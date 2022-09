Inspectores de Salud Pública dicen que no cubren ni el 40% del plan anual

Los inspectores de Salud Pública en Canarias no atienden ni el 40% de lo que cada año programa el Gobierno autónomo por falta de personal y medios. Y eso a pesar de que su labor resulta clave para controlar, por ejemplo, la calidad de los alimentos o los niveles sanitarios en granjas, hospitales o colegios, entre otras cosas. Una veintena de funcionarios, que son farmacéuticos o veterinarios, protestaron ayer frente al Parlamento regional para reclamar que se cubran las plazas vacantes y que mejoren los recursos con los que cuentan. El presidente de la Asociación de Inspectores de la Salud Pública de Canarias, Jafet Nonato, afirmó que, «a pesar de haber alcanzado un acuerdo» con el SCS el 16 de marzo, «hasta la fecha no se ha cumplido absolutamente nada». «Nos sentimos, una vez más, abandonados y engañados», dijo.

Desde la Consejería de Sanidad afirman que han estado «trabajando en ello, de modo que uno de los puntos ya está a punto de resolverse», aunque no especificó cuál. En cuanto a las «cuestiones que dependen de otros departamentos del Gobierno, están en trámites aún», señalan fuentes de ese organismo.

En palabras de Nonato, «no creemos que sea un tema de dinero, porque sí es verdad que para unas cosas cuatro millones de euros se sueltan muy fácil y para otras no», en referencia al dinero presuntamente defraudado al SCS por una empresa que nunca suministró mascarillas válidas al departamento. «Conseguir no hemos conseguido nada porque, una vez más, nos han engañado y, a pesar de que en el acuerdo había varios puntos, como resolver el problema de los desplazamientos de los inspectores, a día de hoy seguimos igual, no se ha resuelto nada», apuntó el representante. De hecho, dijo que «la situación cada vez es peor; hay algunas islas en que los inspectores tienen que transportar las muestras en guaguas o en tranvía». Esa circunstancia implica que no pueden llegar a muchos de los lugares en los que deben realizar su trabajo, ya que con el transporte público no se accede a determinados enclaves, que están «alejados de las zonas centrales.