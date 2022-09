Abril Camino: «Esto podía haber acabado en una trilogía de naufragios amorosos»

Redes sociales, falsas apariencias, fracasos amorosos..., ¿estamos ante una historia de carne y hueso?

Este es un libro muy real que refleja el amor en estos tiempos tan extraños...

No es El amor en los tiempos del cólera, pero sí en aquellos días en los que Tinder se coló en la vida de muchas personas, ¿no?

Ja, ja, ja... Eso es. El amor en los tiempos de Tinder [vuelve a reír]. Las cosas que ocurren en las redes sociales empapan nuestras vidas y es inevitable que los autores que escribimos historias contemporáneas no las dejemos de lado.

En la promoción de Las 27 citas de Charlotte May se aprecian más cosas reales que de ficción.

Sí, este libro me ha costado algunas enemistades... Más de un confidente se puede reconocer en estas páginas porque son historias, con sus todas cosas buenas y fracasos, cercanas que han vivido mujeres que conviven en mi entorno. Amigas, compañeras de trabajo o conocidas están retratadas en estos capítulos... Yo les avisé de que esto lo iba a contar con lo que, creo, estoy liberada de alguna que otra responsabilidad penal [ríe].

¿Escuchando sus reflexiones da la sensación de que ahí fuera la cosa está muy malita?

¡Es una comedia! La cosa sigue igual de complicada que siempre, pero justo en esta novela he querido destacar los mayores desastres que se pueden desatar en este tipo de citas... También tengo que decir que hay encuentros que salen bien: no sé si muchos, pero alguno no termina en fracaso.

¿Qué ocurrió para que todo esto acabara formando parte de un libro?

No es que hubiera un solo hecho determinante, pero recuerdo que en 2016 tres amigas me contaron que la misma semana habían tenido una cita que concluyó de una forma desastrosa. «Esto te va a servir para una de tus novelas», me dijeron sin medir las consecuencias. A partir de ahí me picó el gusanillo de intentar averiguar qué estaba pasando en esos encuentros que no se alargan en el tiempo... Qué es lo que provoca que algo que nace como una posibilidad de relación finalice en una enorme catástrofe sentimental.

¿Y al final todo acabó en una comedia?

Sí, pero con un intenso proceso de selección... Cuando me di cuenta tenía más de treinta historias. No tuve más remedio que echar el freno para que esto no acabara en una trilogía de naufragios amorosos. Lo que sí tuve que hacer es adaptar la información al contexto de Charlotte May, me explico, que lo que le pasó a muchas personas en este libro solo le ocurre a un personaje.

Más de treinta desengaños, ¿eso es una escabechina amorosa en toda regla?

Sí, pero eso está en el atrezo de un libro: saber elegir qué cosas te gustaría destacar para que el lector no te deje tirada a las primeras de cambio. En este caso, todo gira alrededor de una joven de 30 años que reside en Londres y empieza a hacerse preguntas cuando llega al tercer piso de vida, que es lo mismo que decir a los treinta.

Teniendo en cuenta el perfil de sus anteriores libros, más de un lector se puede sentir extraño con esta propuesta.

Puede ser [silencio]. Lo normal es que me hayan conocido a través de unas historias mucho más románticas, e incluso con una dosis de dramatismo importante, pero un autor tiene que explorar nuevos caminos... No voy a esconder que cambiar a un tono más serio y profundo en esta comedia me resultara sencillo, pero igual Las 27 citas de Charlotte May [Planeta] está más cerca de mi forma de ser que lo otro. Una de las cosas que he aprendido en la vida es a buscar situaciones de cambio y tampoco me siento mal reconociendo que soy media payasa.

¿Ha hecho buenas migas con Charlotte?

Las necesarias para sacar adelante este proyecto... Charlotte es una chica que lo tiene todo [amigos, dinero, un trabajo que le encanta, viaja, vive en una buena zona residencial de Londres...], pero el día que cumple los 30 sufre lo que ella llama una «epifanía romántica». A partir de ese instante quiere encontrar el amor y entra de lleno en el mundo de las relaciones a través de una agencia de contactos. ¡Eso no acaba bien!

¿Toda una crítica al postureo que abunda en las redes?

Hay muchos tipos de redes sociales y, sobre todo, muchas personalidades... En un escenario tan hostil nadie se muestra tal y como es, más bien enseña una pequeña parte de su vida y el resto se improvisa: arriba solo se ve la punta del iceberg pero debajo hay mucho hielo escondido. ¿Postureo? Si de lo que se trata es de procurar que los demás nos vean de la manera que nosotros queremos, sí que hay algo de falsedad.

¿Qué ha pasado para que tengamos que alterar las estrategias a la hora de ligar?

No sé si hoy está un poco en horas bajas, pero cuando explotó Tinder a la gente le gustó y buscó otra manera de ligar. Algo de estrés social y laboral sí que influye cuando persigues lo que no encuentras a la vuelta de la esquina.