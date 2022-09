El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adquirido este miércoles el "compromiso" de ser el "primer" regidor madrileño en correr la San Silvestre Vallecana, la popular carrera que se celebra cada 31 de diciembre.

Almeida lo ha dicho en la entrega de los Reconocimientos del Ayuntamiento al sector turístico madrileño 2022, unos premios compuestos por doce galardones.

El galardón en el ámbito deportivo ha recaído, precisamente, en esta carrera de Vallecas, la "más querida que tenemos en la ciudad de Madrid", ha subrayado el alcalde.

"El otro día estuve en Nueva York con el fundador del maratón de Nueva York, que, por cierto, es posterior a la San Silvestre Vallecana, que me decía que él no tenía ninguna duda de que el maratón más conocido y prestigioso del mundo era el maratón de Nueva York, y que no tenía ninguna duda de que la carrera de diez kilómetros más prestigiosa y más reconocida es la San Silvestre Vallecana", algo de lo cual, ha comentado, él tampoco tiene "ninguna duda".

Y ha dicho a continuación que "va a adquirir un compromiso": "Y es que creo que voy a ser el primer alcalde que va a correr la San Silvestre Vallecana. Este 31 de diciembre espero poder acompañaros, estoy preparándome. Y, desde luego, invito a que cualquiera de los premiados se una también a esta carrera”.