mañana y, además, «las universidades presenciales estamos obligadas por el Ministerio a ofrecer esta formación de posgrado de forma presencial al menos en el 80 por ciento de sus créditos totales, incluida la parte práctica». «Estamos nuevamente en la casilla de partida: hay que aumentar el presupuesto del capítulo de personal para asumir retos como estos y, obviamente, sí es una cuestión de dinero».

También se refirió a la erupción de La Palma, que definió como un hito científico, sin lugar a dudas, muy seguido por buena parte de nuestra comunidad investigadora, pero también de urgencia social, con cientos de familias que lo han perdido todo. «Rápidamente nos pusimos manos a la obra y convocamos una ayuda para que nuestros estudiantes palmeros afectados no abandonaran en ningún caso los estudios», apuntó la rectora. La institución académica lagunera concedió 95 ayudas por valor de 3.000 euros cada una. «La efectiva colaboración de los ayuntamientos y la buena disposición del Cabildo de La Palma hizo que pudiéramos cumplir este propósito», señaló Aguilar. Pero también mencionó el «gran papel que han jugado nuestros investigadores e investigadoras, dando lo mejor de sí ante un evento de estas magnitudes». «Edafólogos, biólogos marinos, geógrafos, economistas, sociólogos...Gente competente, profesional, especializada, poniendo su conocimiento al servicio de los poderes públicos y de la ciudadanía», afirmó. Recalcó que «y eso, como digo muchas veces, solo lo hacen las universidades públicas, porque son las que tienen el personal altamente cualificado, la instrumentación científica adecuada, los equipos humanos y, sobre todo, el conocimiento y su capacidad de transferencia».

47 plazas de profesores de nueva contratación que se han aprobado recientemente para el centro académico 35 recién titulados de la ULL liderarán proyectos de ayuda de La Palma

«Y allí seguimos colaborando en la reconstrucción del espacio y de la ciudadanía, trabajando para que la isla vuelva a ser un lugar donde apetece vivir, un sitio con futuro», comentó la rectora. «Hemos firmado un convenio con la Fundación Banco Santander, a quien agradezco su predisposición en este asunto, para poner en marcha el programa denominado Volcán de Talento, a través del cual está prevista la contratación de 35 jóvenes recién titulados de la Universidad de La Laguna» para que «lideren proyectos en las zonas afectadas».

En cualquier caso, la máxima responsable de la institución académica estima que con La Palma «hay que hacer más». «Los rectores de las universidades públicas acabamos de reunirnos con el secretario general de Universidades para solicitar un programa de líneas de investigación y desarrollo centrado en las necesidades de la Isla, que permita abordar nuevos proyectos de investigación».

Además, la Facultad de Ciencias de la Salud promoverá que el sexto curso de Medicina pueda también cursarse en La Palma a partir de este curso, dado que corresponde enteramente a formación práctica y el Hospital General Insular contempla todas las especialidades».

Aguilar también expuso que las dos universidades públicas del Archipiélago trabajan en el diseño de un Máster de Vulcanología, de carácter semipresencial y con la colaboración de otros centros de investigación, «que albergará la posibilidad de que su docencia práctica tenga lugar en La Palma». «En fin, son muchas las ideas que desde las universidades tenemos en marcha para salvar a la Isla del marasmo económico y social», indicó. También destacó que, en el curso que finaliza, la ULL alcanzó cotas de transparencia institucional nunca vistas por esta casa de estudios, «completando un vasto portal de información relevante completamente accesible a la sociedad que ha sido valorado con un 9,69 sobre 10 por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias; avanzamos así en calidad democrática, abriendo otra convocatoria de presupuestos participativos».