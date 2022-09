Un ‘puntal’ tinerfeño en Líbano

Policías nacionales participan en un proyecto de apoyo a la Policía de proximidad del Líbano, con el objetivo de fomentar la cohesión social, así como promover un cuerpo de seguridad respetuoso con los derechos humanos y el estado de derecho en dicho país. La iniciativa está financiada por la Unión Europea y gestionada, de forma conjunta, por las fundaciones Fiiapp (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas) y Civipol. El coordinador de la experiencia es un mando policial canario, el inspector jefe Joaquín Plasencia, natural de Santa Cruz de Tenerife y que ha desarrollado buena parte de su carrera en Tenerife.

Plasencia manifiesta que, a pesar de la situación de fuerte inestabilidad social y política que atraviesa este país de Oriente Próximo, «el apoyo a las fuerzas de seguridad libanesas se presenta como una necesidad imperiosa para garantizar la seguridad y evitar el derrumbe del país». En su opinión, sin el papel fundamental jugado por las fuerzas de seguridad, «que están sufriendo enormemente las consecuencias de la crisis, se asistiría a un riesgo muy concreto», como es una deriva hacia una situación de fuerte inseguridad en una zona ya muy expuesta a amenazas terroristas y guerras civiles.

Esta participación de policías nacionales españoles es posible gracias a la colaboración del Ministerio del Interior español, en particular la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional. Durante el primer año y medio de operaciones en Líbano, las acciones han permitido apoyar a las Fuerzas de Seguridad Internas, a través de la revisión de los planes de formación en su Academia. Y, además, se han llevado a cabo cursos especializados para formadores de dicho centro. Hasta el momento, el proyecto ha beneficiado a más de medio millar de funcionarios policiales libaneses. Entre otras cosas, los alumnos aprenden la primera respuesta ante amenazas inminentes, técnicas de investigación o entrevistas conformes a los derechos humanos, mecanismos internos de rendimiento de cuentas, identificación de víctimas de catástrofes o violencia sobre la mujer, entre otras materias.

Plasencia explica que hasta el Líbano han llegado una treintena de profesionales de la Policía Nacional procedentes de todos los rincones de España. Entre ellos, tres miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Santa Cruz de Tenerife han participado en clases especializadas para unidades de intervención. En esta iniciativa también han tomado parte siete jefes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), así como integrantes de la Policía Judicial, Policía Científica, Asuntos Internos y de la Unidad de Familia y Menor (UFAM). De todos ellos, alaba su «profesionalidad y nivel de excelencia».

El inspector jefe Joaquín Plasencia ejerce como director del proyecto y jefe del equipo de los expertos desplegados en Líbano. En ese grupo también trabajan una experta en derechos humanos, un especialista de la policía nacional de Francia para la preparación de las policías municipales y una coordinadora.

Cuando se le pregunta qué radiografía puede hacer de la sociedad que ha encontrado en este enclave de Oriente Próximo, el inspector jefe cuenta que los propios agentes libaneses se definen como «supervivientes». «La sociedad libanesa sobrevive, día a día, buscando soluciones a todos los problemas que tiene», apunta. Aclara que esas dificultades no las tienen solo los ciudadanos, sino la propia Fuerza de Seguridad Interna (ISF, en sus siglas en inglés). «Pero si tengo que definir al ciudadano del Líbano debo utilizar conceptos o frases tan hermosas como amante de su cultura, amante de la familia; mucha gente ha abandonado el país, cierto, pero muchos han vuelto porque no quieren a sus padres, madres o hermanos solos ante la situación que pasa el país», manifiesta Plasencia. A su juicio, «esto es para enorgullecerse; que el ser humano pueda tener esa empatía». También valora que los libaneses «están orgullosos de su posición en la historia de Oriente Medio; siempre remiten a lo mismo: somos fenicios, comerciantes, distribuimos comercio por todo el Mediterráneo». Relata el inspector jefe que, «sobre todo, he identificado desde el primer momento que son amantes de la libertad; nunca van a poder vivir bajo el yugo de una dictadura, porque lucharían hasta el final por no perder su libertad».

«Si un policía pierde la confianza del ciudadano, lo pierde todo», asegura el funcionario canario

¿Y cómo ha encontrado a las fuerzas de seguridad? «Si tengo que utilizar un calificativo ese es desmotivadas», aclara. Entre otras cosas, hay falta de personal, pues, desde hace cuatro años no hay promociones nuevas. «La gente, incluso, se está marchando de la Fuerza de Seguridad Interna y, lo más complicado, han perdido la confianza, y, cuando un policía pierde la confianza del ciudadano, lo pierde todo», dice el mando tinerfeño. Pero, a la vez, matiza que «sus ganas de servir a la sociedad, incluso cobrando 50 dólares mensuales, frente a los 1.500 que percibían hace dos años, hacen que vayan a trabajar día a día, que estén en su puesto de trabajo, que no quieran abandonarlo». Según Plasencia, «si esto pasara en otro país, de Europa, de América, ¿qué pasaría tanto con las propias fuerzas de seguridad como con la sociedad? Estaríamos hablando de una anarquía».

En el programa formativo se han incluido clases de agentes de la Unidad Central de Inteligencia Criminal, que se encargaron de formar a policías libaneses de Policía Judicial sobre cómo interrogar para poder lograr información o confesiones, «siempre respetando la Ley, y creo que conseguimos un paso muy grande, a la hora de establecer perfiles, cómo aproximarse a un sospechoso con instrumentos de comunicación no verbal, asertiva, entrar en la mente de un criminal y descubrir qué hizo, qué piensa y cuál iba a ser su siguiente paso, así como las pruebas que logren incriminarlo». Recuerda que fue un trabajo muy arduo.

Tras la explosión que hubo en el puerto de Beirut, hubo muchas personas que no encontraron respuestas sobre dónde estaban sus familiares y no se pudieron identificar cadáveres o restos humanos, recuerda el director del proyecto. Ante esa realidad, miembros de la Comisaría General de Policía Científica española fueron a mostrar cómo hacen la identificación de víctimas en desastres. Plasencia estima que «resultó un acierto tremendo; la formación fue muy práctica, se establecieron protocolos para que ellos lo adaptaran a la realidad de este país y, lo más importante, acercar a los agentes libaneses los conocimientos de la Policía española, que, por suerte o por desgracia, tiene una experiencia tremenda en desastres naturales e intencionados».

En el ámbito de la Seguridad Ciudadana, se les han enseñado técnicas en unas acciones que están a la orden del día, no solo en Europa, sino en muchos países del mundo, como Asia o Norteamérica, por la que un individuo entra en un espacio público y empieza a herir o matar a otros ciudadanos. Aclara el mando policial tinerfeño que, hasta que llegan las unidades especiales, los agentes de las patrullas deben minimizar o neutralizar el peligro, para que no haya más víctimas. También se les mostraron técnicas de primeros auxilios en casos de heridas abiertas, para demostrar que se pueden salvar vidas si se tienen conocimientos y equipamientos adecuados. Además, se han actualizado los protocolos para actuar en asuntos de régimen interno, cuando un policía comete delitos sobre ciudadanos.

Los agentes libaneses han pasado en pocos años de ganar 1.500 dólares a solo 50, comenta el instructor

Y, como una de las grandes batallas del proyecto, funcionarios de la Unidad de Familia y Menor (UFAM) expusieron cómo debe ser el tratamiento a las víctimas de violencia sobre la mujer, violencia doméstica, menores y grupos vulnerables. Ahora, por motivos políticos, sociales y políticos, todavía no se ha podido crear una unidad específica para este ámbito, pero los agentes formados sí pueden dar apoyo a quienes actúan cada día con las personas afectadas por estas situaciones.

Lo peor y lo mejor

Según este experto policial canario, cuando hay una crisis social, económica, política o sanitaria «aflora lo peor del ser humano, pero también lo bueno». «Si tengo que analizar la relación policía-ciudadano, poner una balanza que decida entre respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, pero que, a la vez, estos respeten las leyes y sus obligaciones, es muy complicado», dice Plasencia. Cree que «un gesto para un lado o para otro, puede generar un estado autoritario o una anarquía». Valora que, por eso, es tan importante el concepto de la defensa de la policía de proximidad, que busca el valor de la confianza entre ambas partes, defender la idea de que las fuerzas de seguridad son un servicio público.

Españoles por primera vez

Hasta ahora, en Líbano habían impartido formación agentes de Estados Unidos, del Reino Unido y Francia. Esta es la primera vez que policías españoles aplican sus conocimientos y procedimientos en esta región inestable. Considera Joaquín que «la forma de ser del español, con su cooperación, de compartir, no solo de dar información, sino también de aprender, es una forma de acercamiento que ha sido bien recibida por las autoridades». Si para cuatro años estaba previsto que se formara a 500 policías libaneses, en apenas un año y medio el proyecto liderado por el inspector jefe Plasencia ha logrado mejorar las capacidades de unos 600. Admite que la implicación de las diferentes unidades citadas y la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional le han hecho el trabajo muy fácil «y eso es de agradecer», junto a la aportación de recursos por parte de la Fiiapp.