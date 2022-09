Barcelona advierte por carta a niños de 12 años sobre beber y drogarse en fiesta mayor

Se acerca la fiesta mayor de Sarrià y el concejal del distrito, Albert Batlle, que compatibiliza el cargo con el de teniente de alcalde de Seguridad, acaba de mandar una carta a todos los adolescentes del barrio en la que les invita a pasarlo bien, a "reencontrarse con los amigos del anterior curso escolar y a consolidar las amistades iniciadas en verano". Es, sin embargo, y más allá de esa entrada amistosa, una misiva vinculada a los riesgos y malos hábitos de juventud. El problema es que se ha tratado por igual (la han recibido en casa) tanto a chavales de 16 como a preadolescentes con 12 años recién cumplidos o todavía con 11. "La actividad festiva se asocia demasiado a menudo con la ingesta de alcohol y otros productos adictivos, y vosotros, que todavía estáis en la fase de formación, aunque no os lo parezca, sois un colectivo vulnerable". El consistorio argumenta que la carta se enmarca dentro de la medida de gobierno de prevención de adicciones del distrito.

Les insta a "vivir esta importante etapa con plenitud y tranquilidad", y por ello les pide "tomar conciencia de la importancia de hacer un uso responsable de las bebidas y otros productos adictivos". El problema, señalan dos padres y una madre cuyos hijos han recibido la carta, es que se ha generalizado demasiado. "Creo que la intención es buena, pero el abanico de edades de los destinatarios es demasiado amplio como para que el mensaje llegue igual a todos", señala uno de ellos.

"No la leerá"

"Nuestro hijo, de 12 años, no la leerá. Pero no solo porque dice cosas que todavía no tocan, sino porque simplemente no la entenderá. Distinto sería si tuviera 15 años, aunque también me incomodarían un poco estas lecciones". Una madre que también se encontró la carta para su hijo de 12 años en el buzón asegura que tampoco se la entregará por mucho que vaya a su nombre. "Se les han colado dos años. A partir de 14 ya no me parecería tan mala idea, pero el mío acaba de entrar en la secundaria y no sabe de qué va todo esto y no creo que sea la manera de adentrarle. No es que quiera esconderle nada, todo lo contrario, pero con 12 años, la fiesta mayor no va a ser para ellos botellón, drogas y violencia machista", resume. "Mi hijo sí la ha leído y con lo poco que ha entendido se ha quedado flipando", suma el primero de los progenitores consultados.

Desde el distrito, un portavoz explica que la misiva se enmarca dentro del plan de medidas preventivas a las adicciones aprobado por el pleno de Sarrià-Sant Gervasi en octubre de 2019. Como justificación, en esta medida se recuerda que el alcohol es la substancia más consumida entre los estudiantes de secundaria de entre 14 y 18 años, el tabaco es la segunda y cierra el podio el cannabis. Justificaría la carta, además, el hecho de que este sea el distrito de Europa con mayor concentración de centros escolares, unos 70 con más de 40.000 alumnos. Las encuestas de la Agència de Salut Pública sobre factores de riesgo en la escuela secundaria se hacen a partir de 2º de ESO, dejando de lado a los del primer curso. En la realizada en 2021 aparecen datos preocupantes, como que cerca del 10% de los entrevistados de 2ª de la ESO han consumido alcohol en los últimos 30 días. En el mismo documento se observa que la edad media de probar el alcohol es de 13 años y medio.

"En demasiadas ocasiones una fiesta no termina bien por el hecho de beber en exceso, por la mezcla de substancias o por relaciones personales que siguen estereotipos sexistas o clasistas. Son conductas que debemos dejar de normalizar", reza la misiva, firmada por el concejal del distrito. Luego pasa a enumerar los riesgos: "Debéis tener en cuenta que el consumo de alcohol y drogas afecta directamente al cerebro des del primer momento y también afecta las habilidades físicas y mentales básicas. Entre los riesgos que comporta está la pérdida de conocimiento, lesiones no intencionadas, comportamiento agresivo o violencia machista, entre otros, y también puede haber secuelas posteriores, algunas para el resto de la vida". Por todo ello, termina la carta, el distrito ha editado "la guía de servicios de prevención y atención a adicciones en adolescentes y jóvenes", disponible en la página web del distrito.

Desmadre en 2021

"Lo que me sabe mal es que parece que da por sentado que nuestros hijos beben y se drogan. No somos idiotas, sabemos que harán cosas a nuestras espaldas, que nos engañarán. Pero que eso vaya a pasar ya, con 11 o 12 años, en 1º de la ESO, dentro de tres semanas, ya no lo veo tan claro y creo que hablarles de adicciones y de violencia machista aprovechando la fiesta del barrio es un poco innecesario y precipitado", se queja uno de los padres. "Claro que tenemos que hablar de alcohol y de drogas y claro que muchos, desgraciadamente, se emborracharán siendo adolescentes aunque el consumo de alcohol esté prohibido para ellos. Lo que no compartimos es el modo elegido por el distrito para poner el tema sobre la mesa".

Las fiestas de 2021 fueron una explosión de emociones -covid mediante- que derivó en detenciones y altercados en la calle. Tras una Mercè con un botellón desbocado, la Guardia Urbana, que tiene a Batlle como primer responsable, llevó a cabo un enorme despliegue policial para tratar de aliviar la situación durante los fines de semana. Las concentraciones juveniles a principios de octubre se saldaron con cinco arrestados, dos de ellos, en las fiestas de Sarrià. "Con 12 años, quizás les dejamos ir solos al 'correfoc' y a la churrería de Via Augusta", concluye uno de los padres consultados.