Francisco Jose Bacas Gallego es un castellonense que hasta hace aproximadamente un lustro realizaba fotografías de paisajes. Amante de la naturaleza, de la arqueología y curioso por definición fue comprobando cómo en sus imágenes iban apareciendo objetos luminosos “a los que no se podía dar una explicación racional”. Poco a poco fue entrando en el amplio campo de la ufología hasta llegar a publicar un blog, 'Tras las puertas de la percepción', en el que publica todas las fotografías de objetos voladores de origen y naturaleza desconocidos: “Es un tema que siempre me ha gustado y al que me acerqué desde el escepticismo. Al principio achacaba las luces y los objetos a la casualidad o a manchas, pero cuando los revisaba veía que no era normal y comenzó a interesarme cada vez más”.

Considera Fran que Castellón es una provincia ideal para hacer seguimiento de este tipo de fenómenos. De hecho facilita algunas fotografías tomadas por él mismo en el Desert de Les Palmes o en la montaña del Penyagolosa, aunque asegura que “no hace falta irse a un sitio apartado para verlo. En la ciudad a simple vista con los ojos abiertos muchas veces ya se aprecian figuras a las que es difícil encontrarles una explicación lógica”. Afirma mantiene el contacto con un buen número de castellonenses que comparten la misma pasión: “Somos muchos más de lo que la gente cree, pero como parece un tema tabú muchos prefieren no decir nada al respecto”.

Recuerda el creador del blog Tras las puertas de la percepción que una de las luces más impresionantes las vio desde su terraza en Castellón: “No sé lo que vi, pero era impresionante, estaban encima de mí y estuvieron un buen rato. Me puse un poco nervioso y desde ese día ya fui teniendo experiencias más extrañas”.

No oculta que su afición se encuentra en muchas ocasiones con la oposición o el rechazo de más de un conocido, pero afirma lo siguiente al respecto: “A estas alturas ya no me importa el qué dirán. Si hasta el gobierno de Estados Unidos ha reconocido que hay algo más, que no saben lo que es, es absurdo pensar que solo existe lo que se ve o lo que está demostrado”.

Fran tampoco pretende responder las incógnitas que sus imágenes puedan plantear, aunque sí se aventura a lanzar algunas hipótesis: “Algunos hablan de extraterrestres de nuestro universo, otros mundos paralelos, otros entidades que manipulan a los seres humanos… Yo no sé lo que es, sé lo que he visto y me baso en lo que he leído”. El castellonense cita a Arthur C. Clarke, que “aseguraba que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”.

Castellón, tierra de ufólogos

Sobre la ufología en la provincia recuerda Fran, que ha llegado a publicar un pequeño libro con sus experiencias, que “en la década de los 80 y 90 había bastante movimiento de gente que quedaba por las alertas ovnis”, y destaca una figura como la de Vicente Enguídanos, todo un especialista en la materia a quien el protagonista de esta historia tuvo la suerte de conocer en persona: “Siempre me llamó la atención; era una persona peculiar”.

Enguídanos, fallecido en Castelló en el 2021 a los 86 años, fue un enfermero aficionado a la ufología que intimó con autoridades del misterio de la talla de Javier Sierra, Premio Planeta del año 2017, Fernando Jiménez del Oso, Luis José Grífol o Antonio Ribera.