El 60% de isleños invitados a la detección del cáncer de colon no acude a la llamada

En Canarias se dan dos circunstancias que influyen de forma negativa en la prevención del cáncer de colon. La primera tiene relación con la invitación por carta que el Servicio Canario de Salud (SCS) envía a los ciudadanos de entre 50 y 69 años para que se hagan la prueba de sangre oculta en heces, ya que esta invitación a realizarse el test solo es atendida por una parte de la población, aproximadamente entre el 30 y el 50 por ciento de los beneficiarios del programa. La segunda está relacionada con la necesidad que tenemos de contar con más médicos digestólogos en el SCS, concretamente para la realización de las colonoscopias; pruebas necesarias en aquellos casos en que los test de sangre en heces tengan un resultado positivo. Así lo explica el presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Orozco, con datos del Observatorio de esta ONG. La Consejería de Sanidad informa de que el 42% de las personas citadas acude a hacerse el referido análisis.

En base a la información del mencionado Observatorio, puede asegurarse que el cáncer de colon tiene unas pruebas preventivas muy certeras y que comienzan en muchos casos con un sencillo test de sangre oculta en heces, con un «coste ínfimo», y que en la sanidad pública se gestiona desde los centros de atención primaria del SCS.

Para la ONG, dos factores clave para padecer estas enfermedades son la edad y la genética

Desde un punto de vista estadístico, solo en un 10% de los casos aproximadamente el resultado de dicha prueba da positivo, y en esos casos el SCS continúa con un protocolo establecido, determinando las pruebas necesarias para confirmar o descartar la existencia del cáncer. Para efectuar una de esas pruebas, concretamente las colonoscopias, se requiere de un médico especializado: el digestólogo.

Cartas a los ciudadanos

El SCS envía cartas a los ciudadanos en edad de riesgo cada dos años para que se sometan al citado proceso de detección. La información que ha recibido la Asociación Española de los responsables sanitarios de las islas determina que en Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, La Palma, La Gomera y El Hierro, la invitación para hacerse la prueba la reciben todas las personas en edad de riesgo. Sin embargo, no ocurre así en todos los municipios de Tenerife y Gran Canaria. El motivo es que la Consejería de Sanidad no cuenta con suficientes especialistas para realizar la segunda parte del proceso de detección, es decir, la colonoscopia. Según Orozco, esta carencia de personal especializado no es exclusiva de nuestro Archipiélago, sino que también se registra en otras comunidades, como es el caso de las Islas Baleares, por ejemplo. La Asociación Española Contra el Cáncer ha solicitado ante instancias sanitarias y políticas de Canarias la necesidad de subsanar esta carencia, que dificulta y retrasa la prevención de uno de los cánceres más frecuentes.

La citada ONG plantea la importancia de estudiar incentivos que hagan que el trabajo de estos especialistas de la sanidad pública en el Archipiélago resulte atractivo. Pero, a juicio de Orozco, «parte de la culpa de que la prevención del cáncer de colon no sea la adecuada también la tenemos nosotros, los ciudadanos». «Los canarios deberíamos tomar más conciencia de la importancia de hacernos esta prueba», señala. Y pone como ejemplo el hecho de que en las islas se registra una respuesta «excelente» por parte de las mujeres que son citadas para llevar a cabo las pruebas del cáncer de mama.

«¿Por qué entonces no tenemos la misma respuesta ante los cribados del cáncer de colon, que es uno de los más habituales entre la población?», pregunta Orozco, quien estima que seguramente la respuesta está en la posible falta de información que la ciudadanía tiene sobre el mismo, que pone de manifiesto «la necesaria educación sanitaria, que nos permita mejorar la salud de los canarios».

Bandera de la prevención

Apunta el presidente de la AECC que «desde nuestra Asociación hacemos bandera de esta reivindicación» sobre la prevención del cáncer de colon, puesto que, cuanta más personas en edad de riesgo se realicen la prueba del test de sangre oculta en heces, más posibilidades hay de que los casos de esta enfermedad se detecten en una fase temprana, lo que contribuirá a una mayor curación.

Cada año se diagnostican en Canarias unos 12.000 nuevos casos de cáncer, lo que significa que cada media hora se detecta un tumor a una persona. Orozco recuerda que el cáncer es el mayor problema sociosanitario del mundo occidental desde varios puntos de vista, pues, además de las consecuencias físicas y psicológicas para los pacientes, también están las económicas o laborales para los afectados y sus cuidadores.

Pérdida de recursos

Recuerda Orozco que, además de la pérdida de ingresos económicos, el cáncer puede incidir en la actividad laboral de las personas enfermas o quienes las cuidan, así como en la economía de las familias, que se ven en la necesidad de afrontar gastos que no están cubiertos por la sanidad pública, como, por ejemplo, pañales, pomadas o cremas especiales, así como una alimentación especial que en muchos casos se requiere.

El pasado martes, la AECC presentó su apoyo a un proyecto de investigación sobre los efectos secundarios en los tratamientos del cáncer de colon, que será realizado por una joven tinerfeña en la sede del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de La Laguna, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En toda España, esta ong tiene comprometidos 95.000.000 de euros para 525 proyectos de investigación en la lucha contra enfermedades oncológicas. A juicio de Orozco, «es necesario invertir más en investigación, y en España el presupuesto público que se destina a la investigación es bajo en comparación con la apuesta que hacen nuestros vecinos europeos».

Para Orozco, con independencia de los retrasos y la falta de profesionales en algunos departamentos, desde un punto de vista global «en Canarias y en toda España tenemos una sanidad pública de altísimo nivel. Solo hay que salir de nuestro país para darte cuenta de la solvencia de nuestra sanidad».

Las patologías oncológicas más habituales en el mundo occidental son las de mama, colon y próstata. La obesidad, la mala alimentación, el consumo de alcohol y tabaco o la vida sedentaria son factores que contribuyen a elevar el riesgo de padecerlas. Pero, además, existen dos elementos que también son determinantes: uno de ellos es la herencia genética y el otro, la edad avanzada.

Orozco anima a «perder el miedo y acudir al médico para no incurrir en una irresponsabilidad con uno mismo y con nuestras familias». El presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer resalta la importancia de la prevención, «de que estos mensajes lleguen a toda la población y por eso queremos seguir colaborando y pedimos que nos permitan estar en los colegios, institutos o universidades para divulgar entre profesores y alumnos conceptos básicos de prevención, que salvan vidas».