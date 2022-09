Las redes sociales se están volcando con Izan, el protagonista de una triste historia que, por desgracia, es el día a día de muchos niños. Su hermano mayor compartió un vídeo del menor el día de su cumpleaños que ya se ha hecho viral, con el objetivo de denunciar el acoso del que fue víctima. La oleada de apoyo que está recibiendo en las redes sociales fue inmediata y se ha convertido en un movimiento que no para. Muchos rostros conocidos como el futbolista Antoine Griezmann, la cantante Aitana o el youtuber Ibai Llanos entre muchos otros famosos que se están sumando a los miles de mensajes anónimos que están llegando a las redes sociales. Así, han querido mandarle un mensaje de apoyo y felicitarle por su cumpleaños. Ahora Izan agradece todo el cariño. "Me habéis subido mucho la moral y la felicidad. Muchas gracias a todos los que me habéis enviado los vídeos", dice en un vídeo publicado por su hermano Marcos.

View this post on Instagram A post shared by OnlyOne017™ (@marquiitos017) En el vídeo, que acabó convirtiéndose en viral, se ve cómo el pequeño, sentado, mira hacia el suelo sin levantar cabeza, mientras el resto de sus compañeros se meten con él. "Hoy mi hermano cumple 11 años, ayer emocionado fue a comprar una tarta para celebrarlo en el colegio Es Puig, en Lloseta, y sus compañeros en vez de cantarle el cumpleaños feliz, lo que han hecho ha sido empezar a cantarle pero llamándole 'gordo, foca' y más malos nombres los cuales no son agradables para un niño de su edad", explicaba Marcos en su cuenta de Instagram. "El niño ha llegado a casa y lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una mierda, que no quería vivir más", relata. Una situación "imperdonable", tal y como aseguraba el hermano de Izan, que además, reconoce que no es la primera vez que el menor sufre bullying. La impotencia ha llevado a Marcos a denunciar el caso en redes sociales. La publicación se viralizó y todo el mundo se ha volcado con el pequeño. Miles de mensajes de apoyo, comentarios y felicitaciones, palabras de cariño que la familia agradece. Denuncian un caso de bullying a un niño de 11 años en Mallorca: "Ha dicho que la vida es una mierda y que no quería vivir más" La cantante Aitana lo ha calificado de "inaceptable" y ha invitado al menor a uno de sus conciertos. "Me encantaría poder contactar con él y poder invitarle a algún concierto mío si él quisiera, pero sobre todo, conocerle. Eres muy fuerte", escribe la artista en sus historias de Instagram, junto al hashtag #NoAlBullying. La influencer María Pombo también ha querido dar su opinión al respecto. "Qué dolor pensar que un niño de 11 años no quiere vivir más por culpa de unos padres que no son capaces de educar a sus hijos y, por supuesto, de los adultos responsables de ese centro que deciden ignorar una situación así", señala, y destaca la importancia de recordar a los más pequeños la importancia de la empatía y el respeto. El futbolista Antoine Griezmann le ha mandado un mensaje de ánimo y una invitación: "Te deseo un feliz cumple, que lo disfrutes con tus amigos y tu familia. Disfruta, que la vida es bonita. Un abrazo muy fuerte, ánimo. Aquí te espero para ver un partido cuando quieras, en el Wanda Metropolitano". El mensaje de nuestro gran @AntoGriezmann a un niño que sufrió bullying por parte de sus compañeros el día de su cumpleaños.

Una pena que pasen estas cosas a día de hoy. Animo y esperemos verte disfrutar de Griezmann en el metropolitano.#StopBullying pic.twitter.com/ILkPHiVzY9 — GxlDeGriezmann (@GxlDeAGriezmann) 1 de septiembre de 2022 El actor Arón Piper también le ha felicitado y le ha recordado algo muy importante: "Vales mucho". La cantante Sofía Ellar le manda un mensaje de esperanza: "Te quedan muchos cumpleaños con gente que te quiere de verdad". Arón felicitando o Izan, um menino que sofreu muito bullying no colégio no dia do aniversário :( 💛❤‍🩹 pic.twitter.com/g5C2AzHiub — cah 💕 (@aronmode) 1 de septiembre de 2022 Ibai Llanos también se ha sumado a las felicitaciones a Izan y le ha invitado a conocer su casa. Fue en su directo, este mismo jueves: "Voy a parar el directo porque me acaba de llegar un mensaje y me han dado hasta ganas de llorar", ha comentado, mientras estaba en conversación con más periodistas deportivos. "Una persona muy conocida me ha pedido que le envíe un vídeo a una persona que en el día de su cumpleaños en vez de decirle felicidades le han estado llamando gordo y foca", ha explicado: "He leído el mensaje y tengo unas ganas de llorar tremendas". ibai felicitando e invitando a izan a su casa, le quiero mucho🫶🏼 pic.twitter.com/XZljT3B6u9 — marina (@mrinxzz) 2 de septiembre de 2022 ¿Y cuál ha sido la reacción del colegio? Amenazar con demandar a la familia de Izan Y las reacciones contra el centro escolar no se han hecho esperar y han avivado aún más este caso lanzando cientos de vídeos y mensajes de apoyo no solo ya a Izan, sino a su hermano y toda su familia así como muestras de repulsa por la respuesta del centro educativo mallorquín. El motivo: la advertencia que ha lanzado el colegio en un comunicado en el que señalan que "cualquier comentario o publicación que se haga puede ser susceptible de las acciones legales que creamos oportunas siempre que atenten contra la imagen y el buen nombre del centro y de los profesionales". En dicho comunicado no condenan el comportamiento de los compañeros de Izan hacia él y se limitan a decir que los hechos son "totalmente ajenos al centro". Colegio El Puig, en Lloseta, Mallorca. Unos niños vejan a Izan en su 11 🎂 . Su hermano a modo de protesta pública el acoso y la primera reacción del colegio es amenazar con demandar por difamación. ¿Por qué esa reacción en lugar de preocuparse por Izan? https://t.co/1HDe9hwALY pic.twitter.com/c3kDfni6Zd — José Manuel López Viñuela - Padre de Kira López (@JMporKiraLopez) 2 de septiembre de 2022 "No es cosa de niños, sino algo muy serio", señala en un vídeo en Twitter José Manuel López Viñuela, padre de Kira López, una niña que también sufrió bullying y que acabó quitándose la vida tras pronunciar unas pabras prácticamente iguales a las de Izan, que "no merecía la pena seguir viviendo".