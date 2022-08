Hasta dos meses para operar a mujeres con cáncer de mama en el Archipiélago

Hasta dos meses pueden transcurrir desde que a una mujer se le diagnostica cáncer de mama hasta que entra a quirófano en Canarias. Aunque se trata de tiempos de espera que entran dentro de los plazos acordados en la Orden de Garantías – de entre 30 y 60 días–, la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate) ha advertido de que continúa siendo un periodo demasiado largo para estas pacientes dado que son «personas» que «viven con angustia»; no solo «datos».

«¿Cómo va soportar una persona sesenta días y sesenta noches viendo cómo su tumor va creciendo sin que nadie le ponga arreglo?», se cuestiona María del Carmen Bonfante, presidente de Ámate. Las alarmas saltaron cuando una de las afectadas acudió a la asociación para mostrarle su desesperación por la situación. Llevaba un mes esperando los resultados y cuando por fin supo que aquel bulto que le causaba dolor en el pecho era un cáncer, creía que la solución llegaría mucho antes. «Imagina tener un tumor, ver cómo crece cada día y tener que esperar dos meses», relata Bonfante.

La decisión corre a cargo del Comité de Tumores de cada hospital. Lo normal es que las cirugías más urgentes se realicen en un plazo máximo de un mes, sin embargo, hay algunas circunstancias en las que se puede demorar 60 días. Pese a ello, seguiría cumpliendo los plazos acordados en la Orden de Garantías. De hecho, según esta normativa, que data 2006, las operaciones sobre la mama podrían demorarse hasta 150 días o lo que es lo mismo, cinco meses. Otras comunidades, como Aragón, establecen un tiempo máximo de un mes.

Ámate advierte que cualquier atraso puede suponer el agravamiento de los tumores

Pese a cumplir la legislación vigente, a la asociación le parece un periodo demasiado alto. «Sabemos que están cumpliendo la legislación, ese no es el debate, lo que no puede ser es que se trate así a las personas», insiste Bonfante. En este sentido, advierte que estas demoras pueden derivar en «que los tumores se vuelvan más agresivos y que el tratamiento sea más costoso», advierte Bonfante, que insiste en que «esperar dos meses es injusto». Olga de Paz conoce esta situación. A finales del año pasado, con la sexta ola de covid en ciernes, los servicios sanitarios le detectaron dos tumores en las mamas.

Paz lo recuerda bien, pues ocurrió tan solo unos meses después de operarse a corazón abierto para tratar su arritmia. «Tardaron más de dos meses en intervenirme», reseña, y relata que el momento desde que le diagnosticaron hasta que fue operada «fue horrible». De hecho, recuerda aquellos días con mucha desesperación.

Por un trance similar pasó María (nombre ficticio para no revelar su identidad) a la que, en 2019 le operaron de cáncer de mama casi 3 meses después de haberle diagnosticado. «No sabes todo lo que se te pasa por la cabeza en ese momento, yo tenía una hija de 18 años y estaba convencida de que me iba a morir y la dejaría sola», relata la paciente. Sin apenas información y con mucho miedo, María recuerda las noches de aquellos meses protagonizadas por una ansiedad que no la dejaba dormir. «Te quedas como un monigote, a la espera, sin poder hacer nada», resalta. Además, critica la «lamentable» asistencia de la sanidad canaria, que asegura que es «la peor del país».

Tres meses con la covid

No es la primera vez que Ámate pone el grito en el cielo por las largas esperas a las que deben enfrentarse las pacientes con cáncer. Durante la covid, por el cierre de los hospitales y el colapso de los centros, los tiempos de espera para una operación crecieron hasta al menos 3 meses. Los retrasos se acumularon durante tanto tiempo –pese a que el cáncer seguía tratándose de manera prioritaria – que la asociación acudió hasta el Diputado del Común para contarle el problema.

Otra de los problemas que afectan a las pacientes con cáncer de mama en las Islas es la «rigidez» con la que algunos Comités de Tumores deciden la forma en la que deben intervenir a estas pacientes. Es el caso de una mujer de 65 años de Tenerife, que se enfrenta a las estrictas directrices del Comité de Tumores del Hospital de La Candelaria, para ser intervenida. Hace 20 años le quitaron un trocito de mama para extirparle un pequeño tumor. Aunque el cáncer parecía haber remitido, dos décadas después, la paciente se ha encontrado de nuevo en la tesitura de tener que entrar en quirófano por la misma razón.

En esta ocasión, «le han encontrado tumores en las dos mamas, la ya operada y la que se mantenía intacta», explica Bonfante. El Comité del centro hospitalario ha decidido que la mama anteriormente afectada será totalmente extirpada, mientras que a la otra –que según explica Bonfante tiene un tamaño y peso considerable– tan solo se le extirpará un trozo.

Cuando la mujer rogó que le quitaran ambas mamas para evitar problemas de espalda y eliminar la ansiedad que le provoca la posibilidad de que vuelva a aparecer un tumor, el Comité se negó. «Está desesperada», relata Bonfante. «Hay casos y casos, y es evidente que se necesitan valorar entendiendo que son personas con distintas necesidades», remarca.

Un largo recorrido

La paciente ha puesto en conocimiento de Atención del Usuario esta situación solicitando una revisión, aunque el hospital asegura que la decisión se ha tomado en base a la indicación médica. Bonfante considera que este proceso de queja es un ejemplo de las trabas y todo lo que «tenemos que hacer» para poder conseguir un trato más adecuado a sus necesidades.

Por último, Bonfante hace hincapié en la necesidad de que el sistema sanitario siga las «mismas recomendaciones» para evitar cáncer de mama para los hombres. «Un señor de 60 años notó que le aparecía una pústula como un alfiler en el pecho –narra–, no le hizo mucho caso hasta que se le estalló y le salió un líquido que olía muy mal». Cuando por fin llegó al oncólogo había pasado tanto tiempo que el cáncer le había llegado al pulmón en una forma «muy agresiva». A ojos de Bonfante, este ejemplo es la muestra de que, aunque solo el 1% de los hombres sufra cáncer de mama, es necesario tomar medidas o al menos realizar una labor más divulgativa entre esta parte de la población.