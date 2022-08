Más allá de la inserción laboral

«Este es un dato significativo pero no es el dato que nos gusta destacar. Preferimos centrarnos en las 841 personas que se acercan al área, en el acompañamiento que hacemos o en los cambios en sus procesos. Muchas veces no consiguen una inserción laboral, pero hacen un proceso de cambio», explica Alicia Aguiar, responsable del área de Empleo de Cáritas Diocesana de Canarias.

Cuando se ha perdido todo en la vida y se está en la más absoluta exclusión social, un empleo puede ser el salvavidas para mantenerse a flote y resurgir. Esto lo saben bien en el área de Empleo de Cáritas Diocesana de Canarias. Desde hace más de 15 años desarrollan una labor integral en defensa de la inserción laboral y en la formación de los más vulnerables. Una acción que el año pasado llevó a que 195 personas, de 333, consiguiesen un puesto de trabajo, un primer paso para la recuperación de sus vidas y la reinserción social.

«Este es un dato significativo pero no es el dato que nos gusta destacar. Preferimos centrarnos en las 841 personas que se acercan al área, en el acompañamiento que hacemos o en los cambios en sus procesos. Muchas veces no consiguen una inserción laboral, pero hacen un proceso de cambio», explica Alicia Aguiar, responsable del área de Empleo de Cáritas Diocesana de Canarias.

El equipo que coordina Aguiar está formado por 12 trabajadores a los que se suman una extensa red de voluntarios distribuidos por las parroquias que conforman Cáritas Diocesana de Canarias. Entre ellos, 16 se dedican exclusivamente a apoyar al área de Empleo.

«El voluntariado de acogida también trabaja en materia de empleo. Muchas veces nos acercamos a los puntos de acogida y siempre hay referentes de empleo que conocen el proyecto para poder derivar a las personas interesadas. Sin esa red no sería posible, no funcionaríamos ni podríamos dar la respuesta que damos. Cuidamos a todas las personas y estamos abiertos a toda la sociedad», añade.

Perfil del usuario

En el último año, el perfil de quienes se acercan hasta el proyecto ha cambiado. Antes de la pandemia eran similares, tras la explosión de la Covid-19 y sus consecuencias en la economía de las familias y el empleo este ha cambiado de forma sustancial. «Se nos acercan todo tipo de personas, por ejemplo del sector de la hostelería que antes tenían un estatus de clase media-alta y han tenido que reformular su vida por completo.

En la zona del Sureste nos estamos encontrando muchos casos así. Personas que no tienen formación pero llevaban toda la vida trabajando en cocina y tienen que empezar de cero, restablecer su perfil y formarse. Los servicios de orientación tienen muchas veces otra finalidad, no solo esa parte más asistencialista. Desde el área de Empleo se está consiguiendo que las personas se vean acompañadas en ese proceso que emprenden», relata.

Al cambio de perfil del solicitante y usuario del área se suma un incremento en el volumen de personas que llaman a la puerta de este proyecto. De hecho, Cáritas reforzó a finales del 2021 el servicio con un aumento del personal encaminado a dar respuesta a la alta demanda.

«Nos encontrábamos con listas de espera de 40 o 50 personas. Después de la pandemia y ante todas esas personas que acudían a nosotros Cáritas hizo una apuesta por el área de empleo. Dar una respuesta a todas las que se acercaban y no convertirnos al final en un sistema público de empleo con listas de espera interminables y sin respuesta», explica.

Y es que más allá de conseguir la inserción laboral desde Cáritas subrayan la labor de acompañamiento y asesoramiento que hacen de cada caso, con una atención directa y personalizada. «Los procesos de orientación en el área de empleo son diferentes a como podrían ser en otras instituciones, porque a la persona le realizamos como mínimo cinco atenciones y es un proceso integral. Aunque el objetivo final es la inserción laboral el acompañamiento tiene un papel fundamental», destaca.

Si el año pasado las formaciones estaban más encaminadas hacia el sector de la hostelería este año, tras un estudio de mercado, se enfocan más en el sector de la alimentación por la alta demanda que existe entre las empresas colaboradoras. «En 2021 empezamos a ser agencia de colocación y eso nos ha permitido establecer contacto con las empresas, el año pasado fueron 284 empresas y este año creo que se incrementarán. Cada vez están más fidelizadas las empresas, antes el mediador se tenía que acercar y ahora son ellas las que contactan con nosotros. Es un logro importante», remarca.

Todo esta labor se puede desarrollar gracias al aporte del Fondo Social Europeo (POISES), del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y La Fundación Mapfre Guanarteme. A esto se suma la libertad que otorgan desde Cáritas España para elegir las formaciones a realizar y moldearlas en función de las demandas del mundo laboral canario. «Hemos podido adaptar la formación a las necesidades del mercado», matiza.

En unos días, coincidiendo con el arranque de septiembre, se abre la convocatoria de doce nuevas formaciones de cara al segundo semestre del año. Estas incluyen, entre otras, servicios auxiliares de peluquería, inglés, operaciones básicas de pisos en alojamientos, reposición en grandes superficies o principios básicos de ayuda a domicilio, limpieza y teleasistencia. «Vamos a dar dos certificados de profesionalidad de nivel 1. Las personas que se acercan a Cáritas pueden terminar con una formación reglada por el Servicio Canario de Empleo y con prácticas en empresas», sentencia.

El problema de la conciliación

La mayoría de usuarios del área de empleo son mujeres, muchas de ellas con familias monoparentales en las que conciliar no es posible. «Quieren acceder al mundo laboral pero no tienen forma de hacerlo. Ahí también se les intenta hacer el acompañamiento en la medida en que se pueda. Las acogidas parroquiales muchas veces están presentes para ver qué podemos hacer en cada caso», explica Alicia Aguiar, responsable del área de empleo. Entre de los Servicios de Orientación e intermediación laboral, tenemos el servicio de Orientación subvencionado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, especializado principalmente en las trabajadoras del hogar, que no sólo ofrece asesoramiento a las personas atendidas sino también a familias que requieran este tipo de servicios.