Menos compañeros en clase es mejor

La tinerfeña Iris González se prepara estos días para afrontar su primer curso de Bachillerato. Con 16 años cursará a partir de este mes de septiembre la modalidad de Humanidades y reconoce estar bastante nerviosa a pocos días de volver a pisar las aulas. «Esta es una etapa nueva y por eso seguro que habrá bastantes compañeros nuevos en el centro. Es positivo conocer a gente nueva pero eso también me genera nervios», explica la joven lagunera.

Bachillerato es sin duda una etapa educativa crucial para los jóvenes, que comienzan ya a prepararse para la entrada en la universidad y la tan temida prueba de acceso. Además, en esta ocasión los jóvenes se enfrentan a más cambios debido a la salida de la pandemia y a la irrupción de la nueva ley de Educación. «En el curso 2020/2021 éramos solo 16 alumnos en clase por la bajada de ratios y eso nos ayudó mucho. Ya el año pasado aumentó el número y llegamos a 28, y eso se notó», reflexiona la joven alumna, quien destaca la buena relación con los profesores que se puede establecer cuando son menos compañeros en el aula. «Yo socializo fuera del instituto, donde hago mis verdaderas amistades, por lo que prefiero que haya menos gente en mi clase, aunque eso suponga no tener contacto con tantas personas», sentencia González.

En cuanto a la nueva ley educativa, la estudiante afirma que no conoce muchos detalles sobre ella pero «no creo que nos afecten demasiado los cambios». No obstante, puntualiza que «los exámenes ya no tendrán tanto peso, sino que destaca todo el aprendizaje y eso creo que le vendrá bien a los alumnos a los que les cuesta más prepararse estas pruebas, y a mí también porque yo me pongo muy nerviosa cada vez que me tengo que examinar. A mí me quita un peso de encima».

Otro de los grandes retos de este curso que arranca es el encarecimiento de la vuelta al cole. En este sentido, Iris González explica que ella se benefició de las ayudas al préstamo de libros que pone en marcha cada nuevo curso escolar la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias durante sus estudios de Secundaria. Como en Bachillerato ya no tiene la posibilidad de acceder a esta ayuda, ha solicitado la concesión de una beca para poder afrontar los gastos que supone el curso escolar aunque reconoce que una vez se llega a Bachillerato los gastos en materiales escolar, uniformes e incluso en libros desciende considerablemente. La hermana pequeña de González empieza sus estudios en Secundaria este año y reconoce que la familia sí se está preparando para el desembolso que va a tener que realizar, más allá de las ayudas que puedan solicitar. «En Primaria es cuando más gastos hay porque piden una cantidad de materiales increíble. Además, muchas de las cosas que piden comprar a las familias luego ni se utilizan por lo que se deberían revisar las listas de materiales», reflexiona la joven.