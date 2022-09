Todos los sindicatos con representación en la enseñanza pública no universitaria de Canarias (ANPE, STEC-IC, Docentes de Canarias-Insucan, CCOO, USPS, UGT, Sepca y CSIF) se han unido para denunciar el efecto perjudicial que tendrá en el Archipiélago el proceso de estabilización a través del sistema de concurso de méritos previsto a nivel nacional y exigir al Gobierno autonómico que tome medidas de forma urgente y proteja los puestos de trabajo de miles de interinos canarios. Las organizaciones alertaron ayer que el procedimiento de estabilización a través del concurso de méritos, tal como se ha diseñado a nivel nacional, no solo no da opciones de obtener una plaza a los docentes que están trabajando en las Islas, sino que amenaza con dejarlos sin empleo.

Esto se debe a que las Comunidades Autónomas han incluido en sus ofertas de empleo público (OPE) el número de plazas que han estimado conveniente para ofertar a través de esta modalidad, sin guiarse por el criterio planteado inicialmente por el Ministerio de Educación. Los sindicatos subrayan que esta falta de homogeneidad ha dejado en desventaja a Canarias, que ha actuado de forma correcta y ha convocado la cifra real de plazas ocupadas por personal interino de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016 (tasa de estabilización de larga duración), es decir, 4.333 plazas. Sin embargo, muchos territorios solo han ofertado las plazas anteriores a 2016 que habían sido ocupadas por el mismo docente, lo que reduce significativamente el número de plazas. A diferencia de otras administraciones, en el sistema público educativo no se opta a una plaza determinada, sino que se participa para ser funcionario de carrera del Estado. La obtención de la plaza se consigue en un procedimiento posterior. Por ello, los sindicatos advierten de que el modelo generará una movilidad excesiva entre territorios de la que Canarias saldrá perjudicada, puesto que, al haber convocado una cifra tan elevada de plazas, atraerá a más aspirantes de todo el país. En otras palabras, al tratarse de un concurso de ámbito estatal, en Canarias se producirá un efecto llamada que dejará sin opciones a los docentes que llevan años prestando servicios en las islas. Ante la gravedad de la situación, los sindicatos han reiterado su solicitud de reunirse de forma urgente con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para trasladarle sus reivindicaciones y evitar la «catástrofe» que puede suponer este sistema. Esta petición ya fue realizada antes de que acabara el curso pasado, pero nunca obtuvo respuesta. Entre las reivindicaciones acordadas por los sindicatos se encuentra que la Consejería de Educación abandone la coordinación nacional.